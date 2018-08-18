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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4213421442154216>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 81
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
31%
25
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:50

  flyman написав:
  Stanislav_S написав:
  The_Rebel написав:Ну так що, може хтось підкаже де знайти нормальну 2к не в іпенях до 50 куе? До речі розташування Навігатора не таке вже й погане для мене. І навіть змирився б з панелями, бо колись жив у панельці кінця 90-х, то різниці сильної нема, якщо утеплена/доглянута. Але ці простині до неба одна напротив одної ще й у закритому клаптику землі - це треш. Там напевно маленький райцентр по людям поміститься

Ой, Навігатор це окрема історія, крім того що набудували кучу висоток, так там ніякої інфраструктури немає. Тільки до метро пів дня добиратись. Біля самого ЖК лінія електропередач і жд колія. Більше там нічого немає. Він же тупо в промзоні побудований, не знаю, хто взагалі там може купити квартиру. Єдине - це темпи будівництва. Будують дуже швидко, кожен день працює декілька кранів (штук 6-10).

там промка, але як на мене, плюс для локації те, що поряд трамвай та міська електричка,
жити можна в стилі "прийшов поспати", я приглядався, але вирішив що можна знайти краще

Ну там ніби Новус будують із інфрструктури. Розташування підійде для тих, хто працює на Подолі, плюс по лінії міської електрички. На рахунок поспати, особливо якщо вікна виходитимуть на жд з нічними товарняками, я б не був такий впевнений))
Але самий великий мінус - там вузький виїзд із того гетто. Я уявляю що там буде зранку на авто. Розв'язки ж нема, а Автозаводська/Скляренка і так перевантажена
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:01

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Поэтому высокий спрос на аренду крупных городах с приходом осени формируют именно студенты. Еще, возможно, дачники, упомянутые vitalian.

Тогда сезонность на рынке аренды должна быть только в городах, где много вузов, но я не слышал, что где-нибудь в Тернополе нет роста цен аренды осенью.


Тернополь - это город без вузов и техникумов? :roll: Там нет музыкального, художественного училища и областных спортивных интернатов? Я не буду, с вашего позволения, проверять очевидное и для себя предположу, что вы неправы :D

  Vlad442 написав:Но вам же видней, у вас есть Гоостат и Минсоцполитики, данные которых вы не подвергаете сомнению и на основании их данных строите непогрешимую картину мира. Вы, как я понимаю, работаете по найму. Скажите, когда легче найти вакансию, летом или осенью?


Опираться на агрегированную статистику - уж точно идея по-лучше, чем гадать на кофейной гуще.

В связи с этим хочу внести рациональное предложение - давайте выберем наиболее ликвидный тип объекта КРЖН и будем еженедельно мониторить минимальную цену предложения на него.

Ликвидный в данном случае значит типовый и массовый. Это может быть однушка 33 м2 в Эврике, или однушка 37 м2 в Патриотике, или однушка 36 кв в Круше - предлагайте. Важно выбрать то, что всегда есть в продаже и не отличается принципиально ничем от другого такого же.

PS: и даже такую ценовую динамику нужно будет сглаживать вручную - для подтверждения изменения цены в любою из сторон нужно, чтобы новая цена продержалась более одной недели, или повторялась более, чем в одном предложении.

PPS: а ваши умозаключения на данных двух трешек - простите, ни о чем
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:07

  flyman написав:там промка, але як на мене, плюс для локації те, що поряд трамвай та міська електричка,
жити можна в стилі "прийшов поспати", я приглядався, але вирішив що можна знайти краще

Я просто вважаю прицентраллям все, що знаходиться всередині круга міської електрички (з невеликою поправкою: плюс Солом'янка мінус Відрадний). Тому саме за цим параметром Навігатор мені підходить))
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:09

zРадио один объект не репрезентативен, надо 2-3 в разных районах, на счет сезонности она правда есть, я работал в наружной рекламе, так осенью цены в 2 раза выше чем летом. Считается что летом "все уезжают", куда и зачем - хз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:14

  UA написав:
  airmax78 написав:Сегодня мне ни с того ни сего позвонила риелтер, которая водила как-то людей на просмотр и спросила не продаю ли я Ричмонд.
К чему бы это?

Мне практически каждый день звонят рылы по неактуальным вопросам.
К чему бы это?

Нагрубить - это святое.
Раз она позвонила, значит ищет для кого-то, а раз позвонила по объекту, который продавался почти год назад, значит в базе актуальных них нормального нет, либо конские ценники. Хотя у меня тоже было недешево.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 05 чер, 2020 23:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:В связи с этим хочу внести рациональное предложение - давайте выберем наиболее ликвидный тип объекта КРЖН и будем еженедельно мониторить минимальную цену предложения на него.

