Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Я ее как раз таки прекрасно понимаю. Только здесь распределение ответственности и рисков выглядит иначе. Будущий арендатор тоже вполне может едет из Белой Церкви или Черкасс на просмотр, ленлорд когда-нибудь оплачивал ему дорогу? А то, что лорд сейчас на дачке жарит шашлык, это уже его зона ответственности. А если он в Затоке на месяц, то ему может оплатить оттуда дорогу??
Платит тот, кому больше нужно. Видимо для людей это не бизнес, следовательно сдают очень дешево, простой не напрягает.
Ну для вас то это сейчас, и вообще всегда, бизнес? Вы хоть раз платили арендатору , чтобы он приехал из Шепетовки посмотреть вашу прелесть?
Бачу, навіть, у лендлордів, які заробили важкою працею/і економією на всьому(а не корупційними шляхами) - з часом/з наростанням кількості квартир, починається зіркова хвороба лендлордизма
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Faceless написав:Я ж писал про рядовых, дословно "чинуш рангом от среднего и выше не рассматриваем".
Замначальника отдела, в котором, наверняка, человек 5 сотрудников, это не чинуша, а простой бюджетник. Обычные сотрудники получают ненамного меньше.
Тут опять таки не могу говорить наверняка, но из того, что знаю - бюджетная сфера, это как гипертрофированная корпорация - куча иерархических ступенек, и куча "лычек" даже для неруководящих кадров. Плюс неимоверный вес ж*** мозоли (стажа) для карьерного роста: до "замчегото-там" надо ступенька за ступенкой стулья полировать лет десять. Пройдя через "младший специалист, специалист, старший специалист, ведущий специалист, главный специалист" и еще ранги всякие. Это учитель, врач в поликлинике - рядовые бюджетники. Ну и самый нижний персонал в налоговой, администрациях - районыых, городских, областных и проч. А зам чего-то там - это уже далеко не рядовой, это от 15 лет наверное полировки стула, и таких в общей массе бюджетников менее 1%.
Faceless написав:Хотя, какая-то доплата "за бренд", думаю, действительно есть, но не в треть цены за равные потребительские характеристики и +/- равноценную локацию
Возьмите пущу водицу, сравните цены с Ирпенем, по отношению к центру Киева они примерно одинаковы, с Пущи ходит трамвай на контрактовую, но едет он примерно час, есть маршрутка на Нивки и автобус на академ (раз в полчаса), однако цена в Пуще на 30% выше. Чем объянить кроме доплаты за бренд? Это и есть пузырь, типа в столице недвижимость должна быть дороже априори. Я многим задавал этот вопрос, по окраинам внятного объяснения нет. Или советский массив Беличи, 9ти этажные панельки без дворов, машины паркуют прямо на дороге, цена на 30% выше Ирпеня который от Беличей за 6 км по прямой. Когда народ начнет экономить и считать копейки, то доплата "за бренд" рухнет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 06 чер, 2020 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Елена8 написав:В советское время, чтоб даже обручальные кольца купить нужно было предоставить справку из загса- прям вижу как ваши родители покупают 180 г
а на серёжки и цепочки откуда требовали справку?
Чергові фейки від молодого покоління, яке в радянські часи під стіл бігало((( Насправді золотих ювелірних виробів в СРСР в 1970-1980-і роки можна було купити скільки хочеш, і без справок. Тільки народ не вельми його купляв, тому що золота ювелірка дорого коштувала, як для пересічного . Лише в 1990 і пізніше, коли гуляла інфляція і все стало дефіцитом, то золото також зникло з прилавків.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
shapo написав:Если нет необходимости ездить в час пик то можно и в Белой Церкви или Смеле жить
Так себе троллинг. Старайтесь лучше
Я здесь не очки зарабатываю, особенно у вас. А с Белой Церкви на Республику ездит каждый день мой бывший коллега на бла-бла-кар не пропустив ни одного дня на карантине. Более того, я с ним познакомился намного раньше в Броварах куда он каждый день катался на маршрутках и метро
Faceless , соглашусь. Если он получает 15, я думаю ему завидуют многие из его круга. В нашей (воюющей!!!) армии начинающий офицер летного!!!!! (а это самый высокооплачиваемый) состава получает едва 20. Клерки в рай,гор-администрации на 10-ку едва выходят. Не все.
Faceless написав:Хотя, какая-то доплата "за бренд", думаю, действительно есть, но не в треть цены за равные потребительские характеристики и +/- равноценную локацию
Возьмите пущу водицу, сравните цены с Ирпенем, по отношению к центру Киева они примерно одинаковы, с Пущи ходит трамвай на контрактовую, но едет он примерно час, есть маршрутка на Нивки и автобус на академ (раз в полчаса), однако цена в Пуще на 30% выше. Чем объянить кроме доплаты за бренд? Это и есть пузырь, типа в столице недвижимость должна быть дороже априори. Я многим задавал этот вопрос, по окраинам внятного объяснения нет. Или советский массив Беличи, 9ти этажные панельки без дворов, машины паркуют прямо на дороге, цена на 30% выше Ирпеня который от Беличей за 6 км по прямой. Когда народ начнет экономить и считать копейки, то доплата "за бренд" рухнет.
Возможно, в этим примерах, действительно, "доплата за бренд". Но вот народ уже давно экономит, не раз была необходимость очень жестко экономить, а доплата - есть. Мало того, может, вы удивитесь, но такая "доплата за бренд" есть почти в любой стране у любого крупного города. С чего бы ей рухнуть в обозримом будущем то? Ирпень растет как на дрожжах, за последние 10 лет увеличился, наверное, втрое. Люди уже давно голосуют кошельком. И при всем при этом имеем такую разхницу цен. Значит, таков баланс, есть у покупателей какие-то критерии, которые добавляют цен условной Пуще с Беличами. Кстати, критерии вполне могут быть нерациональными, и это тоже естесственно - человек вообще нерациональное существо, большая часть всей нашей экономики именно на иррациональности покупателя и существует
shapo написав:Если нет необходимости ездить в час пик то можно и в Белой Церкви или Смеле жить
Так себе троллинг. Старайтесь лучше
Я здесь не очки зарабатываю, особенно у вас. А с Белой Церкви на Республику ездит каждый день мой бывший коллега на бла-бла-кар не пропустив ни одного дня на карантине. Более того, я с ним познакомился намного раньше в Броварах куда он каждый день катался на маршрутках и метро
У меня тоже были коллеги, ежденевно катавшиеся из Белой Церкви. Что тут сказать, это сугубо вынужденная мера, это несравнимо с выбором "купить в Ирпене". А уж про Смелу то гипербола вообще. Ладно, ездят на работу из Яготина электричками, но Смела это фантастика