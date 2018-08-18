Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:34

За Госстатом и Минсоцполитики как-то совсем не слышно что там происходит в реальном мире, а там присходят странные дела. Появилась трешка в Эврике с ремонтом от застройщика за 80 тыс + 8,5% налогов. Я сразу сказал - дешевей настал, еще в феврале таких цен не было, отличный вариант, кому для себя, нужно брать. Или вильнолюдям под разрезать на две однушки под аренду.РезультатОбъявление не активно — найдите похожие объявления в разделе Продажа квартир, комнат в Киев.Осталась только такая же, но без базового ремонта за 105