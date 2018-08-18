Додано: Суб 06 чер, 2020 08:55

Vlad442 написав: vitaliian написав: Vlad442 написав: Уж лучше бы она тогда задорого купила квартиру, которая потом подешевела, чем в потерять все. Уж лучше бы она тогда задорого купила квартиру, которая потом подешевела, чем в потерять все. так думали мои родители в советское время когда строили 2х этажную дачу (ушла за 1000уе) и гараж (ушел за 500уе), лучше бы золото купили. так думали мои родители в советское время когда строили 2х этажную дачу (ушла за 1000уе) и гараж (ушел за 500уе), лучше бы золото купили.

Расспросите у них, сколько золота они могли купить за те фантики, которые пошли на стройку. С учетом того, что можно было покупать только золото в украшениях, а не в слитках, очень не факт, что они его сейчас продали (если бы смогли сохранить) за 1500 уе. Расспросите у них, сколько золота они могли купить за те фантики, которые пошли на стройку. С учетом того, что можно было покупать только золото в украшениях, а не в слитках, очень не факт, что они его сейчас продали (если бы смогли сохранить) за 1500 уе.

В СССР стоимость золота была примерно 50–56 рублей за грамм, при том сугубо советской 583 пробы,

на дачу и гараж потратили 10 тыс рупий, больше в семье физически не было, сколько стоило золото?10000 руб = 180 грамм, сейчас цена лома 1000 грн то есть выручили бы 180к грн или 6800долл. Другой вопрос дожило ли оно до наших дней, в семье были сложные времена в 90-2000е, скорее всего оно было слито за копейки.для длительных сроков альтернативы золоту нет, недвижимости за 20-40 лет могут столько настроить что будет стоять десятилетиями пустой, я такое видел возле гок в долинской, пустые девятиэтажки с выбитыми окнами, в которых никогда никто не жил. Кстати много заброшек в Ворзеле, недалеко от станции, как то там тоже гулял.у недвижимости есть интересное свойство, в какое то время она всем нужна, а потом бац и уже никому не надо. Знакомая искала в 2018 квартиру в Одессе, на поскоте однушки предлагали по 27к, сейчас от 14к, а за 27 можно взать двушку 50м2 с хорошим ремонтом