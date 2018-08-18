Мне практически каждый день звонят рылы по неактуальным вопросам.
К чему бы это?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:43
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тогда сезонность на рынке аренды должна быть только в городах, где много вузов, но я не слышал, что где-нибудь в Тернополе нет роста цен аренды осенью. Но вам же видней, у вас есть Гоостат и Минсоцполитики, данные которых вы не подвергаете сомнению и на основании их данных строите непогрешимую картину мира. Вы, как я понимаю, работаете по найму. Скажите, когда легче найти вакансию, летом или осенью?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:57
Підтримую, а з ними ще суміжні сфери, які крутяться навколо них - викладачі, аспіранти, тех.персонал вишів/гуртожитків, різні студентські курси/гуртки. У нас у студ. городку на літо навіть нічний клуб закривався, тому що без студентів не було резону
Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:00
Про дачи это вообще байка из 90-ых. Что бабушки съезжают на дачи и сдают квартиры на лето. Не знаю ни одного такого случая.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну так що, може хтось підкаже де знайти нормальну 2к не в іпенях до 50 куе? До речі розташування Навігатора не таке вже й погане для мене. І навіть змирився б з панелями, бо колись жив у панельці кінця 90-х, то різниці сильної нема, якщо утеплена/доглянута. Але ці простині до неба одна напротив одної ще й у закритому клаптику землі - це треш. Там напевно маленький райцентр по людям поміститься
Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:33
Ой, Навігатор це окрема історія, крім того що набудували кучу висоток, так там ніякої інфраструктури немає. Тільки до метро пів дня добиратись. Біля самого ЖК лінія електропередач і жд колія. Більше там нічого немає. Він же тупо в промзоні побудований, не знаю, хто взагалі там може купити квартиру. Єдине - це темпи будівництва. Будують дуже швидко, кожен день працює декілька кранів (штук 6-10).
Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:34
За Госстатом и Минсоцполитики как-то совсем не слышно что там происходит в реальном мире, а там присходят странные дела. Появилась трешка в Эврике с ремонтом от застройщика за 80 тыс + 8,5% налогов. Я сразу сказал - дешевей настал, еще в феврале таких цен не было, отличный вариант, кому для себя, нужно брать. Или вильнолюдям под разрезать на две однушки под аренду.
Результат
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Осталась только такая же, но без базового ремонта за 105
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 05 чер, 2020 22:38, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:36
там промка, але як на мене, плюс для локації те, що поряд трамвай та міська електричка,
жити можна в стилі "прийшов поспати", я приглядався, але вирішив що можна знайти краще
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
уже три дня не могу посмотреть 2 квартиры-лендлорды за городом, не спешат показывать. третий держит высокую цену, уже 18 дней....
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:50
там промка, але як на мене, плюс для локації те, що поряд трамвай та міська електричка,
жити можна в стилі "прийшов поспати", я приглядався, але вирішив що можна знайти краще[/quote]
До ближайшого трамвайчику (а це Скляренка) там добрих 500 метрів по убитим дорогам (апоки що побудовані будинки тільки ті, що по далі від цивілізації), до електрички ще далі.
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