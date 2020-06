Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:36

Stanislav_S написав: The_Rebel написав: Ну так що, може хтось підкаже де знайти нормальну 2к не в іпенях до 50 куе? До речі розташування Навігатора не таке вже й погане для мене. І навіть змирився б з панелями, бо колись жив у панельці кінця 90-х, то різниці сильної нема, якщо утеплена/доглянута. Але ці простині до неба одна напротив одної ще й у закритому клаптику землі - це треш. Там напевно маленький райцентр по людям поміститься

Ой, Навігатор це окрема історія, крім того що набудували кучу висоток, так там ніякої інфраструктури немає. Тільки до метро пів дня добиратись. Біля самого ЖК лінія електропередач і жд колія. Більше там нічого немає. Він же тупо в промзоні побудований, не знаю, хто взагалі там може купити квартиру. Єдине - це темпи будівництва. Будують дуже швидко, кожен день працює декілька кранів (штук 6-10).

там промка, але як на мене, плюс для локації те, що поряд трамвай та міська електричка,

там промка, але як на мене, плюс для локації те, що поряд трамвай та міська електричка,

жити можна в стилі "прийшов поспати", я приглядався, але вирішив що можна знайти краще

