Додано: Суб 06 чер, 2020 14:05

Faceless написав: тому точно есть причины, только из-ва вашего благородного негодования они не исчезнут тому точно есть причины, только из-ва вашего благородного негодования они не исчезнут

барабашов написав: 30 лет назад печатка 19.5-20 размера мужская стоила 750 рублей

Отец себе покупал, две его офицерские зарплаты были

Скупка может и по 42р/гр была, не знаю, а в изделии больше ста рублей грамм был

Конечно лучше дачи в ипенях пяток печаток было купить и столько же цепочек

Но кто ж в начале перестройки 92й год предвидел с распадом, развалом и инфляцией в 1000чи %??? 30 лет назад печатка 19.5-20 размера мужская стоила 750 рублейОтец себе покупал, две его офицерские зарплаты былиСкупка может и по 42р/гр была, не знаю, а в изделии больше ста рублей грамм былКонечно лучше дачи в ипенях пяток печаток было купить и столько же цепочекНо кто ж в начале перестройки 92й год предвидел с распадом, развалом и инфляцией в 1000чи %???

вспомнился один пример тоже 20ти летней давности, мои друзья работали торговыми агентами, ездили на старых авто девятки, семерки, копейки, таврии. Зарплата агента не позволяла им взять новую и тут один бац купил новенькую 10ку, их только начали выпускать, все стали вокруг смотрят с изумлением а он заявляет так гордо: я привык покупать то что дороже но чтоб качественное. Прошло 20 лет и старая 10ка воспринимается так же как и 9ка или таврия. МНе пока еще никто не смог обосновать почему советская панелька стоит на 30% дороже, чем новострой в 6 км от неё. А нет одно обоснование было - на 6 км ближе к метро. Экономь каждый день полчаса на дорогу и наслаждайся разрухой из окна. Доплата за бренд она такая.тогда была дачно-гаражная истерия, все получали 6 соток участка, неправдами выбивали стройматериалы, платили взятки, шабашникам, скидывались на свет и на дорогу к участку. Гаражи строили по пути следования электрички возле каждой станции кооперативчик. Сейчас это лютейший неликвид, туда даже бомж жить не пойдет. Вот так меняется представление о ценностях, а о золоте в советское время никто не думал, разве что как о дорогом подарке на юбилей. Может и сейчас такая же истерия вокруг киевских квартир, а через 20-40-50 лет они будут так же востребованы как те гаражи у электрички.