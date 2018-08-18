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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 423142324233423442354236>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 81
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
31%
25
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:02

  Richi написав:
  shapo написав:Дело было в 2000-х.
Первый раз пытался обьяснить к каком-то супере с кафушкой продавщице какое блюдо я хочу. Т. к. я и на русском не знал как оно называется то тем более не мог объяснить на чешском и процесс затянулся. В конце эта продавщица сказала другой то, что я уже понял"Ну что хотеть от этих русских"
Второй раз в кассе на жд вокзале Праги кассирша просто не додала сдачу за билеты в Братиславу услышав как мы говорим по-русски.

Вы как афроамериканец ... Если что не так, то один ответ - это потому, что я чёрный?! :)

Абсолютно нет.
Про Польшу и Словакию такого мнения не сложилось, отношение нормальное.
Видимо, рана 1968г до сих пор кровоточит
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:16

  ib_investor написав:
  shapo написав: 2) Болгарию можете обсудить в соседней ветке где akurt пиарит Анталью, а о Болгарии отзывается как о депрессивной ж*** мира


За останні 20 років є багато місць у Болгарії, де їм вдалось побудувати адекватні комплекси у форматі тотальної забудови місцевості.
Як приклад - Святий Влас на Сонячному Березі.
2 міжнародних аеропорти поруч - Бургас і Варна.
До Києва 1100 км., будується паромна переправа із Румунії, щоб не витрачати час у Молдові. Одеса-Рені зроблена.
Через пару років можна буде за один день спокійно доїхати на авто.

Не доезжается за день из Киева. И паром Орловка-Исакча (вот-вот должен запуститься) не очень изменит ситуацию. Даже если не будет очереди на пароме, он сократит время на один час. Все равно ночь застанет в горах, нужна ночёвка.
Вариант нарушать правила больше чем нештрафуемые 20 (10)км/час я не рассматриваю.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:19

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Инфо из интернета может отличаться от реального мира. Там, наверняка написан оклад, к которому добавятся надбавки за звание, стаж, классное руководство, допомоги и премии. У знакомого жена учитель со стажем, там вполне нормальные деньги. Точно не скажу. Около 10 в облцентре. В Киеве все бюджетники получают больше.

Вот вам учитель укрмовы в селе. 174864 грн до налогов.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... ecfe4eceb6
Вот учитель физкультуры. 195412 грн.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... 2753add03f
Это я тыкал наугад.


Ой же как много учителя зарабатывают у нас. Целых 150% от того, что флэтлорду зарабатывает вонючая круша-однушка!
Вам самому то не смешно зарплату 12к на руки называть достойной за работу учителя?

У учителя есть муж/жена.

Похоже вы считаете, что аренда должна составлять не более 15% семейного дохода пары бюджетников сразу после института?
Когда в Лондоне человек отдает существенную часть зарплаты за аренду это нормально, когда в Киеве это возмутительно?
Когда в Лондоне простой человек не может ничего купить, это нормально - это же Лондон, а в Киеве "как же так, что учитель и за 5 лет не сможет накопить на квартиру".
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 06 чер, 2020 17:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  shapo написав:А почему учителя вообще подают декларацию если не зарегистрированы ЧП? Репетиторство?

Насколько я знаю, все, кто получает бюджетные деньги, должен подавать декларацию в НАЗКа.
Это не обычная о майновом стане в налоговую.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Надеюсь миф о несчастных учителях и прочих бюджетниках, которых тут так жалеют, развеян?
сильнее чем вы сопротивляются очевидному только влюбленные подростки
https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacan ... 8000000000

Инфо из интернета может отличаться от реального мира. Там, наверняка написан оклад, к которому добавятся надбавки за звание, стаж, классное руководство, допомоги и премии. У знакомого жена учитель со стажем, там вполне нормальные деньги. Точно не скажу. Около 10 в облцентре. В Киеве все бюджетники получают больше.

Вот вам учитель укрмовы в селе. 174864 грн до налогов.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... ecfe4eceb6
Вот учитель физкультуры. 195412 грн.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... 2753add03f
Это я тыкал наугад.

Это не рядовые школы, а лицей и НВК. И чего вы так возбудились, это несчастные 15-16 тыс в месяц
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:27

Твою дивизию)))
Доцентом или профессором чтобы стать,надо или денег отсыпать, или лет 20 поработать. Или и то, и другое))
Чтобы вдруг начать смочь снимать вдвоем такую "желанную" квартирку в Киеве))).
А до этого , до выхода на такую зарплату, где двадцать лет челу жить?))[/quote]

В общежитии на койкоместе
Rondo
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Damien написав:Цена зависит не от тру-Киев/не Киев, а от удобства транспортировки себя любимого к тем местам, где есть оплачиваемая работа.
я жил на венике и проклял все на свете, пока доедешь в забитом транспорте к метро потеряешь товарный вид. Кроме того дорога в центр это минимум час, хоть на машине хоть на чём вас поймает в пробку Подол или Артёма. Но на ценнике это не сильно отразилось. Из Ирпеня на Святошин электричка едет 17 минут без пробок, от туда же подземка до Хреща 18 минут без пробок. На машине пробка только перед академгородком, дальше по проспекту Победы до самого бульвара Шевченко без остановок. Не вижу преимуществ логистики с Веника перед Ирпенем. А ценник на венике на 30% выше.
Та да, проспект Победы, особенно в районе Шулявки :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Grand Touring написав:а целый день ему на работе компосирует мозг Фейслис?

Как много о себе можно узнать на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:34

  Faceless написав:
Vlad442 написав:
  vitaliian написав:сильнее чем вы сопротивляются очевидному только влюбленные подростки
https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacan ... 8000000000

Инфо из интернета может отличаться от реального мира. Там, наверняка написан оклад, к которому добавятся надбавки за звание, стаж, классное руководство, допомоги и премии. У знакомого жена учитель со стажем, там вполне нормальные деньги. Точно не скажу. Около 10 в облцентре. В Киеве все бюджетники получают больше.

Вот вам учитель укрмовы в селе. 174864 грн до налогов.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... ecfe4eceb6
Вот учитель физкультуры. 195412 грн.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... 2753add03f
Это я тыкал наугад.

Это не рядовые школы, а лицей и НВК. И чего вы так возбудились, это несчастные 15-16 тыс в месяц


Пересічний вчитель має ЗП 6000-8000 грн/міс. З усіма надбавкми і стажем.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Унуноктий написав:Всё хорошо на даче, но косить траву утомляет.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Удивлю вас, но садовая техника шагнула сильно вперёд за последние полвека
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