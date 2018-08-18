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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:50
flyman написав: Stanislav_S написав: The_Rebel написав:
Ну так що, може хтось підкаже де знайти нормальну 2к не в іпенях до 50 куе? До речі розташування Навігатора не таке вже й погане для мене. І навіть змирився б з панелями, бо колись жив у панельці кінця 90-х, то різниці сильної нема, якщо утеплена/доглянута. Але ці простині до неба одна напротив одної ще й у закритому клаптику землі - це треш. Там напевно маленький райцентр по людям поміститься
Ой, Навігатор це окрема історія, крім того що набудували кучу висоток, так там ніякої інфраструктури немає. Тільки до метро пів дня добиратись. Біля самого ЖК лінія електропередач і жд колія. Більше там нічого немає. Він же тупо в промзоні побудований, не знаю, хто взагалі там може купити квартиру. Єдине - це темпи будівництва. Будують дуже швидко, кожен день працює декілька кранів (штук 6-10).
там промка, але як на мене, плюс для локації те, що поряд трамвай та міська електричка,
жити можна в стилі "прийшов поспати", я приглядався, але вирішив що можна знайти краще
Ну там ніби Новус будують із інфрструктури. Розташування підійде для тих, хто працює на Подолі, плюс по лінії міської електрички. На рахунок поспати, особливо якщо вікна виходитимуть на жд з нічними товарняками, я б не був такий впевнений))
Але самий великий мінус - там вузький виїзд із того гетто. Я уявляю що там буде зранку на авто. Розв'язки ж нема, а Автозаводська/Скляренка і так перевантажена
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:01
Vlad442 написав: zРадио написав:
Поэтому высокий спрос на аренду крупных городах с приходом осени формируют именно студенты. Еще, возможно, дачники, упомянутые vitalian.
Тогда сезонность на рынке аренды должна быть только в городах, где много вузов, но я не слышал, что где-нибудь в Тернополе нет роста цен аренды осенью.
Тернополь - это город без вузов и техникумов?
Там нет музыкального, художественного училища и областных спортивных интернатов? Я не буду, с вашего позволения, проверять очевидное и для себя предположу, что вы неправы
Vlad442 написав:
Но вам же видней, у вас есть Гоостат и Минсоцполитики, данные которых вы не подвергаете сомнению и на основании их данных строите непогрешимую картину мира. Вы, как я понимаю, работаете по найму. Скажите, когда легче найти вакансию, летом или осенью?
Опираться на агрегированную статистику - уж точно идея по-лучше, чем гадать на кофейной гуще.
В связи с этим хочу внести рациональное предложение - давайте выберем наиболее ликвидный тип объекта КРЖН и будем еженедельно мониторить минимальную цену предложения на него.
Ликвидный в данном случае значит типовый и массовый. Это может быть однушка 33 м2 в Эврике, или однушка 37 м2 в Патриотике, или однушка 36 кв в Круше - предлагайте То, что всегда есть в продаже и не отличается принципиально ничем от другого такого же.
PS: и даже такую ценовую динамику нужно будет сглаживать вручную - для подтверждения изменения цены в любою из сторон нужно, чтобы новая цена продержалась более одной недели, или повторялась более, чем в одном предложении.
PPS: а ваши умозаключения на данных двух трешек - простите, ни о чем
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