Ликвидный в данном случае значит типовый и массовый. Это может быть однушка 33 м2 в Эврике, или однушка 37 м2 в Патриотике, или однушка 36 кв в Круше - предлагайте. Важно выбрать то, что всегда есть в продаже и не отличается принципиально ничем от другого такого же.

Не скажу про Патриотику, но в Эврике нет в продаже однушек по адекватным ценам. Если что-то выскакивает по реальным (но достаточно высоким) ценам, сразу исчезает. Только трешка в связи с карантином подзависла по отличной цене, но все, уже ее нет.
Если нужен индикатор, то фиксируем - аналог трешки в Эврике с ремонтом от застройщика за 86800. Висела 2 месяца в рекламе. Впервые я ее увидел 5 апреля.
Если будут висеть (а не выкупаться за 2 дня) реальные прямые предложения лучше, значит цены снижаются. Если нет, то нет.
Кстати, объявление уже полностью удалено.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:24

  zРадио написав:Опираться на агрегированную статистику - уж точно идея по-лучше, чем гадать на кофейной гуще.

В связи с этим хочу внести рациональное предложение - давайте выберем наиболее ликвидный тип объекта КРЖН и будем еженедельно мониторить минимальную цену предложения на него.

Ликвидный в данном случае значит типовый и массовый. Это может быть однушка 33 м2 в Эврике, или однушка 37 м2 в Патриотике, или однушка 36 кв в Круше - предлагайте. Важно выбрать то, что всегда есть в продаже и не отличается принципиально ничем от другого такого же.

PS: и даже такую ценовую динамику нужно будет сглаживать вручную - для подтверждения изменения цены в любою из сторон нужно, чтобы новая цена продержалась более одной недели, или повторялась более, чем в одном предложении.

PPS: а ваши умозаключения на данных двух трешек - простите, ни о чем

Хороший сайт для мониторинга - всеми известный бомбер
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BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:24

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Для лендлорда не столь важна цена, сколько смертелен простой.
уже три дня не могу посмотреть 2 квартиры-лендлорды за городом, не спешат показывать. третий держит высокую цену, уже 18 дней....

Если это агенты, то это развод - этих квартир нет. Если реальные хозяева, то может быть всякое. Не все относятся к своим обязанностям серьезно.
Я бы сделал так, сказал "мне нужно срочно, у меня заканчивается через 3 дня срок на старой квартире и я либо снимаю вашу квартиру, либо другую, ждать не буду, ваша нравится больше, я реальный арендатор, приезжайте, я обещаю, что заплачу вам 200 гривен на бензин, даже если квартира вдруг не подойдет".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:26

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:В связи с этим хочу внести рациональное предложение - давайте выберем наиболее ликвидный тип объекта КРЖН и будем еженедельно мониторить минимальную цену предложения на него.

Ликвидный в данном случае значит типовый и массовый. Это может быть однушка 33 м2 в Эврике, или однушка 37 м2 в Патриотике, или однушка 36 кв в Круше - предлагайте. Важно выбрать то, что всегда есть в продаже и не отличается принципиально ничем от другого такого же.

Не скажу про Патриотику, но в Эврике нет в продаже однушек по адекватным ценам. Если что-то выскакивает по реальным (но достаточно высоким) ценам, сразу исчезает. Только трешка в связи с карантином подзависла по отличной цене, но все, уже ее нет.
Если нужен индикатор, то фиксируем - аналог трешки в Эврике с ремонтом от застройщика за 86800. Висела 2 месяца в рекламе. Впервые я ее увидел 5 апреля.
Если будут висеть (а не выкупаться за 2 дня) реальные прямые предложения лучше, значит цены снижаются. Если нет, то нет.
Кстати, объявление уже полностью удалено.

А сколько примерно домов сдано в Эврике? Что бы понимать выборку?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:27

  BIGor написав:
  zРадио написав:Опираться на агрегированную статистику - уж точно идея по-лучше, чем гадать на кофейной гуще.

В связи с этим хочу внести рациональное предложение - давайте выберем наиболее ликвидный тип объекта КРЖН и будем еженедельно мониторить минимальную цену предложения на него.

Ликвидный в данном случае значит типовый и массовый. Это может быть однушка 33 м2 в Эврике, или однушка 37 м2 в Патриотике, или однушка 36 кв в Круше - предлагайте. Важно выбрать то, что всегда есть в продаже и не отличается принципиально ничем от другого такого же.

PS: и даже такую ценовую динамику нужно будет сглаживать вручную - для подтверждения изменения цены в любою из сторон нужно, чтобы новая цена продержалась более одной недели, или повторялась более, чем в одном предложении.

PPS: а ваши умозаключения на данных двух трешек - простите, ни о чем

Хороший сайт для мониторинга - всеми известный бомбер
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Сайт хороший (хотя я ни разу не смог найти на нем заинтересовавший меня объект). Сам объект плохой.
airmax78
 
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