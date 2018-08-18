|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:51
Hotab написав:shapo
, у меня родич после качественного, в смысле со знаниями, образования в КНУ (биология, география) сейчас работает в институте демографии и социальных дослиджень. Зарплата 10-12.
Хорошо что с общаги КНУ его не выгнали, так и живёт на Ломоносова. Перспектив жениться и купить квартиру - нет. Просто ездит на природу смотреть,гуляет. Вот та красивая жизнь ,что Трибека расписывал,это длякакихто других киевлян.
Если он и вправду что-то смыслит в биологии, то на них, по-моему, сейчас спрос.
А про НИИ мне можете не рассказывать т.к.я оттуда ушёл в середине 90-х с должности снс и жалею что поздно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3533
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 614 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:54
shapo написав: Faceless написав:
Ну вы даете. Замначальника отдела чего-то там, профессора в академинституте вы записали в рядовых бюджетников и приравняли к учителям?
И сколько сейчас Зарабатывает профессор в академинституте?
Мой знакомый профессор из Черновицкого университета ездит преподавать в Польшу в провинциальный вуз, видимо, от хороших заработков на родине
Выше писали сколько. И то это побольше чем рядовой бюджетник, но все равно достаточно мало. Хотя, все зависит от профиля. Всякие профессора могут одновременно числиться в на кафедрах в разных ВУЗах, плюс неплохо зарабатывать на тех, кому надо защищаться - на самом деле, немало реально состоятельных профессоров, печаль, правда, в том, что это не за счет развития науки, а за счет бюрократии и взяточничества
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27245
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1161 раз.
- Подякували: 6488 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:55
Richi написав: shapo написав:
Я имел в виду полноценный переезд когда нужно строить жизнь и карьеру в другой стране, а не доживать на пенсии трачя нахомяченное.
Это ещё и держит цены, что мы – в полном рассвете сил, что-то создали, облагородили свою жизнь, создали себе комфортные условия, знаем все ходы выходы … Но повторюсь – тема о перспективе рынка киевской недвижимости.
Какая лично у Вас перспектива? Я свою описал. Мне проще у уютнее будет старость провести в Праге, среди красивой архитектурой с чистыми улицами, толерантным обществом, соблюдением законов, европейской медициной и транспортом (не надо меня обвинять, что я топлю теперь за Чехию). Конечно, я не буду бросать работу и всё что есть у меня на данный момент в знак протеста киевским ценам
, но и деньги вкладывать не буду, т.к. не вижу перспективы.
Я лишь пытаюсь сказать, что мир сильно изменился. Молодые ищут себя за границей, а средний возраст разочаровался и со страхом смотрит в будущее.
Я молодой пенсионер и меня за границей кроме пособия по старости или бедности ничего не ждёт.
В Праге бывал, все понравилось - и архитектура, и еда, и вода из крана, и цены, все, кроме отношения к тем кто говорит по-русски
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3533
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 614 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:57
reus написав:
А он нормальную работу найти пытался? Если здоровый мужик с мозгами сидит на 10-12 т., то это патология.
мотивация должна быть, чтобы кормить лендлорда? плохая мотивация для 2й работы
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3683
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 829 раз.
- Подякували: 1074 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:59
Damien написав:
Это очень глупо жить в Ирпене, а работать в Киеве. Причем независимо снимаешь квартиру или покупаешь для себя. В Ирпене можно жить, но и работать там же. Или работа в Киеве, по графику не совпадающая с часами пик. Ну или вообще не работать.
Не стоит прям с ходу заявлять "глупо", в четвертом предложении как раз вся соль. Гибкий или индивидуальный график, и/или возможность работы удаленно - и Ирпень становится весьма привлекательна. Правда, все равно все сильно завязано на Киев - сфера услуг в Ирпене, как ни странно, часто дороже, чем в Киеве, ну и культурная жизнь тоже вся в Киеве
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27245
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1161 раз.
- Подякували: 6488 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:59
Faceless написав: shapo написав: Faceless написав:
Ну вы даете. Замначальника отдела чего-то там, профессора в академинституте вы записали в рядовых бюджетников и приравняли к учителям?
И сколько сейчас Зарабатывает профессор в академинституте?
