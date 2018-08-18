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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4214421542164217

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 81
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
31%
25
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 00:37

  zРадио написав:А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды?

Вернут авиасообщение и с рынка долгосрочной аренды уйдут квартиры посуточников.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 01:10

  Елена8 написав:
  zРадио написав:А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды?

Вернут авиасообщение и с рынка долгосрочной аренды уйдут квартиры посуточников.

уже уходят те что поэкономнее
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 01:22

  Елена8 написав:
  zРадио написав:А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды?

Вернут авиасообщение и с рынка долгосрочной аренды уйдут квартиры посуточников.


Это не сезонный фактор. Сезонный - то, который повторяется ежегодно в один и тот же период.

Что касается авиаперелетов - на докризисный уровень они выйдут нескоро даже при отсутствии повторений локдаунов. Авиаперевозчики продолжают сокращать персонал, это новости не от начала карантина, а последних дней.

Lufthansa to cut jobs after reporting €2.1 billion loss
https://www.france24.com/en/business/20 ... llion-loss
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 06:02

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  The_Rebel написав:Ну звичайно буде. Студенти...

Зачем нам студенты?


А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды? Кстати, пусть не с сентября, но со 2-й половины октября еще и пандемический риск начинает возрастать.

Я бы флэтлордам рекомендовал заполнять вакантные квартиры сейчас, на иллюзорном ожидании скорого восстановления экономики. Делать ставку на осень - ИМХО, большая ошибка


Карантин пришелся на время, когда многие пенсионЭры съезжают на дачи. Тут уже неоднократно писали о резком росте спроса на дома, домики и дачи, как в аренду так и купить. Мой маклер рассказал, что продался дом, который продавался более 5 лет.
Так вот, ни для кого не секрет, что несмотря на глобальное потепление, и осень и зима в Украине все-же не располагает жить на турбазах и садовых домиках. Это значительный фактор в этом году. Почему именно в этом? Потому что миллионы людей резко стали временными пенсионЭрами, многие не смогли поехать в турции и ебипты. Кто-то отказался от аренды квартиры в душном и задымленном Киеве в пользу 6 соток. Осенью все вернутся.
Кроме тех, кто останется в батькивский хати.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 06:20

  Vlad442 написав:Про дачи это вообще байка из 90-ых. Что бабушки съезжают на дачи и сдают квартиры на лето. Не знаю ни одного такого случая.


Это еще есть, но явление постепенно отходит из увеличения конкуренции на рынке аренды.
Другое дело, что это лето вообще нестандартное, а такой ж. даже в 2015 не было, когда на Донбасс пошел возврат части переселенцев.
rjkz
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