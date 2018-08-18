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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 чер, 2020 13:45
Поэтому КРЖН переоценен, вот чувак получает каждую неделю 50 куе. взятки, куда ему их тратить? Ламборджини все уже куплены, Монако/Парижи посещены - а денежный коррупционный поток льется. Если не будет покупать, придется складировать доллары пачками на даче, как Ескобар.
Востаннє редагувалось BIGor
в Суб 06 чер, 2020 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 13:46
Faceless написав:
Но вот народ уже давно экономит, не раз была необходимость очень жестко экономить, а доплата - есть.
Тут поправка, жильё в Ирпене начали строить в 2012м после открытия новой трассы, до того момента там лес был, альтернатива Беличам Борщаговкам появилась недавно, а в 2000 квартира что на окраине Киеве что в Вишневом/Броварах стоила +/- одинаково, доплата за бренд - явление последних 10 лет, Борщаговки с Троещинами жирно жить стали?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 06 чер, 2020 13:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 13:52
А ваше мнение какая перспектива Киева в части автотранспорта?
Авто все больше и больше...
Места для авто нет, во дворах хаос.
Может все-таки паркинги перспективны под аренду?
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Додано: Суб 06 чер, 2020 13:53
vitaliian написав: Faceless написав:
Но вот народ уже давно экономит, не раз была необходимость очень жестко экономить, а доплата - есть.
Тут поправка, жильё в Ирпене начали строить в 2012м после открытия новой трассы, до того момента там лес был, альтернатива Беличам Борщаговкам появилась недавно, а в 2000 квартира что на окраине Киеве что в Вишневом/Броварах стоила +/- одинаково, доплата за бренд - явление последних 10 лет, жирно жить стали? ну-ну.
С 2000-го прошло 20 лет. Сейчас трудно сравнить за все эти годы разницу между окраинами Киева и пригородом. Но в любом случае, если это явление действительно держится как минимум десяток лет (а может и больше - значит, пережило два больших кризиса и третий на подходе) - то тому точно есть причины, только из-за вашего благородного негодования они не исчезнут
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Додано: Суб 06 чер, 2020 14:00
Елена8 написав:
В советское время, чтоб даже обручальные кольца купить нужно было предоставить справку из загса- прям вижу как ваши родители покупают 180 г
Да, ну )))
Со справкой из ЗАГСа было со скидкой, а так бери покупай, если деньги есть за полную стоимость
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 14:02
Дел
Востаннє редагувалось барабашов
в Суб 06 чер, 2020 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 14:05
Frant написав: vitaliian написав: Елена8 написав:
В советское время, чтоб даже обручальные кольца купить нужно было предоставить справку из загса- прям вижу как ваши родители покупают 180 г
а на серёжки и цепочки откуда требовали справку?
Чергові фейки від молодого покоління, яке в радянські часи під стіл бігало(((
Насправді золотих ювелірних виробів в СРСР в 1970-1980-і роки можна було купити скільки хочеш, і без справок. Тільки народ не вельми його купляв, тому що золота ювелірка дорого коштувала, як для пересічного . Лише в 1990 і пізніше, коли гуляла інфляція і все стало дефіцитом, то золото також зникло з прилавків.
30 лет назад печатка 19.5-20 размера мужская стоила 750 рублей
Отец себе покупал, две его офицерские зарплаты были
Скупка может и по 42р/гр была, не знаю, а в изделии больше ста рублей грамм был
Конечно лучше дачи в ипенях пяток печаток было купить и столько же цепочек
Но кто ж в начале перестройки 92й год предвидел с распадом, развалом и инфляцией в 1000чи %???
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Додано: Суб 06 чер, 2020 14:05
Faceless написав:
тому точно есть причины, только из-ва вашего благородного негодования они не исчезнут
вспомнился один пример тоже 20ти летней давности, мои друзья работали торговыми агентами, ездили на старых авто девятки, семерки, копейки, таврии. Зарплата агента не позволяла им взять новую и тут один бац купил новенькую 10ку, их только начали выпускать, все стали вокруг смотрят с изумлением а он заявляет так гордо: я привык покупать то что дороже но чтоб качественное. Прошло 20 лет и старая 10ка воспринимается так же как и 9ка или таврия. МНе пока еще никто не смог обосновать почему советская панелька стоит на 30% дороже, чем новострой в 6 км от неё. А нет одно обоснование было - на 6 км ближе к метро. Экономь каждый день полчаса на дорогу и наслаждайся разрухой из окна. Доплата за бренд она такая.
барабашов написав:
30 лет назад печатка 19.5-20 размера мужская стоила 750 рублей
Отец себе покупал, две его офицерские зарплаты были
Скупка может и по 42р/гр была, не знаю, а в изделии больше ста рублей грамм был
Конечно лучше дачи в ипенях пяток печаток было купить и столько же цепочек
Но кто ж в начале перестройки 92й год предвидел с распадом, развалом и инфляцией в 1000чи %???
тогда была дачно-гаражная истерия, все получали 6 соток участка, неправдами выбивали стройматериалы, платили взятки, шабашникам, скидывались на свет и на дорогу к участку. Гаражи строили по пути следования электрички возле каждой станции кооперативчик. Сейчас это лютейший неликвид, туда даже бомж жить не пойдет. Вот так меняется представление о ценностях, а о золоте в советское время никто не думал, разве что как о дорогом подарке на юбилей. Может и сейчас такая же истерия вокруг киевских квартир, а через 20-40-50 лет они будут так же востребованы как те гаражи у электрички.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 06 чер, 2020 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 14:07
Faceless написав:
У меня тоже были коллеги, ежденевно катавшиеся из Белой Церкви. Что тут сказать, это сугубо вынужденная мера, это несравнимо с выбором "купить в Ирпене". А уж про Смелу то гипербола вообще. Ладно, ездят на работу из Яготина электричками, но Смела это фантастика
200 км на машине если контора оплачивает бензин по трассе не такая и фантастика по сравнению с 2,2 часами на электричке из Яготина
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Додано: Суб 06 чер, 2020 14:12
freeze написав: Елена8 написав:
В советское время, чтоб даже обручальные кольца купить нужно было предоставить справку из загса- прям вижу как ваши родители покупают 180 г
Да, ну )))
Со справкой из ЗАГСа было со скидкой, а так бери покупай, если деньги есть за полную стоимость
Там была скидка, кажется, в 100 рублей на обручальное кольцо - покупал в 1984г.
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