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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 чер, 2020 09:30
vitaliian написав:
3600$ цена 1к квартиры в областном центре в 90х
Харьков. Однушка в пешей доступности от метро, но не прямо возле входа с приличным ремонтом 90-ых, что тогда считалось с ремонтом, сейчас без.
95-98 около 7 тыс
2000 - 3,5
2005 - 17 начало года, 24 в конце
2006 - 24 начало, 33 в конце
2008 - 65
2009 - 33
2013 - 37
2019 - 24
2021 - ?
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Додано: Суб 06 чер, 2020 09:31
The_Rebel написав:
В більшості таких випадків замішані теперішні чи колишні співробітники банку/охорони.
практически в 100% случаев, грабить банк это вестрен начала века, сейас грабят инкассаторов или банкоматы, рисков и свидетелей меньше.
Vlad442 написав:
Харьков. Однушка в пешей доступности от метро,
Харьков - экономически благополучный регион, относительно депрессивных Сумм, Полтавы и тд. Если убрать из цены Киева коррупцию и 100тысячные зп чиновников, киевская цена примерно будет равна харьковской, не вижу ничего в чем Киев лучше, разве что станций метро больше.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 09:39
vitaliian написав:
Харьков - экономически благополучный регион.
Но при этом разрыв цен с Киевом с 90-ых постоянно увеличивается, и не в пользу Харькова. При том, что в Киеве строительный бум, в Харькове строек на душу населения значительно меньше.
Промышленность, кроме Турбоатома, вся умерла. Промышленность есть в Кривом Роге и как это взвинтило там цены?
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