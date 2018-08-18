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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4227422842294230>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 81
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
31%
25
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 15:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:тоже 20ти летней давности ... и тут один бац купил новенькую 10ку, их только начали выпускать, все стали вокруг смотрят с изумлением а он заявляет так гордо: я привык покупать то что дороже но чтоб качественное

Вот тут реально ржал. :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 15:29

  Frant написав:У ВУЗах та академічних інститутах доценти отримують ЗП 9 000-12000 грн, професори 12 000 - 14 000 грн.

Моя дружина у свій час працювала у НДІ ,за часів незалежної України, має наукову ступінь і звання, реальний вчений, але каже, що 90% працівників НДІ дармоїди, які не потрібні державі, сидять на маленькій ставці, їх все влаштовує, на іншу роботу не хтять йти, тому, що там треба працювати. Сама звільнилася, тому, що набридло те болото, й працює в іншій сфері, успішна.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 15:30

  Faceless написав:Ну вы даете. Замначальника отдела чего-то там, профессора в академинституте вы записали в рядовых бюджетников и приравняли к учителям?

И сколько сейчас Зарабатывает профессор в академинституте?
Мой знакомый профессор из Черновицкого университета ездит преподавать в Польшу в провинциальный вуз, видимо, от хороших заработков на родине
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 15:31

  Faceless написав:
  vitaliian написав:тоже 20ти летней давности ... и тут один бац купил новенькую 10ку, их только начали выпускать, все стали вокруг смотрят с изумлением а он заявляет так гордо: я привык покупать то что дороже но чтоб качественное

Вот тут реально ржал. :mrgreen:

Киевский бетон, примерно такая же инвестиция но с поправкой на срок службы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 15:31

  shapo написав:
  zРадио написав:
Это уже не долгосрочный инвестиционный анализ, а "вспомнила баба как молодухой была".

В 90-е были и более эффективные возможности озолотиться на приватизации советского наследия. Кто по-умнее - покупал не хрущи и сталинки, а заводы - неамортизированные для дальнейшей эксплуатации недр и дешевой рабсилы, амортизированные - на металлолом и земли ради. На худой конец - перепродавал на экспорт оружие.

Вы забыли написать, что очень немногие из этих идейных борцов за рыночную экономику дожили до лучших времен и в материальном, и, что гораздо существеннее, в физическом плане


Тоже верно. Путь к успеху (троллинг - из разряда "пацан в успеху шел") тернист :mrgreen: В том числе и в борьбе за бабушкины сталинки в центре...

Поэтому я и предлагаю не равняться на 90-е, то было очень специфическое время
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 15:35

shapo , у меня родич после качественного, в смысле со знаниями, образования в КНУ (биология, география) сейчас работает в институте демографии и социальных дослиджень. Зарплата 10-12.
Хорошо что с общаги КНУ его не выгнали, так и живёт на Ломоносова. Перспектив жениться и купить квартиру - нет. Просто ездит на природу смотреть,гуляет. Вот та красивая жизнь ,что Трибека расписывал,это длякакихто других киевлян.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 чер, 2020 15:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 15:36

  shapo написав:Я имел в виду полноценный переезд когда нужно строить жизнь и карьеру в другой стране, а не доживать на пенсии трачя нахомяченное.

Это ещё и держит цены, что мы – в полном рассвете сил, что-то создали, облагородили свою жизнь, создали себе комфортные условия, знаем все ходы выходы … Но повторюсь – тема о перспективе рынка киевской недвижимости.
Какая лично у Вас перспектива? Я свою описал. Мне проще у уютнее будет старость провести в Праге, среди красивой архитектурой с чистыми улицами, толерантным обществом, соблюдением законов, европейской медициной и транспортом (не надо меня обвинять, что я топлю теперь за Чехию). Конечно, я не буду бросать работу и всё что есть у меня на данный момент в знак протеста киевским ценам :) , но и деньги вкладывать не буду, т.к. не вижу перспективы.
Я лишь пытаюсь сказать, что мир сильно изменился. Молодые ищут себя за границей, а средний возраст разочаровался и со страхом смотрит в будущее.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 15:42

  Hotab написав:shapo , у меня родич после качественного, в смысле со знаниями, образования в КНУ (биология, география) сейчас работает в институте демографии и социальных дослиджень. Зарплата 10-12.
Хорошо что с общаги КНУ его не выгнали, так и живёт на Ломоносова. Перспектив жениться и купить квартиру - нет. Просто ездит на природу смотреть,гуляет. Вот та красивая жизнь ,что Трибека расписывал,это длякакихто других киевлян.

А он нормальную работу найти пытался? Если здоровый мужик с мозгами сидит на 10-12 т., то это патология.
Я, в 1990 г. на первом курсе института стационара в октябре уже вкалывал на 2-х работах, и зарабатывал больше, чем мой декан.
Востаннє редагувалось reus в Суб 06 чер, 2020 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 15:46

  vitaliian написав:
  Faceless написав:
  vitaliian написав:тоже 20ти летней давности ... и тут один бац купил новенькую 10ку, их только начали выпускать, все стали вокруг смотрят с изумлением а он заявляет так гордо: я привык покупать то что дороже но чтоб качественное

Вот тут реально ржал. :mrgreen:

Киевский бетон, примерно такая же инвестиция но с поправкой на срок службы.

Не совсем. Бетон в хорошей локации скорее всего так и останется в хорошей локации, и именно это в первую очередь определяет его цену. И через 10 лет и через 20 лет и через 30. Бетон вполне может существенно подорожать за это время. Требует относительно небольших (относительно стоимости) вложений для поддержания возможности получать с него доход длительный период времени, причем с перспективой окупаемости и покупки еще активов.
Авто, даже с отличными характеристиками, в лучшем (редчайшем) случае может стать ретро-экспонатом, и повысить свою стоимость, в подавляющих же случаях уже лет через 10-15 станет металлоломом, вне зависимости от потребительских характеристик при покупке. Является по сути расходником, если вести речь о авто, как о средстве для заработка, то расходы на его поддержание и эксплуатацию за длительный период выше чем стоимость авто, а уж на новое авто старое никогда не "заработает".
Ну а назвать жигу и "качественное" в одном предложении, и это не в какие-то 80-е, - это сильно
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 15:50

  vitaliian написав:
  Faceless написав:в чем пузырь то?
подумайте сами https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... HNW0S.html вот квартира в Ирпене 40м2 за 23500. Возьмите в пределах Киева любое зажопье, но чтобы та же квадратура и состояние и вы получите ценник на 10куе выше, доплата за бренд? Понятно что окраины с центром сравнивать некорректно, но окраины и окраинами думаю можно?

Если живешь в Ирпене, а ездишь на работу(то есть в часы пик) в Киев на авто, то тратишь в месяц на авто 150-200 долларов + не менее 2-х лишних часов в день(по сравнению с тем, если жить на той же Борщаговке). Сколько оценим время? 50 лишних часов в месяц - это 6,5 рабочих дней, как раз 1/4 месячной зарплаты. Предположим, что зарплата 20к, то цена времени при этом 5 тыс грн. Плюс пусть в среднем 4 тыс бензин и амортизация. Итого 9 тыс в месяц. 330 дол/месяц. Эти 10куе разницы в цене квартир окупятся за 2,5 года.

Это очень глупо жить в Ирпене, а работать в Киеве. Причем независимо снимаешь квартиру или покупаешь для себя. В Ирпене можно жить, но и работать там же. Или работа в Киеве, по графику не совпадающая с часами пик. Ну или вообще не работать.
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