Додано: Суб 06 чер, 2020 15:46

vitaliian написав: Faceless написав: vitaliian написав: тоже 20ти летней давности ... и тут один бац купил новенькую 10ку, их только начали выпускать, все стали вокруг смотрят с изумлением а он заявляет так гордо: я привык покупать то что дороже но чтоб качественное тоже 20ти летней давности ... и тут один бац купил новенькую 10ку, их только начали выпускать, все стали вокруг смотрят с изумлением а он заявляет так гордо: я привык покупать то что дороже

Вот тут реально ржал. Вот тут реально ржал.

Киевский бетон, примерно такая же инвестиция но с поправкой на срок службы. Киевский бетон, примерно такая же инвестиция но с поправкой на срок службы.

Не совсем. Бетон в хорошей локации скорее всего так и останется в хорошей локации, и именно это в первую очередь определяет его цену. И через 10 лет и через 20 лет и через 30. Бетон вполне может существенно подорожать за это время. Требует относительно небольших (относительно стоимости) вложений для поддержания возможности получать с него доход длительный период времени, причем с перспективой окупаемости и покупки еще активов.Авто, даже с отличными характеристиками, в лучшем (редчайшем) случае может стать ретро-экспонатом, и повысить свою стоимость, в подавляющих же случаях уже лет через 10-15 станет металлоломом, вне зависимости от потребительских характеристик при покупке. Является по сути расходником, если вести речь о авто, как о средстве для заработка, то расходы на его поддержание и эксплуатацию за длительный период выше чем стоимость авто, а уж на новое авто старое никогда не "заработает".Ну а назвать жигу и "качественное" в одном предложении, и это не в какие-то 80-е, - это сильно