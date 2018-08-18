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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4210421142124213>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 81
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
31%
25
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:11

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:
  Faceless написав:Кто будет формировать? Те же категории, что формировали спрос и до того. Киевляне, которые хотят улучшить жилищные условия. Понаехи, которые хотят купить свое и съехать с аренды. Те, кто покупают под аренду - они не исчезнут, но вероятно их число поубавится

Интересный вопрос, поубавится ли. Любой кризис обычно увеличивает сегментацию, разрыв между богатыми и бедными. У среднего человека все плохо, цены падают, но у кого-то хорошо и нужно вложиться. Мне кажется, что в жирные годы больше покупают для себя, потому что у всех есть деньги. В худые деньги остаются только у богатых.

Поубавится больше потому, что доходность аренды низкая, с каждым сданным домом конкуренция все больше

Если упадет цена продажи вслед за ценой аренды, то доходность аренды выровняется? Порог входа снизится в эту нишу смогут зайти менее обеспеченные инвесторы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Лично я пересдаю по чем дают. Лучше получить виртуальный убыток зафиксировав низкую цену на полгода, чем реальный из-за простоя в ожидании лучших времен или случайного арендатора, которому нужно именно тут.


  Vlad442 написав:
  stas_rst написав:Як поступити правильно ???

Арендаторов хороших много, а хорошая квартира одна.
Пересдавать.


эволюционируете, оказывается арендаторов не так уж и много если сдаете почем дают... пересдавать из-за риска простоя, оказывается не лучшее решение. Интересно какие ещё откровения вы через месяц напишете?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:41

  Vlad442 написав:Поэтому маятник осенью будет еще на "кинетической" тяге, и единственно возможное оживление рынка будет сезонным. Почему я и уточняю - не будет ли сезон смазан за счет меньшего количества студентов и их неодновременного расселения, как было в прошлые годы?

Ну звичайно буде. Студенти ж не зі стипендії знімають квартири. Їм знімають батьки на доходи, які різко зменшилися/зникли. Тому будуть домовлятися/просити комендантшу підселяти четвертим у кімнату для 3-х або третім у кімнату для 2-х. Це я проходив колись у скрутні часи, 3 роки жили нормально, а потім підселили салагу. До того ж студентів тоді було набагато більше, причина - пік народжуваності 80-х. А зараз в ямі початку 2000-х.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:45

The_Rebel , возможно часть общаг сменили целевое назначение. Или студенты, которые остались работать в универе, дальше живут там, не освободив комнату. Знаю такие примеры.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:47

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Лично я пересдаю по чем дают. Лучше получить виртуальный убыток зафиксировав низкую цену на полгода, чем реальный из-за простоя в ожидании лучших времен или случайного арендатора, которому нужно именно тут.


  Vlad442 написав:
  stas_rst написав:Як поступити правильно ???

Арендаторов хороших много, а хорошая квартира одна.
Пересдавать.


эволюционируете, оказывается арендаторов не так уж и много если сдаете почем дают... пересдавать из-за риска простоя, оказывается не лучшее решение. Интересно какие ещё откровения вы через месяц напишете?

Не путайте "по чем дают" и "первому попавшемуся с собакой, которая убивает любую квартиру".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  The_Rebel написав:Ну звичайно буде. Студенти...

Зачем нам студенты?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:57

  Vlad442 написав:
  The_Rebel написав:Ну звичайно буде. Студенти...

Зачем нам студенты?


А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды? Кстати, пусть не с сентября, но со 2-й половины октября еще и пандемический риск начинает возрастать.

Я бы флэтлордам рекомендовал заполнять вакантные квартиры сейчас, на иллюзорном ожидании скорого восстановления экономики. Делать ставку на осень - ИМХО, большая ошибка
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 05 чер, 2020 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды?
кто возращается с клубничных полей делать в Киеве кофе.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:05

  vitaliian написав:
  zРадио написав:А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды?
кто возращается с клубничных полей делать в Киеве кофе.


Тогда бы в Киеве отмечался летний дефицит низкоквалифицированной рабсилы. Я в ней, признаюсь (и рад этому :D ), не специалист - есть такое в сытые годы?
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:09

  The_Rebel написав:
  Vlad442 написав:Поэтому маятник осенью будет еще на "кинетической" тяге, и единственно возможное оживление рынка будет сезонным. Почему я и уточняю - не будет ли сезон смазан за счет меньшего количества студентов и их неодновременного расселения, как было в прошлые годы?

Ну звичайно буде. Студенти ж не зі стипендії знімають квартири. Їм знімають батьки на доходи, які різко зменшилися/зникли. Тому будуть домовлятися/просити комендантшу підселяти четвертим у кімнату для 3-х або третім у кімнату для 2-х. Це я проходив колись у скрутні часи, 3 роки жили нормально, а потім підселили салагу. До того ж студентів тоді було набагато більше, причина - пік народжуваності 80-х. А зараз в ямі початку 2000-х.

Все верно. Минимум рождаемости в Украине был в 2001 году. Средний возраст студентов допустим 20 лет. Выходит дно придется ориентировочно на сезон 2020-2021-2022
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 05 чер, 2020 21:12, всього редагувалось 2 разів.
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