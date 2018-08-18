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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 чер, 2020 11:03
The_Rebel написав: vitaliian написав: The_Rebel написав:
В більшості таких випадків замішані теперішні чи колишні співробітники банку/охорони.
практически в 100% случаев, грабить банк это вестрен начала века, сейас грабят инкассаторов или банкоматы, рисков и свидетелей меньше.
Так, це звичайна крадіжка, хоча в статті неправильно називають грабежем. Я не юрист, але пам'ятаю, що грабіж пов'язаний з насиллям або погрозами. А крадіжки бувають досить часто, хоча зазвичай співробітники роблять це в робочий час
кража-скрытое
грабёж-открытое
разбой - насилие
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:14
vitaliian написав:
Харьков - экономически благополучный регион, относительно депрессивных Сумм, Полтавы и тд.
Сум, Сумы, в Сумах
м - одна, Виталий, в любом падеже.
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