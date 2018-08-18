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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 42324233423442354236>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 81
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
31%
25
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Это не рядовые школы, а лицей и НВК. И чего вы так возбудились, это несчастные 15-16 тыс в месяц

Надоели эти сказки про голодающих бюджетников.
Да, не золотые горы, но и не минималка.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:44

Обычные учителя не подают. Директора и ректора.
И то, вроде что-то поменялось и у них. Если есть декларация, стопудов дополнительные доходы.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:47

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Инфо из интернета может отличаться от реального мира. Там, наверняка написан оклад, к которому добавятся надбавки за звание, стаж, классное руководство, допомоги и премии. У знакомого жена учитель со стажем, там вполне нормальные деньги. Точно не скажу. Около 10 в облцентре. В Киеве все бюджетники получают больше.

Вот вам учитель укрмовы в селе. 174864 грн до налогов.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... ecfe4eceb6
Вот учитель физкультуры. 195412 грн.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... 2753add03f
Это я тыкал наугад.


Ой же как много учителя зарабатывают у нас. Целых 150% от того, что флэтлорду зарабатывает вонючая круша-однушка!
Вам самому то не смешно зарплату 12к на руки называть достойной за работу учителя?

У учителя есть муж/жена.

Похоже вы считаете, что аренда должна составлять не более 15% семейного дохода пары бюджетников сразу после института?
Когда в Лондоне человек отдает существенную часть зарплаты за аренду это нормально, когда в Киеве это возмутительно?
Когда в Лондоне простой человек не может ничего купить, это нормально - это же Лондон, а в Киеве "как же так, что учитель и за 5 лет не сможет накопить на квартиру".

В Киеве квартиры должны выдавать бесплатно: за вредность проживания.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:47

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:Это не рядовые школы, а лицей и НВК. И чего вы так возбудились, это несчастные 15-16 тыс в месяц

Надоели эти сказки про голодающих бюджетников.
Да, не золотые горы, но и не минималка.

Акститесь.


https://economistua.com/groshove-pitann ... -rozryadu/
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:50

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
Ой же как много учителя зарабатывают у нас. Целых 150% от того, что флэтлорду зарабатывает вонючая круша-однушка!
Вам самому то не смешно зарплату 12к на руки называть достойной за работу учителя?

У учителя есть муж/жена.

Похоже вы считаете, что аренда должна составлять не более 15% семейного дохода пары бюджетников сразу после института?
Когда в Лондоне человек отдает существенную часть зарплаты за аренду это нормально, когда в Киеве это возмутительно?
Когда в Лондоне простой человек не может ничего купить, это нормально - это же Лондон, а в Киеве "как же так, что учитель и за 5 лет не сможет накопить на квартиру".

В Киеве квартиры должны выдавать бесплатно: за вредность проживания.

Как только лорды и подобные рылы начнут платить налоги. У вас там все оптимизировано, или немного платите?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:02

  Hotab написав:
  Vlad442 написав:
  Faceless написав:Это не рядовые школы, а лицей и НВК. И чего вы так возбудились, это несчастные 15-16 тыс в месяц

Надоели эти сказки про голодающих бюджетников.
Да, не золотые горы, но и не минималка.

Акститесь.


https://economistua.com/groshove-pitann ... -rozryadu/

Гребаный стыд.
При этом для меня остается загадкой, почему педуниверы из года в год в топе по абитуриентам
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:04

  Vlad442 написав:У учителя есть муж/жена.

Похоже вы считаете, что аренда должна составлять не более 15% семейного дохода пары бюджетников сразу после института?
Когда в Лондоне человек отдает существенную часть зарплаты за аренду это нормально, когда в Киеве это возмутительно?
Когда в Лондоне простой человек не может ничего купить, это нормально - это же Лондон, а в Киеве "как же так, что учитель и за 5 лет не сможет накопить на квартиру".


По Лондону тяжело найти репрезентативную инфу, но вот Нью-Йорк с большой выборкой. Средняя зарплата - 4600 (минимальная - 3600), Нью-Йоркская круша - 1600.

Как ни крути, у нас пропорции менее гуманные.

Можно было бы здесь вас потроллить и выдать речь в пользу бедных. Но я не стану... Это как раз экономические реалии, связанные с повышенным риском ведения бизнеса в Украине!

Это то, почему нью-йоркские рантье никогда не придут на КРЖН, несмотря на умозрительную привлекательность последнего... и почему КРЖН всегда будет дисконтирован относительно ВРЖН, не говоря уже о ЛРЖН и НЙРЖН

https://www.glassdoor.com/Salaries/new- ... O14,21.htm
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/New-York
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 06 чер, 2020 18:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Удивлю вас, но садовая техника шагнула сильно вперёд за последние полвека
сама всё делает?

  zРадио написав:Как ни крути, у нас пропорции менее гуманные.

я об этом и говорю, независимо от цен на квартиры размер ренты эконом класса будет падать, так как она в отрыве от реальности.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 06 чер, 2020 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:08

  Faceless написав:Гребаный стыд.
При этом для меня остается загадкой, почему педуниверы из года в год в топе по абитуриентам

Потому что много бюджетных мест, стоимость контрактного обучения относительно невысокая, а работать по специальности вовсе необязательно. Не знаю как сейчас, но раньше еще и уровень образования был весьма неплох. Это я как выпускница пединститута говорю. Из моих одногруппников, наверное, только треть работает в сфере образования, если не меньше.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:работать по специальности вовсе необязательно

контрактникам может и нет, и то, практику надо проходить в филиалах ада.
А за бюджетников, насколько помню, еще лет 10 назад хорошо взялись в плане отработки.
И все таки, специальностей полно, если даже не собираешься работать в этой сфере, зачем тратить годы впустую?
Faceless
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