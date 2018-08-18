Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:Речь шла не о том чтобы с одной окраины в час пик ехать на другую, а с окраины в центр
С Ирпеня до метро Святошин 17 минут
Со Святошино до Хрещатика 18 минут 20 минут на ожидание итого 1 час. Сильно дольше чем с Виноградаря или Трои? Я когда жил на Венике меньше часа в час пик ни разу не помню, вечная пробка на Фрунзе, а через Оболонь дольше чисто по расстоянию.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 06 чер, 2020 13:00, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:И о том, что надо быть лохом, чтобы идти в бюджетную сферу,говорят люди, которые из ежемесячного дохода в несколько куе платят по минимуму: в лучшем случае 1000 грн налога.
По себе судите?
Каким образом я могу судить по себе, если я как раз бюджетник)).Даже военный сбор плачу со ВСЕЙ суммы дохода. Когда не в ООС. А как тут с лордами дела обстоят? А те же айти? Сколько айтишник среднего уровня платит % от дохода?
Hotab написав:И о том, что надо быть лохом, чтобы идти в бюджетную сферу,говорят люди, которые из ежемесячного дохода в несколько куе платят по минимуму: в лучшем случае 1000 грн налога.
По себе судите?
Каким образом я могу судить по себе, если я как раз бюджетник)).Даже военный сбор плачу со ВСЕЙ суммы дохода. Когда не в ООС. А как тут с лордами дела обстоят? А те же айти? Сколько айтишник среднего уровня платит % от дохода?
Сорри, я вас перепутал с Виталианом и решил что то была подколка в мой адрес. Но если вы все же меня имели виду, то, во-первых, я никого не называл лохом, во-вторых, это, увы, объективная реальность, что за нормальными доходами в бюджетную сферу не идут; в-третьих, у меня весь доход белый, и я не ФОП
vitaliian написав:так думали мои родители в советское время когда строили 2х этажную дачу (ушла за 1000уе) и гараж (ушел за 500уе), лучше бы золото купили.
Расспросите у них, сколько золота они могли купить за те фантики, которые пошли на стройку. С учетом того, что можно было покупать только золото в украшениях, а не в слитках, очень не факт, что они его сейчас продали (если бы смогли сохранить) за 1500 уе.В СССР стоимость золота была примерно 50–56 рублей за грамм, при том сугубо советской 583 пробы,
10000 руб = 180 грамм, сейчас цена лома 1000 грн то есть выручили бы 180к грн или 6800долл.
В советское время, чтоб даже обручальные кольца купить нужно было предоставить справку из загса- прям вижу как ваши родители покупают 180 г
zРадио написав:Такой еще вопрос к гурам - когда вы ждете "осеннее оживление" аренды в этом году?
На первый взгляд вопрос странный - осень то начнется по расписанию Но следующий учебный год - не факт. Слышал, что часть вузов может перенести его на октябрь из-за задержки с окончанием текущего.
И есть ли в принципе реальные предпосылки для сезонного оживления в этом году? Вспоминаем, что для студентов-понаехов, а точнее их родителей, существует 2 мотивации аренды квартир - нет мест в общаге и апгрейд по сравнению с условиями общаги.
Так вот, вторая мотивация при отсутствии проблемы с размещением в этом году будет экзотикой - есть место в общаге, будешь жить в общаге. Нынешнее поколение студентов вдвое меньше прошлого - 15-20-летней давности. Есть ли реально на сегодня проблема с койками в общагах?
Наскільки я знаю є. Але, першачків в перший семестр заселяють першочергово. Решту, відповідно рейтингу успішністю. Це про тих хто "на державному". Контрактники, скоріш за все, орендують.
трошки не так, контрактників вже не можна дискримінувати, вони вже люди не 2-го сорту, тому претендують на гуртожитки на рівні з "бюджетниками", відповідно для бюджетників місць не вистачає. відповідно на ринку оренди з"являються неплатоспроможні орендатори.
подумайте сами https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... HNW0S.html вот квартира в Ирпене 40м2 за 23500. Возьмите в пределах Киева любое зажопье, но чтобы та же квадратура и состояние и вы получите ценник на 10куе выше, доплата за бренд? Понятно что окраины с центром сравнивать некорректно, но окраины и окраинами думаю можно?
Не уверен насчет любого зажопья, но обычно разница тут определяется тем, что в Ирпене вам просто жизненно необходимо и авто, если общественный транспорт или попутки - проблемы логистики вылезают очень остро. В "зажопье" Киева вы вполне можете обходится маршрутками. Хотя, какая-то доплата "за бренд", думаю, действительно есть, но не в треть цены за равные потребительские характеристики и +/- равноценную локацию