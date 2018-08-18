Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды?
Вернут авиасообщение и с рынка долгосрочной аренды уйдут квартиры посуточников.
Это не сезонный фактор. Сезонный - то, который повторяется ежегодно в один и тот же период.
Что касается авиаперелетов - на докризисный уровень они выйдут нескоро даже при отсутствии повторений локдаунов. Авиаперевозчики продолжают сокращать персонал, это новости не от начала карантина, а последних дней.