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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4233423442354236>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 81
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
31%
25
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:При этом для меня остается загадкой, почему педуниверы из года в год в топе по абитуриентам
а кому гарантирована сладкая жизнь? можно в цирковое пойти, президента циркача пока ещё не было
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:15

  Hotab написав:
  airmax78 написав:В Киеве квартиры должны выдавать бесплатно: за вредность проживания.

Как только лорды и подобные рылы начнут платить налоги. У вас там все оптимизировано, или немного платите?

Я ж не лорд и не рыл - мне нечего оптимизировать. Но от бесплатной квартиры "за вредность" не откажусь.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:16

  vitaliian написав:
  Faceless написав:При этом для меня остается загадкой, почему педуниверы из года в год в топе по абитуриентам
а кому гарантирована сладкая жизнь? можно в цирковое пойти, президента циркача пока ещё не было

Гарантий никто не дает, но и отключать мозг при выборе специальности и ВУЗа тоже не стоит. Если вообще понимаешь необходимость оного.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все, я понял. Виталий - это реинкарнация Захара.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Гарантий никто не дает, но и отключать мозг при выборе специальности и ВУЗа тоже не стоит. Если вообще понимаешь необходимость оного.
откуда в 16 лет мозг? я хотел на журналистику, спасибо мама смогла отговорить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:30

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Гарантий никто не дает, но и отключать мозг при выборе специальности и ВУЗа тоже не стоит. Если вообще понимаешь необходимость оного.
откуда в 16 лет мозг? я хотел на журналистику, спасибо мама смогла отговорить.

Не знаю, я в свое время терзался выбором, чтобы и направление было мне интересно, и перспективы были какие-то, а не сосать лапу полжизни, однозначно чтобы не завязано только на работу на государство и в принцпе без монополизма среди потенциальных работодателей, и чтобы потянуть финансово (в этом плане на тот момент было сложно).
Понятно, что невозможно предугадать все наперед, но осознанный выбор лучше в любом случае. Потом немного сменил профиль, но остался в той же сфере.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:35

  Hotab написав:
  Vlad442 написав:
  Faceless написав:Это не рядовые школы, а лицей и НВК. И чего вы так возбудились, это несчастные 15-16 тыс в месяц

Надоели эти сказки про голодающих бюджетников.
Да, не золотые горы, но и не минималка.

Акститесь.


https://economistua.com/groshove-pitann ... -rozryadu/

Вы привели методику расчета ставки. Потом к ней идут надбавки, премии, потом вычитаются налоги.
Если вы считали, что приведенные по ссылке деньги это на руки, то ошиблись.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:36

  airmax78 написав:
  Hotab написав:
  airmax78 написав:В Киеве квартиры должны выдавать бесплатно: за вредность проживания.

Как только лорды и подобные рылы начнут платить налоги. У вас там все оптимизировано, или немного платите?

Я ж не лорд и не рыл - мне нечего оптимизировать. Но от бесплатной квартиры "за вредность" не откажусь.

Вопрос был не к лордам и рылам, те и так ясно, что упыри не платят ничего.
Вопрос конкретно к вам, все оптимизировали, или хоть тыщонку слюнявите?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Вы привели методику расчета ставки. Потом к ней идут надбавки, премии

Учителям их давно сильно порезали. Даже в Киеве для учителя ЗП больше 10к - это хороший результат, а ведь это копейки, учитывая, что это психологически очень тяжелая работа, требующая профильного высшего образования - а оплачивается, как работа кассира в супермаркете, которому в наше время даже считать уметь необязательно, все кассовый аппарат делает.
То, что она выше, чем минималка - еще далеко не повод для гордости.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:40

  Vlad442 написав:
  Hotab написав:Акститесь.


https://economistua.com/groshove-pitann ... -rozryadu/

Вы привели методику расчета ставки. Потом к ней идут надбавки, премии, потом вычитаются налоги.
Если вы считали, что приведенные по ссылке деньги это на руки, то ошиблись.

Знаю-знаю...
Она удваивается примерно, при куче условий, конечно: классный руководитель (если есть), зошити, стаж (если есть). А потом с нее налог минусуют. Кароч 10-ка если будет - это олигарх в школе, в возрасте. С кучей допчасов. И для этой десятки надо зад директору и заучу лизать. А то заберут лишние часы. И классное руководство.
Hotab
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