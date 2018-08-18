Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав: 2) Болгарию можете обсудить в соседней ветке где akurt пиарит Анталью, а о Болгарии отзывается как о депрессивной ж*** мира
За останні 20 років є багато місць у Болгарії, де їм вдалось побудувати адекватні комплекси у форматі тотальної забудови місцевості. Як приклад - Святий Влас на Сонячному Березі. 2 міжнародних аеропорти поруч - Бургас і Варна. До Києва 1100 км., будується паромна переправа із Румунії, щоб не витрачати час у Молдові. Одеса-Рені зроблена. Через пару років можна буде за один день спокійно доїхати на авто.
shapo написав: 2) Болгарию можете обсудить в соседней ветке где akurt пиарит Анталью, а о Болгарии отзывается как о депрессивной ж*** мира
Цей дятєл - звичайне рило, що намагається знайти клієнтів для конкретної локації. Точно такий, як і місцеві ріелтори. Звичайно, що все інше вони поливають брудом. Це принципова позиція будь-якого рила.
За останні 20 років є багато місць у Болгарії, де їм вдалось побудувати адекватні комплекси у форматі тотальної забудови місцевості. Як приклад - Святий Влас на Сонячному Березі. 2 міжнародних аеропорти поруч - Бургас і Варна. До Києва 1100 км., будується паромна переправа із Румунії, щоб не витрачати час у Молдові. Одеса-Рені зроблена. Через пару років можна буде за один день спокійно доїхати на авто.
Так че сразу рыло? Он же ничего конкретного не предлагает! А читать реально интересно! Я благодаря его постам - посмотрел как нужно анталию прошлым летом и в конце февраля отлично покатался с семьёй на лыжах в Кайсери (первый раз стал на лыжи). Очень недорого вышло. А по времени, что с Кривого Рога ехать в Буковель, что с Харькова вылететь в Кайсери прямым рейсом (в итоге даже быстрее вышло).
Damien написав:Если живешь в Ирпене, а ездишь на работу(то есть в часы пик) в Киев на авто, то тратишь в месяц на авто 150-200 долларов + не менее 2-х лишних часов в день(по сравнению с тем, если жить на той же Борщаговке). Сколько оценим время? 50 лишних часов в месяц - это 6,5 рабочих дней, как раз 1/4 месячной зарплаты. Предположим, что зарплата 20к, то цена времени при этом 5 тыс грн. Плюс пусть в среднем 4 тыс бензин и амортизация. Итого 9 тыс в месяц. 330 дол/месяц. Эти 10куе разницы в цене квартир окупятся за 2,5 года.
я не возражаю, подставляем вместо Ирпень Троещину, а вместо Киев - Хрещатик, получаем ту же формулу про 2 часа в день на дорогу и 200уе в месяц на машину, но почему троя стоит на 30% дороже аналогичного предложения в Ирпене, в этом же вопрос. Я считаю что доплата за бренд, поскольку локация в обоих случаях *опа, с Ирпеня на Хрещатик даже удобнее, нет мостов и прямой проспект Победы.
Ошибка в рассуждениях в том, что далеко не всему количеству населения Трои надо ежедневно на Хрещатик. Можно жить на трое, там же работать и получать столько же, как и в центре. А из Ирпеня - почти всем надо в сам Киев, поскольку в Ирпене жилья много, а рабочих мест нету.
Инфо из интернета может отличаться от реального мира. Там, наверняка написан оклад, к которому добавятся надбавки за звание, стаж, классное руководство, допомоги и премии. У знакомого жена учитель со стажем, там вполне нормальные деньги. Точно не скажу. Около 10 в облцентре. В Киеве все бюджетники получают больше.
Damien написав:Если живешь в Ирпене, а ездишь на работу(то есть в часы пик) в Киев на авто, то тратишь в месяц на авто 150-200 долларов + не менее 2-х лишних часов в день(по сравнению с тем, если жить на той же Борщаговке). Сколько оценим время? 50 лишних часов в месяц - это 6,5 рабочих дней, как раз 1/4 месячной зарплаты. Предположим, что зарплата 20к, то цена времени при этом 5 тыс грн. Плюс пусть в среднем 4 тыс бензин и амортизация. Итого 9 тыс в месяц. 330 дол/месяц. Эти 10куе разницы в цене квартир окупятся за 2,5 года.
я не возражаю, подставляем вместо Ирпень Троещину, а вместо Киев - Хрещатик, получаем ту же формулу про 2 часа в день на дорогу и 200уе в месяц на машину, но почему троя стоит на 30% дороже аналогичного предложения в Ирпене, в этом же вопрос. Я считаю что доплата за бренд, поскольку локация в обоих случаях *опа, с Ирпеня на Хрещатик даже удобнее, нет мостов и прямой проспект Победы.
Ошибка в рассуждениях в том, что далеко не всему количеству населения Трои надо ежедневно на Хрещатик. Можно жить на трое, там же работать и получать столько же, как и в центре. А из Ирпеня - почти всем надо в сам Киев, поскольку в Ирпене жилья много, а рабочих мест нету.
Цена зависит не от тру-Киев/не Киев, а от удобства транспортировки себя любимого к тем местам, где есть оплачиваемая работа. Хорошо это видно на примере Петропавловской Борщаговки. Есть дома, которые смотрят на Окружную - вышел и через 5 минут сел на ГОРОДСКОЙ киевский автобус. Так там и цены как в самом Киеве. А есть другая Петроп. Борщаговка(например Пражский,Львовский) - до нее уже пешком не дойдешь, можно попасть только по одной дороге, на которой ад в часы пик и эти несколько километров разницы обходятся в 2часа/день. Теперь сравните цены на однотипное жилье в этих домах
Damien написав:Можно жить на трое, там же работать и получать столько же, как и в центре.
Хотел бы верить, но не знаю ни одного примера
Я по своему виду деятельности завязан на автомобили. Знаете за ул.Крайней есть гаражный кооператив? Это не просто гаражи. Это по сути огромная СТО с лайт-ценами, оборот которой превосходит абсолютно любое СТО Киева. Разговорился там когда-то с обычным ходовиком, он из Ровенской обл. приехал покорять Киев. Снимает на Трое за 10, думает переснять, но у же 2к и перетащить семью. Доход от 30кгрн(в плохой месяц, с его слов).
Damien написав:Цена зависит не от тру-Киев/не Киев, а от удобства транспортировки себя любимого к тем местам, где есть оплачиваемая работа.
я жил на венике и проклял все на свете, пока доедешь в забитом транспорте к метро потеряешь товарный вид. Кроме того дорога в центр это минимум час, хоть на машине хоть на чём вас поймает в пробку Подол или Артёма. Но на ценнике это не сильно отразилось. Из Ирпеня на Святошин электричка едет 17 минут без пробок, от туда же подземка до Хреща 18 минут без пробок. На машине пробка только перед академгородком, дальше по проспекту Победы до самого бульвара Шевченко без остановок. Не вижу преимуществ логистики с Веника перед Ирпенем. А ценник на венике на 30% выше.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 06 чер, 2020 16:40, всього редагувалось 1 раз.