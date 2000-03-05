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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4216421742184219

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 81
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
31%
25
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 09:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:3600$ цена 1к квартиры в областном центре в 90х

Харьков. Однушка в пешей доступности от метро, но не прямо возле входа с приличным ремонтом 90-ых, что тогда считалось с ремонтом, сейчас без.
95-98 около 7 тыс
2000 - 3,5
2005 - 17 начало года, 24 в конце
2006 - 24 начало, 33 в конце
2008 - 65
2009 - 33
2013 - 37
2019 - 24
2021 - ?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 09:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  The_Rebel написав:В більшості таких випадків замішані теперішні чи колишні співробітники банку/охорони.
практически в 100% случаев, грабить банк это вестрен начала века, сейас грабят инкассаторов или банкоматы, рисков и свидетелей меньше.

  Vlad442 написав:Харьков. Однушка в пешей доступности от метро,
Харьков - экономически благополучный регион, относительно депрессивных Сумм, Полтавы и тд. Если убрать из цены Киева коррупцию и 100тысячные зп чиновников, киевская цена примерно будет равна харьковской, не вижу ничего в чем Киев лучше, разве что станций метро больше.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 09:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Харьков - экономически благополучный регион.

Но при этом разрыв цен с Киевом с 90-ых постоянно увеличивается, и не в пользу Харькова. При том, что в Киеве строительный бум, в Харькове строек на душу населения значительно меньше.
Промышленность, кроме Турбоатома, вся умерла. Промышленность есть в Кривом Роге и как это взвинтило там цены?
Vlad442
 
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  #<1 ... 4216421742184219
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