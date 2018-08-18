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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 81
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
31%
25
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:02

  Richi написав:
  shapo написав:Дело было в 2000-х.
Первый раз пытался обьяснить к каком-то супере с кафушкой продавщице какое блюдо я хочу. Т. к. я и на русском не знал как оно называется то тем более не мог объяснить на чешском и процесс затянулся. В конце эта продавщица сказала другой то, что я уже понял"Ну что хотеть от этих русских"
Второй раз в кассе на жд вокзале Праги кассирша просто не додала сдачу за билеты в Братиславу услышав как мы говорим по-русски.

Вы как афроамериканец ... Если что не так, то один ответ - это потому, что я чёрный?! :)

Абсолютно нет.
Про Польшу и Словакию такого мнения не сложилось, отношение нормальное.
Видимо, рана 1968г до сих пор кровоточит
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:16

  ib_investor написав:
  shapo написав: 2) Болгарию можете обсудить в соседней ветке где akurt пиарит Анталью, а о Болгарии отзывается как о депрессивной ж*** мира


За останні 20 років є багато місць у Болгарії, де їм вдалось побудувати адекватні комплекси у форматі тотальної забудови місцевості.
Як приклад - Святий Влас на Сонячному Березі.
2 міжнародних аеропорти поруч - Бургас і Варна.
До Києва 1100 км., будується паромна переправа із Румунії, щоб не витрачати час у Молдові. Одеса-Рені зроблена.
Через пару років можна буде за один день спокійно доїхати на авто.

Не доезжается за день из Киева. И паром Орловка-Исакча (вот-вот должен запуститься) не очень изменит ситуацию. Даже если не будет очереди на пароме, он сократит время на один час. Все равно ночь застанет в горах, нужна ночёвка.
Вариант нарушать правила больше чем нештрафуемые 20 (10)км/час я не рассматриваю.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:19

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Инфо из интернета может отличаться от реального мира. Там, наверняка написан оклад, к которому добавятся надбавки за звание, стаж, классное руководство, допомоги и премии. У знакомого жена учитель со стажем, там вполне нормальные деньги. Точно не скажу. Около 10 в облцентре. В Киеве все бюджетники получают больше.

Вот вам учитель укрмовы в селе. 174864 грн до налогов.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... ecfe4eceb6
Вот учитель физкультуры. 195412 грн.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... 2753add03f
Это я тыкал наугад.


Ой же как много учителя зарабатывают у нас. Целых 150% от того, что флэтлорду зарабатывает вонючая круша-однушка!
Вам самому то не смешно зарплату 12к на руки называть достойной за работу учителя?

У учителя есть муж/жена.

Похоже вы считаете, что аренда должна составлять не более 15% семейного дохода пары бюджетников сразу после института?
Когда в Лондоне человек отдает существенную часть зарплаты за аренду это нормально, когда в Киеве это возмутительно?
Когда в Лондоне простой человек не может ничего купить, это нормально - это же Лондон, а в Киеве "как же так, что учитель и за 5 лет не сможет накопить на квартиру".
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 06 чер, 2020 17:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  shapo написав:А почему учителя вообще подают декларацию если не зарегистрированы ЧП? Репетиторство?

Насколько я знаю, все, кто получает бюджетные деньги, должен подавать декларацию в НАЗКа.
Это не обычная о майновом стане в налоговую.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Надеюсь миф о несчастных учителях и прочих бюджетниках, которых тут так жалеют, развеян?
сильнее чем вы сопротивляются очевидному только влюбленные подростки
https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacan ... 8000000000

Инфо из интернета может отличаться от реального мира. Там, наверняка написан оклад, к которому добавятся надбавки за звание, стаж, классное руководство, допомоги и премии. У знакомого жена учитель со стажем, там вполне нормальные деньги. Точно не скажу. Около 10 в облцентре. В Киеве все бюджетники получают больше.

Вот вам учитель укрмовы в селе. 174864 грн до налогов.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... ecfe4eceb6
Вот учитель физкультуры. 195412 грн.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... 2753add03f
Это я тыкал наугад.

Это не рядовые школы, а лицей и НВК. И чего вы так возбудились, это несчастные 15-16 тыс в месяц
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