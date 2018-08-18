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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 06 чер, 2020 08:31
Hotab написав:
Я ее как раз таки прекрасно понимаю.
Только здесь распределение ответственности и рисков выглядит иначе. Будущий арендатор тоже вполне может едет из Белой Церкви или Черкасс на просмотр, ленлорд когда-нибудь оплачивал ему дорогу?
А то, что лорд сейчас на дачке жарит шашлык, это уже его зона ответственности. А если он в Затоке на месяц, то ему может оплатить оттуда дорогу??
Платит тот, кому больше нужно.
Видимо для людей это не бизнес, следовательно сдают очень дешево, простой не напрягает.
Я, когда помогал снять родственнику квартиру, увидел дешевое частное объявление на олх, позвонил "показываем в 6", я говорю "плачу 200 гривен чтобы посмотреть первым". Снял вариант по цене значительно ниже рыночной.
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Vlad442
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Додано: Суб 06 чер, 2020 08:44
Vlad442 написав:
Уж лучше бы она тогда задорого купила квартиру, которая потом подешевела, чем в потерять все.
так думали мои родители в советское время когда строили 2х этажную дачу (ушла в 2000е за 1000уе) и гараж (ушел за 500уе), лучше бы золото купили.
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vitaliian
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Додано: Суб 06 чер, 2020 08:51
vitaliian написав: Vlad442 написав:
Уж лучше бы она тогда задорого купила квартиру, которая потом подешевела, чем в потерять все.
так думали мои родители в советское время когда строили 2х этажную дачу (ушла за 1000уе) и гараж (ушел за 500уе), лучше бы золото купили.
Расспросите у них, сколько золота они могли купить за те фантики, которые пошли на стройку. С учетом того, что можно было покупать только золото в украшениях, а не в слитках, очень не факт, что они его сейчас продали (если бы смогли сохранить) за 1500 уе.
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Vlad442
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Додано: Суб 06 чер, 2020 08:55
Vlad442 написав: vitaliian написав: Vlad442 написав:
Уж лучше бы она тогда задорого купила квартиру, которая потом подешевела, чем в потерять все.
так думали мои родители в советское время когда строили 2х этажную дачу (ушла за 1000уе) и гараж (ушел за 500уе), лучше бы золото купили.
Расспросите у них, сколько золота они могли купить за те фантики, которые пошли на стройку. С учетом того, что можно было покупать только золото в украшениях, а не в слитках, очень не факт, что они его сейчас продали (если бы смогли сохранить) за 1500 уе.
на дачу и гараж потратили 10 тыс рупий, больше в семье физически не было, сколько стоило золото?
В СССР стоимость золота была примерно 50–56 рублей за грамм, при том сугубо советской 583 пробы,
10000 руб = 180 грамм, сейчас цена лома 1000 грн то есть выручили бы 180к грн или 6800долл. Другой вопрос дожило ли оно до наших дней, в семье были сложные времена в 90-2000е, скорее всего оно было слито за копейки.
для длительных сроков альтернативы золоту нет, недвижимости за 20-40 лет могут столько настроить что будет стоять десятилетиями пустой, я такое видел возле гок в долинской, пустые девятиэтажки с выбитыми окнами, в которых никогда никто не жил. Кстати много заброшек в Ворзеле, недалеко от станции, как то там тоже гулял.
у недвижимости есть интересное свойство, в какое то время она всем нужна, а потом бац и уже никому не надо. Знакомая искала в 2018 квартиру в Одессе, на поскоте однушки предлагали по 27к, сейчас от 14к, а за 27 можно взать двушку 50м2 с хорошим ремонтом
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 06 чер, 2020 09:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 09:14
vitaliian написав:
Другой вопрос дожило ли оно до наших дней, в семье были сложные времена в 90-2000е, скорее всего оно было слито за копейки.
насколько я помню, в середине 90-х грамм лома 583 можно было сдать скупщикам в р-не 20 баксов. и бакс тогда в Украине имел гораздо большую платежеспособность, чем сейчас.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 09:17
19yuriy91 написав:
насколько я помню, в середине 90-х грамм лома 583 можно было сдать скупщикам в р-не 20 баксов. и бакс тогда в Украине имел гораздо большую платежеспособность, чем сейчас.
3600$ цена 1к квартиры в областном центре в 90х
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vitaliian
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Додано: Суб 06 чер, 2020 09:20
Во времена СССР я в школу ходил, поэтому меня цена золота не волновала, но я помню, что тогда все было не так просто "пришел и купил". За червонцы или слитки была статья с реальным сроком. Везде был дефицит и прийти просто так с деньгами и купить что-то, от лестницы до телевизора, было нереально. Может такое быть, что цена была, а товара не было.
vitaliian написав:
для длительных сроков альтернативы золоту нет, недвижимости за 20-40 лет могут столько настроить что будет стоять десятилетиями пустой, я такое видел возле гок в долинской, пустые девятиэтажки с выбитыми окнами, в которых никогда никто не жил. Кстати много заброшек в Ворзеле, недалеко от станции, как то там тоже гулял.
Держать недвижимость закрытой это одни расходы, но у недвижимости есть очень хорошая особенность. Если она расположена в правильных местах (в Киеве, в частности), ее можно сдавать в аренду и за некоторое время она полностью окупится, тогда как золото на хлеб не намажешь.
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Vlad442
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Додано: Суб 06 чер, 2020 09:21
Елена8 написав: zРадио написав:
А кто еще предопределяет осеннюю сезонность рынка аренды?
Вернут авиасообщение и с рынка долгосрочной аренды уйдут квартиры посуточников.
Вернут авиасообщение и из Украины уедет часть иностранцев которые вынуждены сейчас сидеть тут как заложники.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 09:27
Vlad442 написав:
Держать недвижимость закрытой это одни расходы, но у недвижимости есть очень хорошая особенность. Если она расположена в правильных местах (в Киеве, в частности), ее можно сдавать в аренду и за некоторое время она полностью окупится, тогда как золото на хлеб не намажешь.
вы же понимаете, по Киеву так сложились звёзды, в райцентрах полно пустующих квартир. Но у медали есть 2я сторона, капитал течет туда где есть добавленная стоимость, свято место пусто не бывает, рынок товаров и услуг уже перенасыщен как и рынок дешевой рабочей силы. Когда то в Киеве найти работу на 8к было раз плюнуть, сегодня собеседование - завтра выходи на стажировку, а сейчас конкурс 20 понаехов на место.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 06 чер, 2020 09:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 09:28
Hotab написав:vitaliian
, мне кажется это топливо для рокеты. Грабители купят в Тетрисе, поближе к своим.
Ага, паливо для ракети десь на узбережжі Середземного моря. В більшості таких випадків замішані теперішні чи колишні співробітники банку/охорони. Тому зрозуміло що рано чи пізно вийдуть на слід. Але це тільки Пуаро та Коломбо завжди розслідують злочини безпосередньо спілкуючись із злочинцем половину фільму. Насправді, грабіжники спочатку заляжуть на дно, а потім за першої нагоди покинуть країну. Розумні - назавжди, із зміною паспортів десь у Албанії
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