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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 чер, 2020 14:15
барабашов написав:
30 лет назад печатка 19.5-20 размера мужская стоила 750 рублей
Отец себе покупал, две его офицерские зарплаты были
Скупка может и по 42р/гр была, не знаю, а в изделии больше ста рублей грамм был
Конечно лучше дачи в ипенях пяток печаток было купить и столько же цепочек
Но кто ж в начале перестройки 92й год предвидел с распадом, развалом и инфляцией в 1000чи %???
Разве советское золотое изделие 583 пробы имело и имеет такую большую ценность? Его только поляки до 1989г скупали
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Додано: Суб 06 чер, 2020 14:23
Richi написав: Vlad442 написав: vitaliian написав:
что есть признаком пузыря
Этот "пузырь" надувается уже 20 лет. За это время население Киева увеличилось чуть ли не в два раза, население облцентров в лучшем случае не уменьшилось.
В Киеве крутятся краны, в Киев едут понаехи.
Вы ожидаете, что в один день все прозреют и, внезапно, скажут "куда я смотрел, в Лубнах все-таки лучше"?
За 20 лет мы поняли, что
Оказывается 91 год может повториться и подтверждением тому 3 майдана.
Мы узнали, что недвижимость может быть неликвидной и вообще не пригодной для жизни.
Узнали, что цены могу и падать.
Выяснилось, что дефицита жилья у нас нет и его можно купить в любое время.
Появилась возможность купить квартиру на старость не только в Киеве, но и Польше или где-то на море (Черногория, Хорватия, Болгария). Там климат лучше, отсутствие курсовых рисков, рядом, сдавать надо всего 3-4 месяца, а не целый год.
Мы узнали, что оказывается даже за 30 лет ничего не изменилось, а это половина нашей жизни. Но пока мы жили в своём болоте, то оно не замечалось. Киев стыдно сравнивать даже с Уханью. Когда приезжаешь из Италии, то стыдно смотреть по сторонам от осознания в каком дерьме и разрухе мы живём. Люди из Минска опускают глаза при разговоре о Украине … Да, проезжали транзитом … Ну ничего, наладиться у вас … наверно … когда-то.
За 20 лет мы поняли, что могли прожить свою жизнь в другой стране и культуре и сразу возникает вопрос: а стоит ли нашим детям здесь прожить 20-30 лучших лет своей жизни. Может лучше в Польшу?
Пожалуйста, не идеализируйте Киев, т.к. здесь ничего нет: ни истории, ни памятников культуры, ни инфраструктуры, ни условий для комфортного проживания, ни высоких зарплат – н-и-х-р-е-н-а. Мы здесь живём лишь потому, что привыкли и не можем найти в себе силы признаться и оторвать пятую точку, чтобы поменять жизнь.
Какое у Киева будущее? Город обезображивают высотками типа Чикаго, Тетриса и т.д. Построили Воздвиженку и то всю идею изговняли отвратительным исполнением.
В Европе поезда летают со скорость 200 км/ч, в Китае 300 км/ч. Тесла само диагностируется выявляя поломки, отправляет данные в сервисный центр для заказа запчастей, записывается на сервис (пока сама не ездит туда). Через 2-3 года, руль будет только в виде дополнительной опции. Киев – 30 лет (!) не можем мост на Троещину построить.
Вы мне напоминаете экскурсовода в Ярославле, который показывает на какие-то деревянные, убогие церкви и рассказывает о зодчестве.
Хороший спич.
Здесь можно вспомнить только банальное "Папа, а почему мы в говне живём если все вокруг такое красивое? В это наша родина, сынок."
