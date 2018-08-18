Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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shapo написав:Я имел в виду полноценный переезд когда нужно строить жизнь и карьеру в другой стране, а не доживать на пенсии трачя нахомяченное.
Это ещё и держит цены, что мы – в полном рассвете сил, что-то создали, облагородили свою жизнь, создали себе комфортные условия, знаем все ходы выходы … Но повторюсь – тема о перспективе рынка киевской недвижимости. Какая лично у Вас перспектива? Я свою описал. Мне проще у уютнее будет старость провести в Праге, среди красивой архитектурой с чистыми улицами, толерантным обществом, соблюдением законов, европейской медициной и транспортом (не надо меня обвинять, что я топлю теперь за Чехию). Конечно, я не буду бросать работу и всё что есть у меня на данный момент в знак протеста киевским ценам , но и деньги вкладывать не буду, т.к. не вижу перспективы. Я лишь пытаюсь сказать, что мир сильно изменился. Молодые ищут себя за границей, а средний возраст разочаровался и со страхом смотрит в будущее.
Я молодой пенсионер и меня за границей кроме пособия по старости или бедности ничего не ждёт. В Праге бывал, все понравилось - и архитектура, и еда, и вода из крана, и цены, все, кроме отношения к тем кто говорит по-русски
Как это отношение выражалось? Если Вы нормальный человек и ведёте себя адекватно, то к Вам везде в цивилизованном мире будут относится нормально. Однажды в не большой очереди в Болгарии, одна москвичка, громко в свойственной им манере, начал что-то спрашивать расталкивая стоящих локтями. Мне самому хотелось ей ``леща`` дать и перейти на другой язык, чтобы меня не ассоциировал с таким бы***. Кстати, многие европейцы не улыбчивы, но не нужно это относить на свой личный счёт. Они в своей массе доброжелательны и доверчивы, в отличии от нас. Вам надо просто там пожить пару, тройку месяцев, чтобы понять и привыкнуть.
Vlad442 написав:Инфо из интернета может отличаться от реального мира. Там, наверняка написан оклад, к которому добавятся надбавки за звание, стаж, классное руководство, допомоги и премии. У знакомого жена учитель со стажем, там вполне нормальные деньги. Точно не скажу. Около 10 в облцентре. В Киеве все бюджетники получают больше.
Hotab написав:shapo , у меня родич после качественного, в смысле со знаниями, образования в КНУ (биология, география) сейчас работает в институте демографии и социальных дослиджень. Зарплата 10-12. Хорошо что с общаги КНУ его не выгнали, так и живёт на Ломоносова. Перспектив жениться и купить квартиру - нет. Просто ездит на природу смотреть,гуляет. Вот та красивая жизнь ,что Трибека расписывал,это длякакихто других киевлян.
А чем хуже условного Пети, который работает за 25 тыс на Петровке, снимает крушу за 11 у Трайбеки, а целый день ему на работе компосирует мозг Фейслис?
Работа у него для души, местоположение общаги лучше чем у Круши и близко к работе, теряет меньше сил и времени, а деньги те же самые.
shapo написав: 2) Болгарию можете обсудить в соседней ветке где akurt пиарит Анталью, а о Болгарии отзывается как о депрессивной ж*** мира
Цей дятєл - звичайне рило, що намагається знайти клієнтів для конкретної локації. Точно такий, як і місцеві ріелтори. Звичайно, що все інше вони поливають брудом. Це принципова позиція будь-якого рила.
За останні 20 років є багато місць у Болгарії, де їм вдалось побудувати адекватні комплекси у форматі тотальної забудови місцевості. Як приклад - Святий Влас на Сонячному Березі. 2 міжнародних аеропорти поруч - Бургас і Варна. До Києва 1100 км., будується паромна переправа із Румунії, щоб не витрачати час у Молдові. Одеса-Рені зроблена. Через пару років можна буде за один день спокійно доїхати на авто.
Так че сразу рыло? Он же ничего конкретного не предлагает! А читать реально интересно! Я благодаря его постам - посмотрел как нужно анталию прошлым летом и в конце февраля отлично покатался с семьёй на лыжах в Кайсери (первый раз стал на лыжи). Очень недорого вышло. А по времени, что с Кривого Рога ехать в Буковель, что с Харькова вылететь в Кайсери прямым рейсом (в итоге даже быстрее вышло).
