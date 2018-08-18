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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4212421342144215>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 81
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
31%
25
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:43

  airmax78 написав:Сегодня мне ни с того ни сего позвонила риелтер, которая водила как-то людей на просмотр и спросила не продаю ли я Ричмонд.
К чему бы это?

Мне практически каждый день звонят рылы по неактуальным вопросам.
К чему бы это?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Поэтому высокий спрос на аренду крупных городах с приходом осени формируют именно студенты. Еще, возможно, дачники, упомянутые vitalian.

Тогда сезонность на рынке аренды должна быть только в городах, где много вузов, но я не слышал, что где-нибудь в Тернополе нет роста цен аренды осенью. Но вам же видней, у вас есть Гоостат и Минсоцполитики, данные которых вы не подвергаете сомнению и на основании их данных строите непогрешимую картину мира. Вы, как я понимаю, работаете по найму. Скажите, когда легче найти вакансию, летом или осенью?
  zРадио написав:Все это публикует Госстат и Минсоцполитики - гадать необязательно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:57

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды?

Осеннее увеличение деловой активности.


Скандалы, интриги, расследования (с) :lol: Непонятно, откуда вы черпаете эти клише...

ИПП в сентябре к августу растет "аж" на 2%, товарооборот - падает на 4%, а занятость не меняется вообще никак (в пределах органического тренда).

Все это публикует Госстат и Минсоцполитики - гадать необязательно.

Поэтому высокий спрос на аренду крупных городах с приходом осени формируют именно студенты. Еще, возможно, дачники, упомянутые vitaliian.

Завершение сезона отпусков при этом никакого отношения к росту деловой активности не имеет (если понимать под этим определением его экономический смысл :mrgreen: )

Підтримую, а з ними ще суміжні сфери, які крутяться навколо них - викладачі, аспіранти, тех.персонал вишів/гуртожитків, різні студентські курси/гуртки. У нас у студ. городку на літо навіть нічний клуб закривався, тому що без студентів не було резону
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:00

Про дачи это вообще байка из 90-ых. Что бабушки съезжают на дачи и сдают квартиры на лето. Не знаю ни одного такого случая.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну так що, може хтось підкаже де знайти нормальну 2к не в іпенях до 50 куе? До речі розташування Навігатора не таке вже й погане для мене. І навіть змирився б з панелями, бо колись жив у панельці кінця 90-х, то різниці сильної нема, якщо утеплена/доглянута. Але ці простині до неба одна напротив одної ще й у закритому клаптику землі - це треш. Там напевно маленький райцентр по людям поміститься
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:33

  The_Rebel написав:Ну так що, може хтось підкаже де знайти нормальну 2к не в іпенях до 50 куе? До речі розташування Навігатора не таке вже й погане для мене. І навіть змирився б з панелями, бо колись жив у панельці кінця 90-х, то різниці сильної нема, якщо утеплена/доглянута. Але ці простині до неба одна напротив одної ще й у закритому клаптику землі - це треш. Там напевно маленький райцентр по людям поміститься

Ой, Навігатор це окрема історія, крім того що набудували кучу висоток, так там ніякої інфраструктури немає. Тільки до метро пів дня добиратись. Біля самого ЖК лінія електропередач і жд колія. Більше там нічого немає. Він же тупо в промзоні побудований, не знаю, хто взагалі там може купити квартиру. Єдине - це темпи будівництва. Будують дуже швидко, кожен день працює декілька кранів (штук 6-10).
Stanislav_S
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:34

За Госстатом и Минсоцполитики как-то совсем не слышно что там происходит в реальном мире, а там присходят странные дела. Появилась трешка в Эврике с ремонтом от застройщика за 80 тыс + 8,5% налогов. Я сразу сказал - дешевей настал, еще в феврале таких цен не было, отличный вариант, кому для себя, нужно брать. Или вильнолюдям под разрезать на две однушки под аренду.
Результат
https://www.olx.ua/obyavlenie/3hkomnatn ... 22dabd372c
Объявление не активно — найдите похожие объявления в разделе Продажа квартир, комнат в Киев.
Осталась только такая же, но без базового ремонта за 105
https://www.olx.ua/obyavlenie/3-h-k-kv- ... 702d65a6d7
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 05 чер, 2020 22:38, всього редагувалось 2 разів.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:36

  Stanislav_S написав:
  The_Rebel написав:Ну так що, може хтось підкаже де знайти нормальну 2к не в іпенях до 50 куе? До речі розташування Навігатора не таке вже й погане для мене. І навіть змирився б з панелями, бо колись жив у панельці кінця 90-х, то різниці сильної нема, якщо утеплена/доглянута. Але ці простині до неба одна напротив одної ще й у закритому клаптику землі - це треш. Там напевно маленький райцентр по людям поміститься

Ой, Навігатор це окрема історія, крім того що набудували кучу висоток, так там ніякої інфраструктури немає. Тільки до метро пів дня добиратись. Біля самого ЖК лінія електропередач і жд колія. Більше там нічого немає. Він же тупо в промзоні побудований, не знаю, хто взагалі там може купити квартиру. Єдине - це темпи будівництва. Будують дуже швидко, кожен день працює декілька кранів (штук 6-10).

там промка, але як на мене, плюс для локації те, що поряд трамвай та міська електричка,
жити можна в стилі "прийшов поспати", я приглядався, але вирішив що можна знайти краще
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Для лендлорда не столь важна цена, сколько смертелен простой.
уже три дня не могу посмотреть 2 квартиры-лендлорды за городом, не спешат показывать. третий держит высокую цену, уже 18 дней....
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:50

там промка, але як на мене, плюс для локації те, що поряд трамвай та міська електричка,
жити можна в стилі "прийшов поспати", я приглядався, але вирішив що можна знайти краще[/quote]

До ближайшого трамвайчику (а це Скляренка) там добрих 500 метрів по убитим дорогам (апоки що побудовані будинки тільки ті, що по далі від цивілізації), до електрички ще далі.
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