А если серьёзно, то нужно иметь огромное желание пробиться в другой стране, быть в ней конкурентоспособным и, что самое главное, поменять ментальность. А это почти как кожу поменять - не каждому дано
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Додано: Суб 06 чер, 2020 14:32
Richi написав:
Пожалуйста, не идеализируйте Киев, т.к. здесь ничего нет: ни истории, ни памятников культуры, ни инфраструктуры, ни условий для комфортного проживания, ни высоких зарплат –
пузырь всегда сопровождается иррациональным культом, когда то на заре ссср сосед продал жигули и купил видик (жигули перестали быть культом, уже появились 8-9ки), как же все ему завидовали! хотя смотреть не было что, в прокате 200 затертых кассет с гнусавым переводом, кого это останавливало? Смотрели одно и то же по 5 раз (как когда то одну и ту же пластинку слушали в эпоху радиол) Видеозалы открывались чуть ли не в подвалах и коридорах, за просмотр платили по 1 рублю (кино в кинотеатре стоило 50 копеек), я смотрел видео и не мог понять почему большой экран стоит 50 копеек а видак + советский телевизор 61см - 1 руб. Примерно то же я ощущаю когда вижу ценник на киевские квартиры. Народ под гипнозом.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 06 чер, 2020 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 14:36
Vlad442 написав:
Харьков
vitaliian написав:
3600$ цена 1к квартиры в областном центре в 90х
. Однушка в пешей доступности от метро
, но не прямо возле входа с приличным ремонтом 90-ых, что тогда считалось с ремонтом, сейчас без.
2019 - 24
2021 - ?
24 к.у.е. за 33м2 или 727$/м2
730$ за метр, не слишком ли много за старый и весьма изношенный хрущ или панельку?
Для сравнения.
Трешки +- в таких же домах старого фонда продаются по ~500$/м2.
Эконом новострои возле метро от ЖС1 по 490~550$/м2 (1~1.5года до подключения коммуникаций)
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Додано: Суб 06 чер, 2020 14:41
shapo написав:
Хороший спич.
Здесь можно вспомнить только банальное "Папа, а почему мы в говне живём если все вокруг такое красивое? В это наша родина, сынок."
А если серьёзно, то нужно иметь огромное желание пробиться в другой стране, быть в ней конкурентоспособным и, что самое главное, поменять ментальность. А это почти как кожу поменять - не каждому дано
Так речь же идёт не о том, как приспособиться в другой стране, а о недвижимости. Речь же о том, что киевская недвижимость недооценена и всегда будет пользоваться спросом. Я выражаю лишь своё мнение и видение. Если у меня есть деньги и я являюсь потенциальным покупателем, то:
1) Могу купить квартиру для ребёнка, но с какой целью? Если учиться, то в Польше дешевле, лучше и перспективнее. Вижу смысл сразу там и покупать.
2) Себе на старость, как пенсионный фонд? Согласен, считаю, что как минимум 25% денег должно быть в недвижимости. Где я хочу провести свою старость? Точно не в Киеве т.к. не вижу ни одной причины здесь жить. Следовательно, мне надо продать свою квартиру, чтобы купить в другом месте (Одесса, Бургас, Варна …) и ещё пару квартир в виде пенсионного фонда. Но зачем мне недвижимость в Киеве если я не буду здесь жить и мои дети не будут здесь жить?
Вы мне объясните потенциал Киева, чтобы я понимал. Да, какое-то время недвижимость давала 10% годовых. Были времена, когда и тюльпаны стоили сказочных денег и старую машину можно было продать дороже, чем купил. Мир меняется.
P.S. Что не каждому дано? Продать свою квартиру в Киеве и переехать в Варну, где все понимают русский язык, горный воздух, море, минеральные ванны, нормальные продукты по киевским ценам, страховая медицина и т.д.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 14:48
В Ирпене не киевские доходы. Так считать нельзя.
Если работать по месту в городе, то зарплаты там меньше чем в Киеве.
Если работать в Киеве то стоимость маршрутки в Киев - 17 грн => 17*2*22=748 грн в месяц на маршрутке, плюс 30 минут на дорогу (с учётом очереди на маршрутку на самом деле наверное даже больше будет).
Итого 748 грн деньгами плюс 30 * 2 * 22 = 22 часов в месяц потери времени на дорогу.
Тоесть по сути человек живущий в Ирпене, но работающий в Киеве теряет времени эквивалентного примерно 3м рабочим дням.
Если считать бензином то будет дороже по деньгам, но дешевле по времени. В любом случае это потери.
Таким образом реально человек в Ирпене либо имеет меньше времени на себя, либо работает меньше часов и соответственно меньше зарабатывает.
