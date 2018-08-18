Додано: Суб 06 чер, 2020 16:54

vitaliian написав: Damien написав: Цена зависит не от тру-Киев/не Киев, а от удобства транспортировки себя любимого к тем местам, где есть оплачиваемая работа. Цена зависит не от тру-Киев/не Киев, а от удобства транспортировки себя любимого к тем местам, где есть оплачиваемая работа. я жил на венике и проклял все на свете, пока доедешь в забитом транспорте к метро потеряешь товарный вид. Кроме того дорога в центр это минимум час, хоть на машине хоть на чём вас поймает в пробку Подол или Артёма. Но на ценнике это не сильно отразилось. Из Ирпеня на Святошин электричка едет 17 минут без пробок, от туда же подземка до Хреща 18 минут без пробок. На машине пробка только перед академгородком, дальше по проспекту Победы до самого бульвара Шевченко без остановок. Не вижу преимуществ логистики с Веника перед Ирпенем. А ценник на венике на 30% выше. я жил на венике и проклял все на свете, пока доедешь в забитом транспорте к метро потеряешь товарный вид. Кроме того дорога в центр это минимум час, хоть на машине хоть на чём вас поймает в пробку Подол или Артёма. Но на ценнике это не сильно отразилось. Из Ирпеня на Святошин электричка едет 17 минут без пробок, от туда же подземка до Хреща 18 минут без пробок. На машине пробка только перед академгородком, дальше по проспекту Победы до самого бульвара Шевченко без остановок. Не вижу преимуществ логистики с Веника перед Ирпенем. А ценник на венике на 30% выше.

Если в течение дня нужно побывать во многих точках Киева, то стартовать с веника однозначно рентабельнее. Что и сказывается на ценах жилья там.

Во-первых, до электрички в Ирпене тоже надо добраться, это время или деньги. Во-вторых,электричка не всем подходит, многим надо на автомобиле быть (независимо от того на венике ты или в Ирпене живешь), в Киеве метро плохо развито и если тебе перемещаться надо в течение рабочего дня, то без авто никак В-третьих, если даже электричка тебе подходит, то я не думаю, что в нее так легко попасть. Я оттуда на электричке не ездил, но знаю как это в Вишневом - она тупо забитая и в не не сесть.