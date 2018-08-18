Vlad442 написав:

zРадио написав: Vlad442 написав: Инфо из интернета может отличаться от реального мира. Там, наверняка написан оклад, к которому добавятся надбавки за звание, стаж, классное руководство, допомоги и премии. У знакомого жена учитель со стажем, там вполне нормальные деньги. Точно не скажу. Около 10 в облцентре. В Киеве все бюджетники получают больше.



Вот вам учитель укрмовы в селе. 174864 грн до налогов.

https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... ecfe4eceb6

Вот учитель физкультуры. 195412 грн.

https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... 2753add03f

Это я тыкал наугад. Инфо из интернета может отличаться от реального мира. Там, наверняка написан оклад, к которому добавятся надбавки за звание, стаж, классное руководство, допомоги и премии. У знакомого жена учитель со стажем, там вполне нормальные деньги. Точно не скажу. Около 10 в облцентре. В Киеве все бюджетники получают больше.Вот вам учитель укрмовы в селе. 174864 грн до налогов.Вот учитель физкультуры. 195412 грн.Это я тыкал наугад.



Ой же как много учителя зарабатывают у нас. Целых 150% от того, что флэтлорду зарабатывает вонючая круша-однушка!

Вам самому то не смешно зарплату 12к на руки называть достойной за работу учителя?

Ой же как много учителя зарабатывают у нас. Целых 150% от того, что флэтлорду зарабатывает вонючая круша-однушка!Вам самому то не смешно зарплату 12к на руки называть достойной за работу учителя?

У учителя есть муж/жена.Похоже вы считаете, что аренда должна составлять не более 15% семейного дохода пары бюджетников сразу после института?Когда в Лондоне человек отдает существенную часть зарплаты за аренду это нормально, когда в Киеве это возмутительно?Когда в Лондоне простой человек не может ничего купить, это нормально - это же Лондон, а в Киеве "как же так, что учитель и за 5 лет не сможет накопить на квартиру".