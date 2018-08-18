Вернут авиасообщение и с рынка долгосрочной аренды уйдут квартиры посуточников.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 чер, 2020 00:37
Додано: Суб 06 чер, 2020 01:10
Додано: Суб 06 чер, 2020 01:22
Это не сезонный фактор. Сезонный - то, который повторяется ежегодно в один и тот же период.
Что касается авиаперелетов - на докризисный уровень они выйдут нескоро даже при отсутствии повторений локдаунов. Авиаперевозчики продолжают сокращать персонал, это новости не от начала карантина, а последних дней.
Lufthansa to cut jobs after reporting €2.1 billion loss
Додано: Суб 06 чер, 2020 06:02
Карантин пришелся на время, когда многие пенсионЭры съезжают на дачи. Тут уже неоднократно писали о резком росте спроса на дома, домики и дачи, как в аренду так и купить. Мой маклер рассказал, что продался дом, который продавался более 5 лет.
Так вот, ни для кого не секрет, что несмотря на глобальное потепление, и осень и зима в Украине все-же не располагает жить на турбазах и садовых домиках. Это значительный фактор в этом году. Почему именно в этом? Потому что миллионы людей резко стали временными пенсионЭрами, многие не смогли поехать в турции и ебипты. Кто-то отказался от аренды квартиры в душном и задымленном Киеве в пользу 6 соток. Осенью все вернутся.
Кроме тех, кто останется в батькивский хати.
Додано: Суб 06 чер, 2020 06:20
Это еще есть, но явление постепенно отходит из увеличения конкуренции на рынке аренды.
Другое дело, что это лето вообще нестандартное, а такой ж. даже в 2015 не было, когда на Донбасс пошел возврат части переселенцев.
Додано: Суб 06 чер, 2020 07:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
из валютной ветки
к вопросу о надежности какого либо актива в Украине
аксиома - не может быть надежного актива как и дешевых денег в нищей стране. Надо готовиться к снижению цены на недвижимость в 2 раза в 10 ти летней перспективе. А депозитные ставки будут расти вместе с ростом проблемных кредитов но не раньше момента когда перестанут печатать гривну. Примерно тогда же вангую и девальвацию.
Додано: Суб 06 чер, 2020 08:12
vitaliian , мне кажется это топливо для рокеты. Грабители купят в Тетрисе, поближе к своим.
Додано: Суб 06 чер, 2020 08:13
Вы не понимаете специфики.
Очень много пустых просмотров, туристов. Ради каждого не будешь срываться. Назначить для показов пару дней в неделю тоже не работает на тонком рынке - мало кто будет подстраиваться. Люди пустили в рекламу квартиру, честно ее показывали две недели в пик, когда все съезжали, потом плюнули и уехали за город. Прозевали разворот рынка и не знают, что их вариант самый востребованный и дешевый. Ради пустых показов мотаться по первому звонку не хотят, но ради реального клиента, который готов подтвердить свои намерения 200 грн, они съездят чтобы сдать и закрыть вопрос.
Я бы в такой ситуации мог бы поверить и даже скинуть на карту эти символические 200 грн, предварительно обговорив детально условия аренды по телефону.
Додано: Суб 06 чер, 2020 08:23
Vlad442 ,
Я ее как раз таки прекрасно понимаю.
Только здесь распределение ответственности и рисков выглядит иначе. Будущий арендатор тоже вполне может едет из Белой Церкви или Черкасс на просмотр, ленлорд когда-нибудь оплачивал ему дорогу?
А то, что лорд сейчас на дачке жарит шашлык, это уже его зона ответственности. А если он в Затоке на месяц, то ему может оплатить оттуда дорогу??
Додано: Суб 06 чер, 2020 08:26
Грустная история.
Я в ячейке деньги хранил только в конце 90-ых и начале 2000-ых. Это было в центральном офисе банка, куда только для того чтобы зайти нужно было выписывать пропуск, а не в чахлом периферийном отделении.
Потом только на счетах в крупных банках. В банке хоть от ФГВ можно надеяться что-то получить, а в случае ячейки вам скажут "извините" и как докажешь, что там что-то было и что тебе кто-то что-то должен.
Вот еще история про певицу. 2000000 по курсу 8. Уж лучше бы она тогда задорого купила квартиру, которая потом подешевела, чем в потерять все.
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