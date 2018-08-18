Вот тут реально ржал.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:29
Моя дружина у свій час працювала у НДІ ,за часів незалежної України, має наукову ступінь і звання, реальний вчений, але каже, що 90% працівників НДІ дармоїди, які не потрібні державі, сидять на маленькій ставці, їх все влаштовує, на іншу роботу не хтять йти, тому, що там треба працювати. Сама звільнилася, тому, що набридло те болото, й працює в іншій сфері, успішна.
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:30
И сколько сейчас Зарабатывает профессор в академинституте?
Мой знакомый профессор из Черновицкого университета ездит преподавать в Польшу в провинциальный вуз, видимо, от хороших заработков на родине
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:31
Киевский бетон, примерно такая же инвестиция но с поправкой на срок службы.
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:31
Тоже верно. Путь к успеху (троллинг - из разряда "пацан в успеху шел") тернист В том числе и в борьбе за бабушкины сталинки в центре...
Поэтому я и предлагаю не равняться на 90-е, то было очень специфическое время
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:35
shapo , у меня родич после качественного, в смысле со знаниями, образования в КНУ (биология, география) сейчас работает в институте демографии и социальных дослиджень. Зарплата 10-12.
Хорошо что с общаги КНУ его не выгнали, так и живёт на Ломоносова. Перспектив жениться и купить квартиру - нет. Просто ездит на природу смотреть,гуляет. Вот та красивая жизнь ,что Трибека расписывал,это длякакихто других киевлян.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 чер, 2020 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:36
Это ещё и держит цены, что мы – в полном рассвете сил, что-то создали, облагородили свою жизнь, создали себе комфортные условия, знаем все ходы выходы … Но повторюсь – тема о перспективе рынка киевской недвижимости.
Какая лично у Вас перспектива? Я свою описал. Мне проще у уютнее будет старость провести в Праге, среди красивой архитектурой с чистыми улицами, толерантным обществом, соблюдением законов, европейской медициной и транспортом (не надо меня обвинять, что я топлю теперь за Чехию). Конечно, я не буду бросать работу и всё что есть у меня на данный момент в знак протеста киевским ценам , но и деньги вкладывать не буду, т.к. не вижу перспективы.
Я лишь пытаюсь сказать, что мир сильно изменился. Молодые ищут себя за границей, а средний возраст разочаровался и со страхом смотрит в будущее.
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:42
А он нормальную работу найти пытался? Если здоровый мужик с мозгами сидит на 10-12 т., то это патология.
Я, в 1990 г. на первом курсе института стационара в октябре уже вкалывал на 2-х работах, и зарабатывал больше, чем мой декан.
Востаннє редагувалось reus в Суб 06 чер, 2020 15:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:46
Не совсем. Бетон в хорошей локации скорее всего так и останется в хорошей локации, и именно это в первую очередь определяет его цену. И через 10 лет и через 20 лет и через 30. Бетон вполне может существенно подорожать за это время. Требует относительно небольших (относительно стоимости) вложений для поддержания возможности получать с него доход длительный период времени, причем с перспективой окупаемости и покупки еще активов.
Авто, даже с отличными характеристиками, в лучшем (редчайшем) случае может стать ретро-экспонатом, и повысить свою стоимость, в подавляющих же случаях уже лет через 10-15 станет металлоломом, вне зависимости от потребительских характеристик при покупке. Является по сути расходником, если вести речь о авто, как о средстве для заработка, то расходы на его поддержание и эксплуатацию за длительный период выше чем стоимость авто, а уж на новое авто старое никогда не "заработает".
Ну а назвать жигу и "качественное" в одном предложении, и это не в какие-то 80-е, - это сильно
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:50
Если живешь в Ирпене, а ездишь на работу(то есть в часы пик) в Киев на авто, то тратишь в месяц на авто 150-200 долларов + не менее 2-х лишних часов в день(по сравнению с тем, если жить на той же Борщаговке). Сколько оценим время? 50 лишних часов в месяц - это 6,5 рабочих дней, как раз 1/4 месячной зарплаты. Предположим, что зарплата 20к, то цена времени при этом 5 тыс грн. Плюс пусть в среднем 4 тыс бензин и амортизация. Итого 9 тыс в месяц. 330 дол/месяц. Эти 10куе разницы в цене квартир окупятся за 2,5 года.
Это очень глупо жить в Ирпене, а работать в Киеве. Причем независимо снимаешь квартиру или покупаешь для себя. В Ирпене можно жить, но и работать там же. Или работа в Киеве, по графику не совпадающая с часами пик. Ну или вообще не работать.
|