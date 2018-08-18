vitaliian написав:

Vlad442 написав: Этот "пузырь" надувается уже 20 лет. За это время население Киева увеличилось чуть ли не в два раза, население облцентров в лучшем случае не уменьшилось.

В Киеве крутятся краны, в Киев едут понаехи.

Вы ожидаете, что в один день все прозреют и, внезапно, скажут "куда я смотрел, в Лубнах все-таки лучше"? Этот "пузырь" надувается уже 20 лет. За это время население Киева увеличилось чуть ли не в два раза, население облцентров в лучшем случае не уменьшилось.В Киеве крутятся краны, в Киев едут понаехи.Вы ожидаете, что в один день все прозреют и, внезапно, скажут "куда я смотрел, в Лубнах все-таки лучше"?

Я не говорил что в Лубнах лучше, прозреть могут от того что соотношение расходы/зарплата не в пользу Киева, а где кому лучше это 2й этап. У Фейслеса окружение 20+ а я знаю людей которые на 8к с 20 летним педагогическим стажем не нашли в Киеве работу (впаривания по телефону и прочую ересь мы во внимание не берем). Государство было и остается крупнейшим работодателем, а в последние года сплошные сокращения. Если у нее выбор торговать на базаре морковкой, то лучше Лубны, там затраты мизерные и нет такого количества желающих работать за 5 копеек как сейчас в Киеве.