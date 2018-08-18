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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4213421442154216

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 81
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
31%
25
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Хороший сайт для мониторинга - всеми известный бомбер

Это вы о каком варианте говорите?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:30

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Хороший сайт для мониторинга - всеми известный бомбер

Это вы о каком варианте говорите?

2х уровневая 4К 120+ метров на Обуховской. Не знаю, может ли быть что-то менее ликвидное.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:А сколько примерно домов сдано в Эврике? Что бы понимать выборку?

5 домов, но ими можно не ограничиваться. Аналогичное предложение - свежий новострой 10 минут до метро на ПБ около 82 метров площади.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:32

  vitaliian написав:zРадио один объект не репрезентативен, надо 2-3 в разных районах


То уже геморно))) Хотя и более репрезентативно, согласен.

  vitaliian написав:на счет сезонности она правда есть, я работал в наружной рекламе


Я ж не спорю, что она есть. Я о причинах, которые ее формируют, чтобы понять, будет ли что-то нетипичное в этом году с учетом его нетипичности во всем :mrgreen:


  vitaliian написав: так осенью цены в 2 раза выше чем летом


Это уже чересчур, ИМХО. +10-15% в среднем по рынку, полагаю
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:33

  BIGor написав:Хороший сайт для мониторинга - всеми известный бомбер
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Да, но это история цены одного и того же объекта. Я ведь правильно понимаю, что сделать то же самое по узкому типу объектов в 2 клика не удастся?
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:34

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Поэтому высокий спрос на аренду крупных городах с приходом осени формируют именно студенты. Еще, возможно, дачники, упомянутые vitalian.

Тогда сезонность на рынке аренды должна быть только в городах, где много вузов, но я не слышал, что где-нибудь в Тернополе нет роста цен аренды осенью.


Тернополь - это город без вузов и техникумов? :roll: Там нет музыкального, художественного училища и областных спортивных интернатов? Я не буду, с вашего позволения, проверять очевидное и для себя предположу, что вы неправы :D

  Vlad442 написав:Но вам же видней, у вас есть Гоостат и Минсоцполитики, данные которых вы не подвергаете сомнению и на основании их данных строите непогрешимую картину мира. Вы, как я понимаю, работаете по найму. Скажите, когда легче найти вакансию, летом или осенью?


Опираться на агрегированную статистику - уж точно идея по
Як ста-лучше, чем гадать на кофейной гуще.

В связи с этим хочу внести рациональное предложение - давайте выберем наиболее ликвидный тип объекта КРЖН и будем еженедельно мониторить минимальную цену предложения на него.

Ликвидный в данном случае значит типовый и массовый. Это может быть однушка 33 м2 в Эврике, или однушка 37 м2 в Патриотике, или однушка 36 кв в Круше - предлагайте. Важно выбрать то, что всегда есть в продаже и не отличается принципиально ничем от другого такого же.

PS: и даже такую ценовую динамику нужно будет сглаживать вручную - для подтверждения изменения цены в любою из сторон нужно, чтобы новая цена продержалась более одной недели, или повторялась более, чем в одном предложении.

PPS: а ваши умозаключения на данных двух трешек - простите, ни о чем

Як стандартний зразок, репер для порівнянь зручно використовувати "гостінки" біля м."Лісова".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

мониторить сайт - несерьёзно, какой то идиот может крутить ценой в любую сторону, то ли щупая ЦА то ли в приступах безумия. Лучше мониторить цены 2-3 живых застройщиков, эконом сегмента (типа атланта). Объект на этапе близком к сдаче, потому что на этапе котлована не понятно будет ли сдан объект вообще, поэтому цена может быть любая. Сданный или переуступку тоже нет смысла мониторить, инвестор хочет заработать а хотелка может не соответствовать тренду, кроме того одна квартира не показатель, ну купили и что, какой вывод? Очередной лох вляпался в бетон или устойчивый платежеспособный спрос?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 05 чер, 2020 23:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:41

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Хороший сайт для мониторинга - всеми известный бомбер

Это вы о каком варианте говорите?

2х уровневая 4К 120+ метров на Обуховской. Не знаю, может ли быть что-то менее ликвидное.

Я про сайт писал - там отображается вся статистика по обьявлению. Ликвидные квартиры - это 1-2 к БПС в пешей доступности (5-15 мин) от нормального метро.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:42

  zРадио написав:
  BIGor написав:Хороший сайт для мониторинга - всеми известный бомбер
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Да, но это история цены одного и того же объекта. Я ведь правильно понимаю, что сделать то же самое по узкому типу объектов в 2 клика не удастся?

Да, надо делать выборку....
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 00:04

я реальный арендатор, приезжайте, я обещаю, что заплачу вам 200 гривен на бензин, даже если квартира вдруг не подойдет".

Нормально, а что. Лорд теряет ежедневно 300 грн из-за пустующей квартиры, ленится приехать, так надо ему на бензин дать ещё,чтобы он соизволил и прекратил терять свои деньги... А после сделки напоить Гленфидичем..
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