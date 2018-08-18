Richi написав:

shapo написав: Я имел в виду полноценный переезд когда нужно строить жизнь и карьеру в другой стране, а не доживать на пенсии трачя нахомяченное. Я имел в виду полноценный переезд когда нужно строить жизнь и карьеру в другой стране, а не доживать на пенсии трачя нахомяченное.

Это ещё и держит цены, что мы – в полном рассвете сил, что-то создали, облагородили свою жизнь, создали себе комфортные условия, знаем все ходы выходы … Но повторюсь – тема о перспективе рынка киевской недвижимости.Какая лично у Вас перспектива? Я свою описал. Мне проще у уютнее будет старость провести в Праге, среди красивой архитектурой с чистыми улицами, толерантным обществом, соблюдением законов, европейской медициной и транспортом (не надо меня обвинять, что я топлю теперь за Чехию). Конечно, я не буду бросать работу и всё что есть у меня на данный момент в знак протеста киевским ценам, но и деньги вкладывать не буду, т.к. не вижу перспективы.Я лишь пытаюсь сказать, что мир сильно изменился. Молодые ищут себя за границей, а средний возраст разочаровался и со страхом смотрит в будущее.