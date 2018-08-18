zРадио написав:

Vlad442 написав: zРадио написав: Поэтому высокий спрос на аренду крупных городах с приходом осени формируют именно студенты. Еще, возможно, дачники, упомянутые vitalian. Поэтому высокий спрос на аренду крупных городах с приходом осени формируют именно студенты. Еще, возможно, дачники, упомянутые vitalian.

Тогда сезонность на рынке аренды должна быть только в городах, где много вузов, но я не слышал, что где-нибудь в Тернополе нет роста цен аренды осенью.

Тогда сезонность на рынке аренды должна быть только в городах, где много вузов, но я не слышал, что где-нибудь в Тернополе нет роста цен аренды осенью.

Vlad442 написав: Но вам же видней, у вас есть Гоостат и Минсоцполитики, данные которых вы не подвергаете сомнению и на основании их данных строите непогрешимую картину мира. Вы, как я понимаю, работаете по найму. Скажите, когда легче найти вакансию, летом или осенью?

Но вам же видней, у вас есть Гоостат и Минсоцполитики, данные которых вы не подвергаете сомнению и на основании их данных строите непогрешимую картину мира. Вы, как я понимаю, работаете по найму. Скажите, когда легче найти вакансию, летом или осенью?

Тернополь - это город без вузов и техникумов?Там нет музыкального, художественного училища и областных спортивных интернатов? Я не буду, с вашего позволения, проверять очевидное и для себя предположу, что вы неправыОпираться на агрегированную статистику - уж точно идея поЯк ста-лучше, чем гадать на кофейной гуще.В связи с этим хочу внести рациональное предложение - давайте выберем наиболее ликвидный тип объекта КРЖН и будем еженедельно мониторить минимальную цену предложения на него.Ликвидный в данном случае значит типовый и массовый. Это может быть однушка 33 м2 в Эврике, или однушка 37 м2 в Патриотике, или однушка 36 кв в Круше - предлагайте. Важно выбрать то, что всегда есть в продаже и не отличается принципиально ничем от другого такого же.PS: и даже такую ценовую динамику нужно будет сглаживать вручную - для подтверждения изменения цены в любою из сторон нужно, чтобы новая цена продержалась более одной недели, или повторялась более, чем в одном предложении.PPS: а ваши умозаключения на данных двух трешек - простите, ни о чем