Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Vlad442 написав:Этот "пузырь" надувается уже 20 лет. За это время население Киева увеличилось чуть ли не в два раза, население облцентров в лучшем случае не уменьшилось. В Киеве крутятся краны, в Киев едут понаехи. Вы ожидаете, что в один день все прозреют и, внезапно, скажут "куда я смотрел, в Лубнах все-таки лучше"?
Я не говорил что в Лубнах лучше, прозреть могут от того что соотношение расходы/зарплата не в пользу Киева, а где кому лучше это 2й этап. У Фейслеса окружение 20+ а я знаю людей которые на 8к с 20 летним педагогическим стажем не нашли в Киеве работу (впаривания по телефону и прочую ересь мы во внимание не берем). Государство было и остается крупнейшим работодателем, а в последние года сплошные сокращения. Если у нее выбор торговать на базаре морковкой, то лучше Лубны, там затраты мизерные и нет такого количества желающих работать за 5 копеек как сейчас в Киеве.
Государство - крупнейший отдельный работодатель, но на рынке в целом он далеко не монополист. Так уж сдожилась ситуация, и ещё 30 лет назад было понятно, что бюджетная сфера как выбор профессии - эпик фейл, чинуш рангом от среднего и выше не рассматриваем. Позволить себе такое хобби, как быть педагогом, в нашей стране может как правило тот, кому это хобби кто-то может обеспечить финансово. Не подумайте, что я имею что-то против педагогов или бюджетников вообще, но это правда жизни. И уж кто кто, а рядовые бюджетники даже на рынок аренды никак не влияют, не то что на цены недвижимости.
Министерство экономики называют "министерство жён, богатых мужей")
Richi написав:Пожалуйста, не идеализируйте Киев, т.к. здесь ничего нет: ни истории, ни памятников культуры, ни инфраструктуры, ни условий для комфортного проживания, ни высоких зарплат – н-и-х-р-е-н-а. Мы здесь живём лишь потому, что привыкли и не можем найти в себе силы признаться и оторвать пятую точку, чтобы поменять жизнь.
Я не идеализирую, а утверждаю, что Киев перспективней, чем любой другой город Украины, а учитывая недооцененность и отсутствие ипотеки, перспективней, чем ближайшее зарубежье, где рентабельность 5% это максимум, а когда закрыли границы, то не попадешь туда (опыт форумчанина). По поводу оторвать пятую точку, тут же есть форумчанин, который был в Чехии, работает в Англии, но ищет купить двушку в Киеве. Может не все тут так плохо?
подумайте сами https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... HNW0S.html вот квартира в Ирпене 40м2 за 23500. Возьмите в пределах Киева любое зажопье, но чтобы та же квадратура и состояние и вы получите ценник на 10куе выше, доплата за бренд? Понятно что окраины с центром сравнивать некорректно, но окраины и окраинами думаю можно?
Hotab написав:Faceless , соглашусь. Если он получает 15, я думаю ему завидуют многие из его круга. В нашей (воюющей!!!) армии начинающий офицер летного!!!!! (а это самый высокооплачиваемый) состава получает едва 20. Клерки в рай,гор-администрации на 10-ку едва выходят. Не все.
У ВУЗах та академічних інститутах доценти отримують ЗП 9 000-12000 грн, професори 12 000 - 14 000 грн.
Плюс всякие левые премии и матдопомоги.
15 человек из моего примера получает до налогов. Вот и определились, что бюджетники получают 9-14 тыс. На семью 18-28. Чем не игроки на рынки аренды? Надеюсь миф о несчастных учителях и прочих бюджетниках, которых тут так жалеют, развеян?
Faceless написав:Хотя, какая-то доплата "за бренд", думаю, действительно есть, но не в треть цены за равные потребительские характеристики и +/- равноценную локацию
Возьмите пущу водицу, сравните цены с Ирпенем, по отношению к центру Киева они примерно одинаковы, с Пущи ходит трамвай на контрактовую, но едет он примерно час, есть маршрутка на Нивки и автобус на академ (раз в полчаса), однако цена в Пуще на 30% выше. Чем объянить кроме доплаты за бренд? Это и есть пузырь, типа в столице недвижимость должна быть дороже априори. Я многим задавал этот вопрос, по окраинам внятного объяснения нет. Или советский массив Беличи, 9ти этажные панельки без дворов, машины паркуют прямо на дороге, цена на 30% выше Ирпеня который от Беличей за 6 км по прямой. Когда народ начнет экономить и считать копейки, то доплата "за бренд" рухнет.