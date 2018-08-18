Додано: Суб 06 чер, 2020 13:37

vitaliian написав: Faceless написав: Хотя, какая-то доплата "за бренд", думаю, действительно есть, но не в треть цены за равные потребительские характеристики и +/- равноценную локацию Хотя, какая-то доплата "за бренд", думаю, действительно есть, но не в треть цены за равные потребительские характеристики и +/- равноценную локацию Возьмите пущу водицу, сравните цены с Ирпенем, по отношению к центру Киева они примерно одинаковы, с Пущи ходит трамвай на контрактовую, но едет он примерно час, есть маршрутка на Нивки и автобус на академ (раз в полчаса), однако цена в Пуще на 30% выше. Чем объянить кроме доплаты за бренд? Это и есть пузырь, типа в столице недвижимость должна быть дороже априори. Я многим задавал этот вопрос, по окраинам внятного объяснения нет. Или советский массив Беличи, 9ти этажные панельки без дворов, машины паркуют прямо на дороге, цена на 30% выше Ирпеня который от Беличей за 6 км по прямой. Когда народ начнет экономить и считать копейки, то доплата "за бренд" рухнет. Возьмите пущу водицу, сравните цены с Ирпенем, по отношению к центру Киева они примерно одинаковы, с Пущи ходит трамвай на контрактовую, но едет он примерно час, есть маршрутка на Нивки и автобус на академ (раз в полчаса), однако цена в Пуще на 30% выше. Чем объянить кроме доплаты за бренд? Это и есть пузырь, типа в столице недвижимость должна быть дороже априори. Я многим задавал этот вопрос, по окраинам внятного объяснения нет. Или советский массив Беличи, 9ти этажные панельки без дворов, машины паркуют прямо на дороге, цена на 30% выше Ирпеня который от Беличей за 6 км по прямой. Когда народ начнет экономить и считать копейки, то доплата "за бренд" рухнет.

Возможно, в этим примерах, действительно, "доплата за бренд". Но вот народ уже давно экономит, не раз была необходимость очень жестко экономить, а доплата - есть. Мало того, может, вы удивитесь, но такая "доплата за бренд" есть почти в любой стране у любого крупного города. С чего бы ей рухнуть в обозримом будущем то?Ирпень растет как на дрожжах, за последние 10 лет увеличился, наверное, втрое. Люди уже давно голосуют кошельком. И при всем при этом имеем такую разхницу цен. Значит, таков баланс, есть у покупателей какие-то критерии, которые добавляют цен условной Пуще с Беличами. Кстати, критерии вполне могут быть нерациональными, и это тоже естесственно - человек вообще нерациональное существо, большая часть всей нашей экономики именно на иррациональности покупателя и существует