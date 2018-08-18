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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 чер, 2020 11:53
vitaliian написав: Faceless написав:
О признаке пузыря можно было бы сказать, если бы разница была только в ценах на недвижимость. Но разница и в доходах (заметная), и в динамике населения (понаехов в Харькове куда меньше).
Ирпень, доходы - Киевские (все работают в Киеве), понаехов 50-70% населения, цена недвижимости ниже столичной на 30-40%. Что то не клеится в вашей теории.
Ирпень - это просто как отдаленый район Киева. Вот из-за отдаленности и дешевле. Все нормально клеится
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:03
vitaliian написав: Vlad442 написав:
Этот "пузырь" надувается уже 20 лет. За это время население Киева увеличилось чуть ли не в два раза, население облцентров в лучшем случае не уменьшилось.
В Киеве крутятся краны, в Киев едут понаехи.
Вы ожидаете, что в один день все прозреют и, внезапно, скажут "куда я смотрел, в Лубнах все-таки лучше"?
Я не говорил что в Лубнах лучше, прозреть могут от того что соотношение расходы/зарплата не в пользу Киева, а где кому лучше это 2й этап. У Фейслеса окружение 20+ а я знаю людей которые на 8к с 20 летним педагогическим стажем не нашли в Киеве работу (впаривания по телефону и прочую ересь мы во внимание не берем). Государство было и остается крупнейшим работодателем, а в последние года сплошные сокращения. Если у нее выбор торговать на базаре морковкой, то лучше Лубны, там затраты мизерные и нет такого количества желающих работать за 5 копеек как сейчас в Киеве.
Государство - крупнейший отдельный работодатель, но на рынке в целом он далеко не монополист. Так уж сдожилась ситуация, и ещё 30 лет назад было понятно, что бюджетная сфера как выбор профессии - эпик фейл, чинуш рангом от среднего и выше не рассматриваем. Позволить себе такое хобби, как быть педагогом, в нашей стране может как правило тот, кому это хобби кто-то может обеспечить финансово.
Не подумайте, что я имею что-то против педагогов или бюджетников вообще, но это правда жизни.
И уж кто кто, а рядовые бюджетники даже на рынок аренды никак не влияют, не то что на цены недвижимости.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:07
Faceless написав:
Ирпень - это просто как отдаленый район Киева. Вот из-за отдаленности и дешевле. Все нормально клеится
хрущи с кухней 5м2 в прицентралье наверное сделаны из золота, поэтому их ждет вечный дорожай. Что еще надо для пузыря кроме веры?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 06 чер, 2020 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:09
Faceless написав: vitaliian написав: Faceless написав:
О признаке пузыря можно было бы сказать, если бы разница была только в ценах на недвижимость. Но разница и в доходах (заметная), и в динамике населения (понаехов в Харькове куда меньше).
Ирпень, доходы - Киевские (все работают в Киеве), понаехов 50-70% населения, цена недвижимости ниже столичной на 30-40%. Что то не клеится в вашей теории.
Ирпень - это просто как отдаленый район Киева. Вот из-за отдаленности и дешевле. Все нормально клеится
Ирпень даже с Троещиной не сравнится не говоря о Борщаговке по стоимости и времени проезда в час пик в Киев. Не знаю как сейчас но в благополучные времена там строили дома те кто не мог себе позволить Кончу-Заспу. Зачем там жить в многокварнирном доме кроме пресловутого чистого воздуха не очень понимаю
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:10
shapo написав:
Ирпень даже с Троещиной не сравнится не говоря о Борщаговке по стоимости и времени проезда в час пик в Киев. Не знаю как сейчас но в благополучные времена там строили дома те кто не мог себе позволить Кончу-Заспу. Зачем там жить в многокварнирном доме кроме пресловутого чистого воздуха не очень понимаю
Тогда на окраинах Москвы и в подмосковье квартиры должны раздавать бесплатно. Час времени проезд из Ирпеня в любую точку Киева на общ.транспорте. Когда то я работал на Юж.Борщаговке думаете коллеги с Трои и пл. Шевченко быстрее чем за час добирались?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 06 чер, 2020 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:11
vitaliian написав: Faceless написав:
Ирпень - это просто как отдаленый район Киева. Вот из-за отдаленности и дешевле. Все нормально клеится
квартиры в прицентралье из золота. Что еще надо для пузыря кроме веры в киевский бетон?
Что именно вас удивляет в допоговизне центра и прицентралья? Может, в Харькове на Сумской дешевле, чем на Алексеевской? При чем тут вера, при чём тут из золота, вы конкретно укажите, в чем пузырь то? Когда был последний резкий рост цен? Вышли ли цены хотя бы на уровень десятилетней давности?
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:13
Faceless написав:
Государство - крупнейший отдельный работодатель, но на рынке в целом он далеко не монополист. Так уж сдожилась ситуация, и ещё 30 лет назад было понятно, что бюджетная сфера как выбор профессии - эпик фейл, чинуш рангом от среднего и выше не рассматриваем. Позволить себе такое хобби, как быть педагогом, в нашей стране может как правило тот, кому это хобби кто-то может обеспечить финансово.
Не подумайте, что я имею что-то против педагогов или бюджетников вообще, но это правда жизни.
И уж кто кто, а рядовые бюджетники даже на рынок аренды никак не влияют, не то что на цены недвижимости.
Из-за этой правды в стране не остаётся ни тех у кого можно учиться, ни тех у кого можно лечиться. Поэтому зачем здесь вкладываться в бетон рассчитывая что твоих детей научат заезжие учителя, а вылечат заезжие врачи?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:13
shapo написав: Faceless написав:
vitaliian написав:[quote="4984304:Faceless"]О признаке пузыря можно было бы сказать, если бы разница была только в ценах на недвижимость. Но разница и в доходах (заметная), и в динамике населения (понаехов в Харькове куда меньше).
Ирпень, доходы - Киевские (все работают в Киеве), понаехов 50-70% населения, цена недвижимости ниже столичной на 30-40%. Что то не клеится в вашей теории.
Ирпень - это просто как отдаленый район Киева. Вот из-за отдаленности и дешевле. Все нормально клеится
Ирпень даже с Троещиной не сравнится не говоря о Борщаговке по стоимости и времени проезда в час пик в Киев. Не знаю как сейчас но в благополучные времена там строили дома те кто не мог себе позволить Кончу-Заспу. Зачем там жить в многокварнирном доме кроме пресловутого чистого воздуха не очень понимаю[/quote]Ну муравейников в 25-30 этажей там вроде как нет. Пока. Нормально, если нет необходимости ездить в час пик в Киев или обратно
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:15
vitaliian написав: shapo написав:
Ирпень даже с Троещиной не сравнится не говоря о Борщаговке по стоимости и времени проезда в час пик в Киев. Не знаю как сейчас но в благополучные времена там строили дома те кто не мог себе позволить Кончу-Заспу. Зачем там жить в многокварнирном доме кроме пресловутого чистого воздуха не очень понимаю
Тогда на окраине Москвы квартиры должны раздавать бесплатно.
В Москве с Мытищ проще добираться до Медведково или центра чем с Ирпеня в Киев
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:17
shapo написав:
чем с Ирпеня в Киев
вы про новую трассу в курсе?
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