Мой знакомый профессор из Черновицкого университета ездит преподавать в Польшу в провинциальный вуз, видимо, от хороших заработков на родине
Выше писали сколько. И то это побольше чем рядовой бюджетник, но все равно достаточно мало. Хотя, все зависит от профиля. Всякие профессора могут одновременно числиться в на кафедрах в разных ВУЗах, плюс неплохо зарабатывать на тех, кому надо защищаться - на самом деле, немало реально состоятельных профессоров, печаль, правда, в том, что это не за счет развития науки, а за счет бюрократии и взяточничества
Это я знаю с 90-х когда и НИИ, и вузы опустили ниже плинтуса.
Продажа диссертаций и в советские времена был неплохой бизнес, но тогда защитившемуся это приносило дивиденты в виде должности и надбавки за степень, а кому это нужно сейчас когда мир открыт и все знают цену украинской науке?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3533
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 614 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 чер, 2020 16:01
vitaliian написав: reus написав:
А он нормальную работу найти пытался? Если здоровый мужик с мозгами сидит на 10-12 т., то это патология.
мотивация должна быть, чтобы кормить лендлорда? плохая мотивация для 2й работы
Реально, другой мотивации достойно зарабатывать нет? Тем более специализация как раз из тех, которые востребованы во всем мире.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27245
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1161 раз.
- Подякували: 6488 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Суб 06 чер, 2020 16:05
vitaliian написав: reus написав:
А он нормальную работу найти пытался? Если здоровый мужик с мозгами сидит на 10-12 т., то это патология.
мотивация должна быть, чтобы кормить лендлорда? плохая мотивация для 2й работы
Я с 1993 г. по 1995 г. тоже кормил лендлорда. А на 5 курсе ВУЗа купил квартиру. До 1993 г. жил в общаге. Когда в 1993 началась гиперинфляция, то это меня еще больше стимулировало напрягаться и зарабатывать, т. к. перспектива остаться на улице после института меня не устраивала. Какая еще должна быть мотивация?
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3603
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 264 раз.
- Подякували: 929 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 чер, 2020 16:05
vitaliian написав: reus написав:
А он нормальную работу найти пытался? Если здоровый мужик с мозгами сидит на 10-12 т., то это патология.
мотивация должна быть, чтобы кормить лендлорда? плохая мотивация для 2й работы
Да у нас в принципе есть много секторов, в которых труд монетизировать невозможно в силу полного отсутствия интереса капитала к ним.
И есть много людей, которые хотят в своей жизни заниматься любимым делом, а не бегать по собеседованиям, набивая зарплату на неинтересных им, но хорошо оплачиваемых работах.
Так что этот социальный дарвинизм флэтлордов и прочих "расправивших плечи Атлантов" реально доставляет
Востаннє редагувалось zРадио
в Суб 06 чер, 2020 16:05, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6007
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1014 раз.
- Подякували: 2258 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Суб 06 чер, 2020 16:05
Damien написав:
Если живешь в Ирпене, а ездишь на работу(то есть в часы пик) в Киев на авто, то тратишь в месяц на авто 150-200 долларов + не менее 2-х лишних часов в день(по сравнению с тем, если жить на той же Борщаговке). Сколько оценим время? 50 лишних часов в месяц - это 6,5 рабочих дней, как раз 1/4 месячной зарплаты. Предположим, что зарплата 20к, то цена времени при этом 5 тыс грн. Плюс пусть в среднем 4 тыс бензин и амортизация. Итого 9 тыс в месяц. 330 дол/месяц. Эти 10куе разницы в цене квартир окупятся за 2,5 года.
я не возражаю, подставляем вместо Ирпень Троещину, а вместо Киев - Хрещатик, получаем ту же формулу про 2 часа в день на дорогу и 200уе в месяц на машину, но почему троя стоит на 30% дороже аналогичного предложения в Ирпене, в этом же вопрос. Я считаю что доплата за бренд, поскольку локация в обоих случаях *опа, с Ирпеня на Хрещатик даже удобнее, нет мостов и прямой проспект Победы.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 06 чер, 2020 16:07, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3683
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 829 раз.
- Подякували: 1074 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Rondo
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18470
|3026188
|
Суб 06 чер, 2020 12:26
Diman
|
|466
|197675
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|13621
|
|