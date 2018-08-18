Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Поэтому высокий спрос на аренду крупных городах с приходом осени формируют именно студенты. Еще, возможно, дачники, упомянутые vitalian.
Тогда сезонность на рынке аренды должна быть только в городах, где много вузов, но я не слышал, что где-нибудь в Тернополе нет роста цен аренды осенью.
Тернополь - это город без вузов и техникумов? Там нет музыкального, художественного училища и областных спортивных интернатов? Я не буду, с вашего позволения, проверять очевидное и для себя предположу, что вы неправы
Vlad442 написав:Но вам же видней, у вас есть Гоостат и Минсоцполитики, данные которых вы не подвергаете сомнению и на основании их данных строите непогрешимую картину мира. Вы, как я понимаю, работаете по найму. Скажите, когда легче найти вакансию, летом или осенью?
Опираться на агрегированную статистику - уж точно идея по Як ста-лучше, чем гадать на кофейной гуще.
В связи с этим хочу внести рациональное предложение - давайте выберем наиболее ликвидный тип объекта КРЖН и будем еженедельно мониторить минимальную цену предложения на него.
Ликвидный в данном случае значит типовый и массовый. Это может быть однушка 33 м2 в Эврике, или однушка 37 м2 в Патриотике, или однушка 36 кв в Круше - предлагайте. Важно выбрать то, что всегда есть в продаже и не отличается принципиально ничем от другого такого же.
PS: и даже такую ценовую динамику нужно будет сглаживать вручную - для подтверждения изменения цены в любою из сторон нужно, чтобы новая цена продержалась более одной недели, или повторялась более, чем в одном предложении.
PPS: а ваши умозаключения на данных двух трешек - простите, ни о чем
Як стандартний зразок, репер для порівнянь зручно використовувати "гостінки" біля м."Лісова".
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мониторить сайт - несерьёзно, какой то идиот может крутить ценой в любую сторону, то ли щупая ЦА то ли в приступах безумия. Лучше мониторить цены 2-3 живых застройщиков, эконом сегмента (типа атланта). Объект на этапе близком к сдаче, потому что на этапе котлована не понятно будет ли сдан объект вообще, поэтому цена может быть любая. Сданный или переуступку тоже нет смысла мониторить, инвестор хочет заработать а хотелка может не соответствовать тренду, кроме того одна квартира не показатель, ну купили и что, какой вывод? Очередной лох вляпался в бетон или устойчивый платежеспособный спрос?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 05 чер, 2020 23:42, всього редагувалось 1 раз.
я реальный арендатор, приезжайте, я обещаю, что заплачу вам 200 гривен на бензин, даже если квартира вдруг не подойдет".
Нормально, а что. Лорд теряет ежедневно 300 грн из-за пустующей квартиры, ленится приехать, так надо ему на бензин дать ещё,чтобы он соизволил и прекратил терять свои деньги... А после сделки напоить Гленфидичем..