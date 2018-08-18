Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Инфо из интернета может отличаться от реального мира. Там, наверняка написан оклад, к которому добавятся надбавки за звание, стаж, классное руководство, допомоги и премии. У знакомого жена учитель со стажем, там вполне нормальные деньги. Точно не скажу. Около 10 в облцентре. В Киеве все бюджетники получают больше.
Ой же как много учителя зарабатывают у нас. Целых 150% от того, что флэтлорду зарабатывает вонючая круша-однушка! Вам самому то не смешно зарплату 12к на руки называть достойной за работу учителя?
У учителя есть муж/жена.
Похоже вы считаете, что аренда должна составлять не более 15% семейного дохода пары бюджетников сразу после института? Когда в Лондоне человек отдает существенную часть зарплаты за аренду это нормально, когда в Киеве это возмутительно? Когда в Лондоне простой человек не может ничего купить, это нормально - это же Лондон, а в Киеве "как же так, что учитель и за 5 лет не сможет накопить на квартиру".
В Киеве квартиры должны выдавать бесплатно: за вредность проживания.
zРадио написав: Ой же как много учителя зарабатывают у нас. Целых 150% от того, что флэтлорду зарабатывает вонючая круша-однушка! Вам самому то не смешно зарплату 12к на руки называть достойной за работу учителя?
У учителя есть муж/жена.
Похоже вы считаете, что аренда должна составлять не более 15% семейного дохода пары бюджетников сразу после института? Когда в Лондоне человек отдает существенную часть зарплаты за аренду это нормально, когда в Киеве это возмутительно? Когда в Лондоне простой человек не может ничего купить, это нормально - это же Лондон, а в Киеве "как же так, что учитель и за 5 лет не сможет накопить на квартиру".
В Киеве квартиры должны выдавать бесплатно: за вредность проживания.
Как только лорды и подобные рылы начнут платить налоги. У вас там все оптимизировано, или немного платите?
Похоже вы считаете, что аренда должна составлять не более 15% семейного дохода пары бюджетников сразу после института? Когда в Лондоне человек отдает существенную часть зарплаты за аренду это нормально, когда в Киеве это возмутительно? Когда в Лондоне простой человек не может ничего купить, это нормально - это же Лондон, а в Киеве "как же так, что учитель и за 5 лет не сможет накопить на квартиру".
По Лондону тяжело найти репрезентативную инфу, но вот Нью-Йорк с большой выборкой. Средняя зарплата - 4600 (минимальная - 3600), Нью-Йоркская круша - 1600.
Как ни крути, у нас пропорции менее гуманные.
Можно было бы здесь вас потроллить и выдать речь в пользу бедных. Но я не стану... Это как раз экономические реалии, связанные с повышенным риском ведения бизнеса в Украине!
Это то, почему нью-йоркские рантье никогда не придут на КРЖН, несмотря на умозрительную привлекательность последнего... и почему КРЖН всегда будет дисконтирован относительно ВРЖН, не говоря уже о ЛРЖН и НЙРЖН
Faceless написав:Гребаный стыд. При этом для меня остается загадкой, почему педуниверы из года в год в топе по абитуриентам
Потому что много бюджетных мест, стоимость контрактного обучения относительно невысокая, а работать по специальности вовсе необязательно. Не знаю как сейчас, но раньше еще и уровень образования был весьма неплох. Это я как выпускница пединститута говорю. Из моих одногруппников, наверное, только треть работает в сфере образования, если не меньше.
Natt написав:работать по специальности вовсе необязательно
контрактникам может и нет, и то, практику надо проходить в филиалах ада. А за бюджетников, насколько помню, еще лет 10 назад хорошо взялись в плане отработки. И все таки, специальностей полно, если даже не собираешься работать в этой сфере, зачем тратить годы впустую?