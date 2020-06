Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:21

Vlad442 написав: zРадио написав: А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды? А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды?

Осеннее увеличение деловой активности.

Студенты тоже вносят свой вклад, но не определяющий. Большинство студентов не бросают квартиры на лето. Осеннее увеличение деловой активности.Студенты тоже вносят свой вклад, но не определяющий. Большинство студентов не бросают квартиры на лето.

а якщо почати відлік від квітня? а якщо почати відлік від квітня?