Вот эта потеря и закладывается в разницу в цене метра квадратного
Хотя, когда настанут счастливые времена и железную дорогу пофиксят, то с Ирпеня в центр Киева можно будет попасть минут так за 30, что будет не дольше чем с условной Борщаги и гляди цены чтуь по другому начнут формироваться)
Востаннє редагувалось Santehnik
в Суб 06 чер, 2020 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 14:50
Richi написав:
P.S. Что не каждому дано? Продать свою квартиру в Киеве и переехать в Варну, где все понимают русский язык, горный воздух, море, минеральные ванны, нормальные продукты по киевским ценам, страховая медицина и т.д.
в Варне нет метро и пробок, без которых киевлянину не выжить.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 14:50
Hotab написав:Faceless
,
соглашусь. Если он получает 15, я думаю ему завидуют многие из его круга.
В нашей (воюющей!!!) армии начинающий офицер летного!!!!! (а это самый высокооплачиваемый) состава получает едва 20. Клерки в рай,гор-администрации на 10-ку едва выходят. Не все.
У ВУЗах та академічних інститутах доценти отримують ЗП 9 000-12000 грн, професори 12 000 - 14 000 грн.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 06 чер, 2020 14:54
vitaliian написав: Faceless написав:
О признаке пузыря можно было бы сказать, если бы разница была только в ценах на недвижимость. Но разница и в доходах (заметная), и в динамике населения (понаехов в Харькове куда меньше).
Ирпень, доходы - Киевские (все работают в Киеве), понаехов 50-70% населения, цена недвижимости ниже столичной на 30-40%. Что то не клеится в вашей теории.
А вы покатайтесь на работу из Ирпеня.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 14:56
Richi написав: shapo написав:
Хороший спич.
Здесь можно вспомнить только банальное "Папа, а почему мы в говне живём если все вокруг такое красивое? В это наша родина, сынок."
А если серьёзно, то нужно иметь огромное желание пробиться в другой стране, быть в ней конкурентоспособным и, что самое главное, поменять ментальность. А это почти как кожу поменять - не каждому дано
Так речь же идёт не о том, как приспособиться в другой стране, а о недвижимости. Речь же о том, что киевская недвижимость недооценена и всегда будет пользоваться спросом. Я выражаю лишь своё мнение и видение. Если у меня есть деньги и я являюсь потенциальным покупателем, то:
1) Могу купить квартиру для ребёнка, но с какой целью? Если учиться, то в Польше дешевле, лучше и перспективнее. Вижу смысл сразу там и покупать.
2) Себе на старость, как пенсионный фонд? Согласен, считаю, что как минимум 25% денег должно быть в недвижимости. Где я хочу провести свою старость? Точно не в Киеве т.к. не вижу ни одной причины здесь жить. Следовательно, мне надо продать свою квартиру, чтобы купить в другом месте (Одесса, Бургас, Варна …) и ещё пару квартир в виде пенсионного фонда. Но зачем мне недвижимость в Киеве если я не буду здесь жить и мои дети не будут здесь жить?
Вы мне объясните потенциал Киева, чтобы я понимал. Да, какое-то время недвижимость давала 10% годовых. Были времена, когда и тюльпаны стоили сказочных денег и старую машину можно было продать дороже, чем купил. Мир меняется.
P.S. Что не каждому дано? Продать свою квартиру в Киеве и переехать в Варну, где все понимают русский язык, горный воздух, море, минеральные ванны, нормальные продукты по киевским ценам, страховая медицина и т.д.
1) Я имел в виду полноценный переезд когда нужно строить жизнь и карьеру в другой стране, а не доживать на пенсии трачя нахомяченное. Для этого есть много других вариантов. Бриты, например,иногда едут в Шри Ланку и там счастливы
2) Болгарию можете обсудить в соседней ветке где akurt пиарит Анталью, а о Болгарии отзывается как о депрессивной ж*** мира
3) Польское как и любое другое образование сейчас лучше украинского но конкурировать с англо-саксонским не сможет
Востаннє редагувалось shapo
в Суб 06 чер, 2020 14:56, всього редагувалось 1 раз.
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