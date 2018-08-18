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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 чер, 2020 11:03
The_Rebel написав: vitaliian написав: The_Rebel написав:
В більшості таких випадків замішані теперішні чи колишні співробітники банку/охорони.
практически в 100% случаев, грабить банк это вестрен начала века, сейас грабят инкассаторов или банкоматы, рисков и свидетелей меньше.
Так, це звичайна крадіжка, хоча в статті неправильно називають грабежем. Я не юрист, але пам'ятаю, що грабіж пов'язаний з насиллям або погрозами. А крадіжки бувають досить часто, хоча зазвичай співробітники роблять це в робочий час
кража-скрытое
грабёж-открытое
разбой - насилие
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:14
vitaliian написав:
Харьков - экономически благополучный регион, относительно депрессивных Сумм, Полтавы и тд.
Сум, Сумы, в Сумах
м - одна, Виталий, в любом падеже.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:17
Vlad442 написав: vitaliian написав:
Харьков - экономически благополучный регион.
Но при этом разрыв цен с Киевом с 90-ых постоянно увеличивается, и не в пользу Харькова. При том, что в Киеве строительный бум, в Харькове строек на душу населения значительно меньше.
Промышленность, кроме Турбоатома, вся умерла. Промышленность есть в Кривом Роге и как это взвинтило там цены?
что есть признаком пузыря
The_Rebel написав:
було враження, що людина із вищого суспільства. І ми ніколи вже з ним не зрівняємося. Тоді здавалося, що ріст буде нескінченний))
когда то человек из провинции но с квартирой в Киеве считался чуть ли не миллионером, сейчас этого нет, надутый авторитет Киева пошатнулся. Время меняет ценности, недвижимость в Украине перестает быть таковой.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:25
vitaliian написав: Vlad442 написав: vitaliian написав:
Харьков - экономически благополучный регион.
Но при этом разрыв цен с Киевом с 90-ых постоянно увеличивается, и не в пользу Харькова. При том, что в Киеве строительный бум, в Харькове строек на душу населения значительно меньше.
Промышленность, кроме Турбоатома, вся умерла. Промышленность есть в Кривом Роге и как это взвинтило там цены?
что есть признаком пузыря
О признаке пузыря можно было бы сказать, если бы разница была только в ценах на недвижимость. Но разница и в доходах (заметная), и в динамике населения (понаехов в Харькове куда меньше).
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:29
барабашов написав:airmax78
Эйр - Вы Нострадамус
А почём тогда в 25м будут Г9а, ТТ-ХХ, Даймонд-Хилл и Тетрис-19 ?
Очень хоцетьця "па300"
Готовьте гвоздодер.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:30
А историю недельной давности с потерянной квартирой недельной давности вы предпочли забыть? Потерять можно везде, о чем и пишет vitaliian
. И квартирного мошенничества уж точно не меньше, нежели банковско-сберегательного, где каждая новость - информационный взрыв, поскольку случается редко
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:34
vitaliian написав:
что есть признаком пузыря
Этот "пузырь" надувается уже 20 лет. За это время население Киева увеличилось чуть ли не в два раза, население облцентров в лучшем случае не уменьшилось.
В Киеве крутятся краны, в Киев едут понаехи.
Вы ожидаете, что в один день все прозреют и, внезапно, скажут "куда я смотрел, в Лубнах все-таки лучше"?
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Vlad442
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:40
Faceless написав:
О признаке пузыря можно было бы сказать, если бы разница была только в ценах на недвижимость. Но разница и в доходах (заметная), и в динамике населения (понаехов в Харькове куда меньше).
Ирпень, доходы - Киевские (все работают в Киеве), понаехов 50-70% населения, цена недвижимости ниже столичной на 30-40%. Что то не клеится в вашей теории.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:48
rjkz написав:
Карантин пришелся на время, когда многие пенсионЭры съезжают на дачи. Тут уже неоднократно писали о резком росте спроса на дома, домики и дачи, как в аренду так и купить. Мой маклер рассказал, что продался дом, который продавался более 5 лет.
Так вот, ни для кого не секрет, что несмотря на глобальное потепление, и осень и зима в Украине все-же не располагает жить на турбазах и садовых домиках. Это значительный фактор в этом году. Почему именно в этом? Потому что миллионы людей резко стали временными пенсионЭрами, многие не смогли поехать в турции и ебипты. Кто-то отказался от аренды квартиры в душном и задымленном Киеве в пользу 6 соток. Осенью все вернутся.
Кроме тех, кто останется в батькивский хати.
Так вы тоже, с моей скромной точки зрения, допускаете ту же ошибку, заменяя понятие "кризис" понятием "карантин".
Карантин законлися - дети пошли в школу. Вот что такое карантин. Перенося даже на занятость, карантин закончился - наемники вернулись на рабочие места.
Но нет! Мы уже наблюдаем как минимум двухкратный рост безработицы по стране (в Киеве - вообще 2,7), плюс 523 тыс (на сегодня - число постоянно растет) вернувшихся из-за границы заробитчан.
Кризис - вещь системная и уж точно не сезонная. Будет сезонное оживление на фоне кризиса - отлично. Но до осени рынок еще отсушится, и временное оживление может даже не отыграть летний упадок.
Моя рекомендация форумным лордам остается в силе (они сами просили сопровождать аналитику конкретными рекомендациями) - сдавайте сейчас на ситуативном улучшении ожиданий! Не вы одни за карантином кризиса не увидели. Даже если придется зафиксировать низкую с вашей точки зрения цену на год вперед - сдавайте долгосрочному клиенту!
Осенью на оживлении вы, возможно, и сдадите по оптимальной для себя цене, но через 2 месяца ее снова придется снизить, чтобы не потерять арендатора, а летний простой - уже ничем невосполнимая дырка в доходах!
Востаннє редагувалось zРадио
в Суб 06 чер, 2020 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:51
Vlad442 написав:
Этот "пузырь" надувается уже 20 лет. За это время население Киева увеличилось чуть ли не в два раза, население облцентров в лучшем случае не уменьшилось.
В Киеве крутятся краны, в Киев едут понаехи.
Вы ожидаете, что в один день все прозреют и, внезапно, скажут "куда я смотрел, в Лубнах все-таки лучше"?
Я не говорил что в Лубнах лучше, прозреть могут от того что соотношение расходы/зарплата не в пользу Киева, а где кому лучше это 2й этап. У Фейслеса окружение 20+ а я знаю людей которые на 8к с 20 летним педагогическим стажем не нашли в Киеве работу (впаривания по телефону и прочую ересь мы во внимание не берем). Государство было и остается крупнейшим работодателем, а в последние года сплошные сокращения. Если у нее выбор торговать на базаре морковкой, то лучше Лубны, там затраты мизерные и нет такого количества желающих работать за 5 копеек как сейчас в Киеве.
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