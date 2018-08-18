Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:Дело было в 2000-х. Первый раз пытался обьяснить к каком-то супере с кафушкой продавщице какое блюдо я хочу. Т. к. я и на русском не знал как оно называется то тем более не мог объяснить на чешском и процесс затянулся. В конце эта продавщица сказала другой то, что я уже понял"Ну что хотеть от этих русских" Второй раз в кассе на жд вокзале Праги кассирша просто не додала сдачу за билеты в Братиславу услышав как мы говорим по-русски.
Вы как афроамериканец ... Если что не так, то один ответ - это потому, что я чёрный?!
Абсолютно нет. Про Польшу и Словакию такого мнения не сложилось, отношение нормальное. Видимо, рана 1968г до сих пор кровоточит
shapo написав: 2) Болгарию можете обсудить в соседней ветке где akurt пиарит Анталью, а о Болгарии отзывается как о депрессивной ж*** мира
За останні 20 років є багато місць у Болгарії, де їм вдалось побудувати адекватні комплекси у форматі тотальної забудови місцевості. Як приклад - Святий Влас на Сонячному Березі. 2 міжнародних аеропорти поруч - Бургас і Варна. До Києва 1100 км., будується паромна переправа із Румунії, щоб не витрачати час у Молдові. Одеса-Рені зроблена. Через пару років можна буде за один день спокійно доїхати на авто.
Не доезжается за день из Киева. И паром Орловка-Исакча (вот-вот должен запуститься) не очень изменит ситуацию. Даже если не будет очереди на пароме, он сократит время на один час. Все равно ночь застанет в горах, нужна ночёвка. Вариант нарушать правила больше чем нештрафуемые 20 (10)км/час я не рассматриваю.
Vlad442 написав:Инфо из интернета может отличаться от реального мира. Там, наверняка написан оклад, к которому добавятся надбавки за звание, стаж, классное руководство, допомоги и премии. У знакомого жена учитель со стажем, там вполне нормальные деньги. Точно не скажу. Около 10 в облцентре. В Киеве все бюджетники получают больше.
Ой же как много учителя зарабатывают у нас. Целых 150% от того, что флэтлорду зарабатывает вонючая круша-однушка! Вам самому то не смешно зарплату 12к на руки называть достойной за работу учителя?
У учителя есть муж/жена.
Похоже вы считаете, что аренда должна составлять не более 15% семейного дохода пары бюджетников сразу после института? Когда в Лондоне человек отдает существенную часть зарплаты за аренду это нормально, когда в Киеве это возмутительно? Когда в Лондоне простой человек не может ничего купить, это нормально - это же Лондон, а в Киеве "как же так, что учитель и за 5 лет не сможет накопить на квартиру".
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 06 чер, 2020 17:26, всього редагувалось 1 раз.
Инфо из интернета может отличаться от реального мира. Там, наверняка написан оклад, к которому добавятся надбавки за звание, стаж, классное руководство, допомоги и премии. У знакомого жена учитель со стажем, там вполне нормальные деньги. Точно не скажу. Около 10 в облцентре. В Киеве все бюджетники получают больше.