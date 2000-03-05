Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:3600$ цена 1к квартиры в областном центре в 90х
Харьков. Однушка в пешей доступности от метро, но не прямо возле входа с приличным ремонтом 90-ых, что тогда считалось с ремонтом, сейчас без. 95-98 около 7 тыс 2000 - 3,5 2005 - 17 начало года, 24 в конце 2006 - 24 начало, 33 в конце 2008 - 65 2009 - 33 2013 - 37 2019 - 24 2021 - ?
The_Rebel написав:В більшості таких випадків замішані теперішні чи колишні співробітники банку/охорони.
практически в 100% случаев, грабить банк это вестрен начала века, сейас грабят инкассаторов или банкоматы, рисков и свидетелей меньше.
Vlad442 написав:Харьков. Однушка в пешей доступности от метро,
Харьков - экономически благополучный регион, относительно депрессивных Сумм, Полтавы и тд. Если убрать из цены Киева коррупцию и 100тысячные зп чиновников, киевская цена примерно будет равна харьковской, не вижу ничего в чем Киев лучше, разве что станций метро больше.
vitaliian написав:Харьков - экономически благополучный регион.
Но при этом разрыв цен с Киевом с 90-ых постоянно увеличивается, и не в пользу Харькова. При том, что в Киеве строительный бум, в Харькове строек на душу населения значительно меньше. Промышленность, кроме Турбоатома, вся умерла. Промышленность есть в Кривом Роге и как это взвинтило там цены?
The_Rebel написав:В більшості таких випадків замішані теперішні чи колишні співробітники банку/охорони.
практически в 100% случаев, грабить банк это вестрен начала века, сейас грабят инкассаторов или банкоматы, рисков и свидетелей меньше.
Так, це звичайна крадіжка, хоча в статті неправильно називають грабежем. Я не юрист, але пам'ятаю, що грабіж пов'язаний з насиллям або погрозами. А крадіжки бувають досить часто, хоча зазвичай співробітники роблять це в робочий час
аксиома - не может быть надежного актива как и дешевых денег в нищей стране. Надо готовиться к снижению цены на недвижимость в 2 раза в 10 ти летней перспективе. А депозитные ставки будут расти вместе с ростом проблемных кредитов но не раньше момента когда перестанут печатать гривну. Примерно тогда же вангую и девальвацию.
Українські мікрофінансові організації відзначають збільшення частки прострочених кредитів до 20-70% в їх кредитних портфелях, тоді як в 2019 році середня частка неповернених кредитів становила близько 20%. Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Асоціації фінансових інституцій.
Щось мені перестають подобатися Ваші прогнози. Через 10 років значну частину форума (якщо такий ще буде) будуть цікавити зовсім інші речі..
Давайте на 50% за 3 місяці. Неплатежі у щвидкогрошей то цілих 70%! Якраз клієнти, які купляли квартири, перестали платити по мікрозаймам. Наступні - перестануть купляти квартири.
vitaliian написав:3600$ цена 1к квартиры в областном центре в 90х
Харьков. Однушка в пешей доступности от метро, но не прямо возле входа с приличным ремонтом 90-ых, что тогда считалось с ремонтом, сейчас без. 95-98 около 7 тыс 2000 - 3,5 2005 - 17 начало года, 24 в конце 2006 - 24 начало, 33 в конце 2008 - 65 2009 - 33 2013 - 37 2019 - 24 2021 - ?
Ох, пам'ятаю я цей загін 2005-2008. Знайомі та колеги повсюди обговорювали оренду/ціни - тренд був один, як зняти/купити зараз, бо завтра буде пізно. Одній співробітниці дістався 1к хрущ від бабусі, так вона здавалася найсексуальнішою та найнедоступнішою дівчиною у світі. Особливо, коли так невзначай підкидувала дров у розмови про нерухомість: "ні ну зараз вона коштує 70 куе, але я звичайно не буду продавати, бо все одно ціна виросте". І в цих словах відчувалася якась непохитна аксіома, яка апріорі не потребує доведення. Однокурсник одружився ще в універі і вскладчину від усіх родичів аж до бабусь та дідусів наскрібли на 1к в Броварах. Коли зібралися на пиво, то було враження, що людина із вищого суспільства. І ми ніколи вже з ним не зрівняємося. Тоді здавалося, що ріст буде нескінченний))
vitaliian написав:3600$ цена 1к квартиры в областном центре в 90х
Харьков. Однушка в пешей доступности от метро, но не прямо возле входа с приличным ремонтом 90-ых, что тогда считалось с ремонтом, сейчас без. 95-98 около 7 тыс 2000 - 3,5 2005 - 17 начало года, 24 в конце 2006 - 24 начало, 33 в конце 2008 - 65 2009 - 33 2013 - 37 2019 - 24 2021 - ?
vitaliian написав:3600$ цена 1к квартиры в областном центре в 90х
Харьков. Однушка в пешей доступности от метро, но не прямо возле входа с приличным ремонтом 90-ых, что тогда считалось с ремонтом, сейчас без. 95-98 около 7 тыс 2000 - 3,5 2005 - 17 начало года, 24 в конце 2006 - 24 начало, 33 в конце 2008 - 65 2009 - 33 2013 - 37 2019 - 24 2021 - ?
Hotab написав:Я ее как раз таки прекрасно понимаю. Только здесь распределение ответственности и рисков выглядит иначе. Будущий арендатор тоже вполне может едет из Белой Церкви или Черкасс на просмотр, ленлорд когда-нибудь оплачивал ему дорогу? А то, что лорд сейчас на дачке жарит шашлык, это уже его зона ответственности. А если он в Затоке на месяц, то ему может оплатить оттуда дорогу??
Платит тот, кому больше нужно. Видимо для людей это не бизнес, следовательно сдают очень дешево, простой не напрягает.
Ну для вас то это сейчас, и вообще всегда, бизнес? Вы хоть раз платили арендатору , чтобы он приехал из Шепетовки посмотреть вашу прелесть?