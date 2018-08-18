Додано: Суб 06 чер, 2020 11:48

rjkz написав:

Карантин пришелся на время, когда многие пенсионЭры съезжают на дачи. Тут уже неоднократно писали о резком росте спроса на дома, домики и дачи, как в аренду так и купить. Мой маклер рассказал, что продался дом, который продавался более 5 лет.

Так вот, ни для кого не секрет, что несмотря на глобальное потепление, и осень и зима в Украине все-же не располагает жить на турбазах и садовых домиках. Это значительный фактор в этом году. Почему именно в этом? Потому что миллионы людей резко стали временными пенсионЭрами, многие не смогли поехать в турции и ебипты. Кто-то отказался от аренды квартиры в душном и задымленном Киеве в пользу 6 соток. Осенью все вернутся.

Кроме тех, кто останется в батькивский хати. Карантин пришелся на время, когда многие пенсионЭры съезжают на дачи. Тут уже неоднократно писали о резком росте спроса на дома, домики и дачи, как в аренду так и купить. Мой маклер рассказал, что продался дом, который продавался более 5 лет.Так вот, ни для кого не секрет, что несмотря на глобальное потепление, и осень и зима в Украине все-же не располагает жить на турбазах и садовых домиках. Это значительный фактор в этом году. Почему именно в этом? Потому что миллионы людей резко стали временными пенсионЭрами, многие не смогли поехать в турции и ебипты. Кто-то отказался от аренды квартиры в душном и задымленном Киеве в пользу 6 соток. Осенью все вернутся.Кроме тех, кто останется в батькивский хати.

Так вы тоже, с моей скромной точки зрения, допускаете ту же ошибку, заменяя понятие "кризис" понятием "карантин".Карантин законлися - дети пошли в школу. Вот что такое карантин. Перенося даже на занятость, карантин закончился - наемники вернулись на рабочие места.Но нет! Мы уже наблюдаем как минимум двухкратный рост безработицы по стране (в Киеве - вообще 2,7), плюс 523 тыс (на сегодня - число постоянно растет) вернувшихся из-за границы заробитчан.Кризис - вещь системная и уж точно не сезонная. Будет сезонное оживление на фоне кризиса - отлично. Но до осени рынок еще отсушится, и временное оживление может даже не отыграть летний упадок.Моя рекомендация форумным лордам остается в силе (они сами просили сопровождать аналитику конкретными рекомендациями) - сдавайте сейчас на ситуативном улучшении ожиданий! Не вы одни за карантином кризиса не увидели. Даже если придется зафиксировать низкую с вашей точки зрения цену на год вперед - сдавайте долгосрочному клиенту!Осенью на оживлении вы, возможно, и сдадите по оптимальной для себя цене, но через 2 месяца ее снова придется снизить, чтобы не потерять арендатора, а летний простой - уже ничем невосполнимая дырка в доходах!