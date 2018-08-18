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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:09
zРадио написав:
Тогда бы в Киеве отмечался летний дефицит низкоквалифицированной рабсилы. Я в ней, признаюсь (и рад этому ), не специалист - есть такое в сытые годы?
всё что я вижу это переизбыток раб силы в последние годы. Но кого это останавливало?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:13
Vlad442 написав: Faceless написав:
Кто будет формировать? Те же категории, что формировали спрос и до того. Киевляне, которые хотят улучшить жилищные условия. Понаехи, которые хотят купить свое и съехать с аренды. Те, кто покупают под аренду - они не исчезнут, но вероятно их число поубавится
Интересный вопрос, поубавится ли. Любой кризис обычно увеличивает сегментацию, разрыв между богатыми и бедными. У среднего человека все плохо, цены падают, но у кого-то хорошо и нужно вложиться. Мне кажется, что в жирные годы больше покупают для себя, потому что у всех есть деньги. В худые деньги остаются только у богатых.
Сегодня мне ни с того ни сего позвонила риелтер, которая водила как-то людей на просмотр и спросила не продаю ли я Ричмонд.
К чему бы это?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:16
zРадио написав:
А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды?
Осеннее увеличение деловой активности.
Студенты тоже вносят свой вклад, но не определяющий. Большинство студентов не бросают квартиры на лето.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:19
Моніторив Silver House, місцерозташування дуже подобається, хоча там би 2-шку не потягнув. Але однушки вже зняли з продаж, а 2-ки піднялися в ціні. Чи може ну його нафіг ці новобудови. А не спішити, підзбирати різницю і розширити свою 1-к на вторинному ринку
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:19
Vlad442 написав: zРадио написав:
А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды?
Осеннее увеличение деловой активности.
Студенты тоже вносят свой вклад, но не определяющий. Большинство студентов не бросают квартиры на лето.
было такое явление съезжать летом на дачи, а осенью опять снимать квартиру
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:21
Vlad442 написав: zРадио написав:
А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды?
Осеннее увеличение деловой активности.
Студенты тоже вносят свой вклад, но не определяющий. Большинство студентов не бросают квартиры на лето.
а якщо почати відлік від квітня?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:22
vitaliian написав: Vlad442 написав: zРадио написав:
А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды?
Осеннее увеличение деловой активности.
Студенты тоже вносят свой вклад, но не определяющий. Большинство студентов не бросают квартиры на лето.
было такое явление съезжать летом на дачи, а осенью опять снимать квартиру
а яккщо тепер зими будуть теплі, то чи не будуть жити лендлорди на дачах цілорічно, як Трайбека наразі?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:24
Vlad442 написав: zРадио написав:
А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды?
Осеннее увеличение деловой активности.
Студенты тоже вносят свой вклад, но не определяющий. Большинство студентов не бросают квартиры на лето.
Так вы сказали, что приходите через год,когда дно будет?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:25
Vlad442 написав: zРадио написав:
А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды?
Осеннее увеличение деловой активности.
Студенты тоже вносят свой вклад, но не определяющий. Большинство студентов не бросают квартиры на лето.
В основному на останніх курсах не кидають, коли шукають роботу. 1-3 курси зазвичай їдуть додому від'їдатися маминими борщами
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:42
Vlad442 написав: zРадио написав:
А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды?
Осеннее увеличение деловой активности.
Скандалы, интриги, расследования (с)
Непонятно, откуда вы черпаете эти клише...
ИПП в сентябре к августу растет "аж" на 2%, товарооборот - падает на 4%, а занятость не меняется вообще никак (в пределах органического тренда).
Все это публикует Госстат и Минсоцполитики - гадать необязательно.
Поэтому высокий спрос на аренду крупных городах с приходом осени формируют именно студенты. Еще, возможно, дачники, упомянутые vitaliian
.
Завершение сезона отпусков при этом никакого отношения к росту деловой активности не имеет (если понимать под этим определением его экономический смысл
)
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 05 чер, 2020 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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