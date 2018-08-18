Додано: Суб 06 чер, 2020 06:02

zРадио написав: Vlad442 написав: The_Rebel написав: Ну звичайно буде. Студенти... Ну звичайно буде. Студенти...

Зачем нам студенты? Зачем нам студенты?



А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды? Кстати, пусть не с сентября, но со 2-й половины октября еще и пандемический риск начинает возрастать.



Я бы флэтлордам рекомендовал заполнять вакантные квартиры сейчас, на иллюзорном ожидании скорого восстановления экономики. Делать ставку на осень - ИМХО, большая ошибка А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды? Кстати, пусть не с сентября, но со 2-й половины октября еще и пандемический риск начинает возрастать.Я бы флэтлордам рекомендовал заполнять вакантные квартиры сейчас, на иллюзорном ожидании скорого восстановления экономики. Делать ставку на осень - ИМХО, большая ошибка

Карантин пришелся на время, когда многие пенсионЭры съезжают на дачи. Тут уже неоднократно писали о резком росте спроса на дома, домики и дачи, как в аренду так и купить. Мой маклер рассказал, что продался дом, который продавался более 5 лет.Так вот, ни для кого не секрет, что несмотря на глобальное потепление, и осень и зима в Украине все-же не располагает жить на турбазах и садовых домиках. Это значительный фактор в этом году. Почему именно в этом? Потому что миллионы людей резко стали временными пенсионЭрами, многие не смогли поехать в турции и ебипты. Кто-то отказался от аренды квартиры в душном и задымленном Киеве в пользу 6 соток. Осенью все вернутся.Кроме тех, кто останется в батькивский хати.