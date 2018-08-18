Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:Ирпень даже с Троещиной не сравнится не говоря о Борщаговке по стоимости и времени проезда в час пик в Киев. Не знаю как сейчас но в благополучные времена там строили дома те кто не мог себе позволить Кончу-Заспу. Зачем там жить в многокварнирном доме кроме пресловутого чистого воздуха не очень понимаю
Тогда на окраинах Москвы и в подмосковье квартиры должны раздавать бесплатно. Час времени проезд из Ирпеня в любую точку Киева на общ.транспорте. Когда то я работал на Юж.Борщаговке думаете коллеги с Трои и пл. Шевченко быстрее чем за час добирались?
Речь шла не о том чтобы с одной окраины в час пик ехать на другую, а с окраины в центр
подумайте сами https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... HNW0S.html вот квартира в Ирпене 40м2 за 23500. Возьмите в пределах Киева любое зажопье, но чтобы та же квадратура и состояние и вы получите ценник на 10куе выше, доплата за бренд? Понятно что окраины с центром сравнивать некорректно, но окраины и окраинами думаю можно?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 06 чер, 2020 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Держать недвижимость закрытой это одни расходы, но у недвижимости есть очень хорошая особенность. Если она расположена в правильных местах (в Киеве, в частности), ее можно сдавать в аренду и за некоторое время она полностью окупится, тогда как золото на хлеб не намажешь.
Истина в том, что ни золото, ни недвижимость не должны быть единственным активом в порфтеле. Первым может быть и то, и другое. Но если человек разжился на второй актив, то повторять - долгосрочно проигрышная стратегия. Складировать одно золото - такая же глупость, как и коллекционировать арендные квартиры, еще и в одном и том же городе.
Разные активы выстреливают в цене в разные периоды времени. И в разные периоды времени подвержены разным рискам.
Если взять донецкого лорда с 5-ю квартирами и сравнить его с донецким лордом с 3-мя квартирами + килограммом золота + депозитом 50 тыс долларов, то очевидно, какая из двух стратегий выиграла (точнее - проиграла меньше).
Даже думать не хочется о том, что в Киеве такое может повториться, но 2020-й всем показал, что нужно мыслить гораздо шире. Риск может быть и экологический, и техногенный, и военный, и экономический, и эпидемиологический, и какой-либо еще...
Так что диверсификация - наше все! И только ленивый будет говорить, что украинским пересичным, кроме бетона, ничего не доступно - была бы мотивация. При желании можно вкладывать и в азиатские трастовые фонды, и в европейскую недвижимость, и в американский фондовый рынок...
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 06 чер, 2020 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Государство - крупнейший отдельный работодатель, но на рынке в целом он далеко не монополист. Так уж сдожилась ситуация, и ещё 30 лет назад было понятно, что бюджетная сфера как выбор профессии - эпик фейл, чинуш рангом от среднего и выше не рассматриваем. Позволить себе такое хобби, как быть педагогом, в нашей стране может как правило тот, кому это хобби кто-то может обеспечить финансово. Не подумайте, что я имею что-то против педагогов или бюджетников вообще, но это правда жизни. И уж кто кто, а рядовые бюджетники даже на рынок аренды никак не влияют, не то что на цены недвижимости.
Из-за этой правды в стране не остаётся ни тех у кого можно учиться, ни тех у кого можно лечиться. Поэтому зачем здесь вкладываться в бетон рассчитывая что твоих детей научат заезжие учителя, а вылечат заезжие врачи?
И о том, что надо быть лохом, чтобы идти в бюджетную сферу,говорят люди, которые из ежемесячного дохода в несколько куе платят по минимуму: в лучшем случае 1000 грн налога. А кто их будет лечить, учить из детей, защищать - то лохи.
Faceless написав:Государство - крупнейший отдельный работодатель, но на рынке в целом он далеко не монополист
в сферах образования, медицины, армия, мчс полиция, гос. служащие (мелкие), коммунальщики кто еще имеет рабочие места кроме государства? Всех этих людей (может кроме силовиков) сокращают уже не один год, государство создаёт безработицу своими руками. Если человеку 40+ и 15 лет он был бюджетником, шансов найти нормальную работу в Киеве мало, врач может трудоустроится в частной клинике но там рабочих мест на 2 порядка меньше, чем врачей. Клей в метро продавать, уборщицей или вахтером в парадной. Экономике не нужны люди, даже клубнику ездят в Польшу собирать (у кого там лучший чернозем в мире?), это не просто кризис, это медленная катастрофа.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 06 чер, 2020 12:39, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Этот "пузырь" надувается уже 20 лет. За это время население Киева увеличилось чуть ли не в два раза, население облцентров в лучшем случае не уменьшилось. В Киеве крутятся краны, в Киев едут понаехи. Вы ожидаете, что в один день все прозреют и, внезапно, скажут "куда я смотрел, в Лубнах все-таки лучше"?
Я не говорил что в Лубнах лучше, прозреть могут от того что соотношение расходы/зарплата не в пользу Киева, а где кому лучше это 2й этап. У Фейслеса окружение 20+ а я знаю людей которые на 8к с 20 летним педагогическим стажем не нашли в Киеве работу (впаривания по телефону и прочую ересь мы во внимание не берем). Государство было и остается крупнейшим работодателем, а в последние года сплошные сокращения. Если у нее выбор торговать на базаре морковкой, то лучше Лубны, там затраты мизерные и нет такого количества желающих работать за 5 копеек как сейчас в Киеве.
Государство - крупнейший отдельный работодатель, но на рынке в целом он далеко не монополист. Так уж сдожилась ситуация, и ещё 30 лет назад было понятно, что бюджетная сфера как выбор профессии - эпик фейл, чинуш рангом от среднего и выше не рассматриваем. Позволить себе такое хобби, как быть педагогом, в нашей стране может как правило тот, кому это хобби кто-то может обеспечить финансово. Не подумайте, что я имею что-то против педагогов или бюджетников вообще, но это правда жизни. И уж кто кто, а рядовые бюджетники даже на рынок аренды никак не влияют, не то что на цены недвижимости.
Ради интереса зашел на сайт НАЗКа, ткнул в первую попавшуюся декларацию не депутата и не судьи. Это даже не Киев (в Киеве зп выше) и не начальник. Обычный чиновник уровня чуть выше среднего. Острозька міськрайонна філія Рівненського обласного центру зайнятості Заступник начальника відділу взаємодії з роботодавцями Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 178396 грн https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... 873140401c Представим теперь, что у него жена тоже где-то работает и получаем нормального арендатора.
Vlad442 написав:Ради интереса зашел на сайт НАЗКа, ткнул в первую попавшуюся декларацию не депутата и не судьи. Это даже не Киев (в Киеве зп выше) и не начальник. Обычный чиновник уровня чуть выше среднего. Острозька міськрайонна філія Рівненського обласного центру зайнятості Заступник начальника відділу взаємодії з роботодавцями Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 178396 грн https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... 873140401c Представим теперь, что у него жена тоже где-то работает и получаем нормального арендатора.
Я ж писал про рядовых, дословно "чинуш рангом от среднего и выше не рассматриваем".
П.С. 178396 грн в год это меньше 15 тыс грн в мес. Ну да, чинуша выше среднего смог дослужится, чтобы 2/3 ЗП отдать за Крушу, а на ЗП супруги бегать в АТБ за красными ценниками