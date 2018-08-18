|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:11
Faceless написав: Vlad442 написав: Faceless написав:
Кто будет формировать? Те же категории, что формировали спрос и до того. Киевляне, которые хотят улучшить жилищные условия. Понаехи, которые хотят купить свое и съехать с аренды. Те, кто покупают под аренду - они не исчезнут, но вероятно их число поубавится
Интересный вопрос, поубавится ли. Любой кризис обычно увеличивает сегментацию, разрыв между богатыми и бедными. У среднего человека все плохо, цены падают, но у кого-то хорошо и нужно вложиться. Мне кажется, что в жирные годы больше покупают для себя, потому что у всех есть деньги. В худые деньги остаются только у богатых.
Поубавится больше потому, что доходность аренды низкая, с каждым сданным домом конкуренция все больше
Если упадет цена продажи вслед за ценой аренды, то доходность аренды выровняется? Порог входа снизится в эту нишу смогут зайти менее обеспеченные инвесторы.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6725
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:25
Vlad442 написав:
Лично я пересдаю по чем дают. Лучше получить виртуальный убыток зафиксировав низкую цену на полгода, чем реальный из-за простоя в ожидании лучших времен или случайного арендатора, которому нужно именно тут.
Vlad442 написав: stas_rst написав:
Як поступити правильно ???
Арендаторов хороших много, а хорошая квартира одна.
Пересдавать.
эволюционируете, оказывается арендаторов не так уж и много если сдаете почем дают... пересдавать из-за риска простоя, оказывается не лучшее решение. Интересно какие ещё откровения вы через месяц напишете?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3648
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 825 раз.
- Подякували: 1070 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:41
Vlad442 написав:
Поэтому маятник осенью будет еще на "кинетической" тяге, и единственно возможное оживление рынка будет сезонным. Почему я и уточняю - не будет ли сезон смазан за счет меньшего количества студентов и их неодновременного расселения, как было в прошлые годы?
Ну звичайно буде. Студенти ж не зі стипендії знімають квартири. Їм знімають батьки на доходи, які різко зменшилися/зникли. Тому будуть домовлятися/просити комендантшу підселяти четвертим у кімнату для 3-х або третім у кімнату для 2-х. Це я проходив колись у скрутні часи, 3 роки жили нормально, а потім підселили салагу. До того ж студентів тоді було набагато більше, причина - пік народжуваності 80-х. А зараз в ямі початку 2000-х.
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:45
The_Rebel , возможно часть общаг сменили целевое назначение. Или студенты, которые остались работать в универе, дальше живут там, не освободив комнату. Знаю такие примеры.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2797
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 1031 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:47
vitaliian написав: Vlad442 написав:
Лично я пересдаю по чем дают. Лучше получить виртуальный убыток зафиксировав низкую цену на полгода, чем реальный из-за простоя в ожидании лучших времен или случайного арендатора, которому нужно именно тут.
Vlad442 написав: stas_rst написав:
Як поступити правильно ???
Арендаторов хороших много, а хорошая квартира одна.
Пересдавать.
эволюционируете, оказывается арендаторов не так уж и много если сдаете почем дают... пересдавать из-за риска простоя, оказывается не лучшее решение. Интересно какие ещё откровения вы через месяц напишете?
Не путайте "по чем дают" и "первому попавшемуся с собакой, которая убивает любую квартиру".
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6725
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:49
The_Rebel написав:
Ну звичайно буде. Студенти...
Зачем нам студенты?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6725
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:57
Vlad442 написав: The_Rebel написав:
Ну звичайно буде. Студенти...
Зачем нам студенты?
А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды? Кстати, пусть не с сентября, но со 2-й половины октября еще и пандемический риск начинает возрастать.
Я бы флэтлордам рекомендовал заполнять вакантные квартиры сейчас, на иллюзорном ожидании скорого восстановления экономики. Делать ставку на осень - ИМХО, большая ошибка
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 05 чер, 2020 21:01, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 5995
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1012 раз.
- Подякували: 2258 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:59
zРадио написав:
А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды?
кто возращается с клубничных полей делать в Киеве кофе.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3648
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 825 раз.
- Подякували: 1070 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:05
vitaliian написав: zРадио написав:
А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды?
кто возращается с клубничных полей делать в Киеве кофе.
Тогда бы в Киеве отмечался летний дефицит низкоквалифицированной рабсилы. Я в ней, признаюсь (и рад этому
), не специалист - есть такое в сытые годы?
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 5995
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1012 раз.
- Подякували: 2258 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:09
The_Rebel написав: Vlad442 написав:
Поэтому маятник осенью будет еще на "кинетической" тяге, и единственно возможное оживление рынка будет сезонным. Почему я и уточняю - не будет ли сезон смазан за счет меньшего количества студентов и их неодновременного расселения, как было в прошлые годы?
Ну звичайно буде. Студенти ж не зі стипендії знімають квартири. Їм знімають батьки на доходи, які різко зменшилися/зникли. Тому будуть домовлятися/просити комендантшу підселяти четвертим у кімнату для 3-х або третім у кімнату для 2-х. Це я проходив колись у скрутні часи, 3 роки жили нормально, а потім підселили салагу. До того ж студентів тоді було набагато більше, причина - пік народжуваності 80-х. А зараз в ямі початку 2000-х.
Все верно. Минимум рождаемости в Украине был в 2001 году. Средний возраст студентов допустим 20 лет. Выходит дно придется ориентировочно на сезон 2020-2021-2022
Востаннє редагувалось Zebra
в П'ят 05 чер, 2020 21:12, всього редагувалось 2 разів.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8517
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 860 раз.
- Подякували: 1345 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18467
|3025292
|
|
|466
|197651
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|13609
|
|