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Не передёргивайте. Во-первых, Турция мусульманская страна со всеми вытекающими. Даже люди с очень большими деньгами там не готовы жить и делают это в крайней необходимости, и валят оттуда при первой же возможности (например, футболисты). Что касается Буковели, то Вы тоже лукавите (возможно в силу того, что не с чем сравнивать). Таких курортов, как Буковель очень мало. Пожалуй, только в Андорре можно жить возле подъёмников. Австрия, Италия, Чехия и пр. – возят челоноки. Либо приезжаете на машине, на открытой стоянке под снегом переобуваетесь и … В Буковели есть места, где прямо из отеля выезжаешь на трассу или возле подъёмника живёшь – можешь кататься в любое время с заездом на отдохнуть. Трассы на любителя, но в плане удобства и цены - грех жаловаться.
shapo написав:Я молодой пенсионер и меня за границей кроме пособия по старости или бедности ничего не ждёт. В Праге бывал, все понравилось - и архитектура, и еда, и вода из крана, и цены, все, кроме отношения к тем кто говорит по-русски
Как это отношение выражалось? Если Вы нормальный человек и ведёте себя адекватно, то к Вам везде в цивилизованном мире будут относится нормально. Однажды в не большой очереди в Болгарии, одна москвичка, громко в свойственной им манере, начал что-то спрашивать расталкивая стоящих локтями. Мне самому хотелось ей ``леща`` дать и перейти на другой язык, чтобы меня не ассоциировал с таким бы***. Кстати, многие европейцы не улыбчивы, но не нужно это относить на свой личный счёт. Они в своей массе доброжелательны и доверчивы, в отличии от нас. Вам надо просто там пожить пару, тройку месяцев, чтобы понять и привыкнуть.
Дело было в 2000-х. Первый раз пытался обьяснить к каком-то супере с кафушкой продавщице какое блюдо я хочу. Т. к. я и на русском не знал как оно называется то тем более не мог объяснить на чешском и процесс затянулся. В конце эта продавщица сказала другой то, что я уже понял"Ну что хотеть от этих русских" Второй раз в кассе на жд вокзале Праги кассирша просто не додала сдачу за билеты в Братиславу услышав как мы говорим по-русски.
Востаннє редагувалось shapo в Суб 06 чер, 2020 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Damien написав:Цена зависит не от тру-Киев/не Киев, а от удобства транспортировки себя любимого к тем местам, где есть оплачиваемая работа.
я жил на венике и проклял все на свете, пока доедешь в забитом транспорте к метро потеряешь товарный вид. Кроме того дорога в центр это минимум час, хоть на машине хоть на чём вас поймает в пробку Подол или Артёма. Но на ценнике это не сильно отразилось. Из Ирпеня на Святошин электричка едет 17 минут без пробок, от туда же подземка до Хреща 18 минут без пробок. На машине пробка только перед академгородком, дальше по проспекту Победы до самого бульвара Шевченко без остановок. Не вижу преимуществ логистики с Веника перед Ирпенем. А ценник на венике на 30% выше.
Во-первых, до электрички в Ирпене тоже надо добраться, это время или деньги. Во-вторых,электричка не всем подходит, многим надо на автомобиле быть (независимо от того на венике ты или в Ирпене живешь), в Киеве метро плохо развито и если тебе перемещаться надо в течение рабочего дня, то без авто никак В-третьих, если даже электричка тебе подходит, то я не думаю, что в нее так легко попасть. Я оттуда на электричке не ездил, но знаю как это в Вишневом - она тупо забитая и в не не сесть. Если в течение дня нужно побывать во многих точках Киева, то стартовать с веника однозначно рентабельнее. Что и сказывается на ценах жилья там.
shapo написав:Дело было в 2000-х. Первый раз пытался обьяснить к каком-то супере с кафушкой продавщице какое блюдо я хочу. Т. к. я и на русском не знал как оно называется то тем более не мог объяснить на чешском и процесс затянулся. В конце эта продавщица сказала другой то, что я уже понял"Ну что хотеть от этих русских" Второй раз в кассе на жд вокзале Праги кассирша просто не додала сдачу за билеты в Братиславу услышав как мы говорим по-русски.
Вы как афроамериканец ... Если что не так, то один ответ - это потому, что я чёрный?!
Vlad442 написав:Инфо из интернета может отличаться от реального мира. Там, наверняка написан оклад, к которому добавятся надбавки за звание, стаж, классное руководство, допомоги и премии. У знакомого жена учитель со стажем, там вполне нормальные деньги. Точно не скажу. Около 10 в облцентре. В Киеве все бюджетники получают больше.