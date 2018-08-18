Додано: Суб 06 чер, 2020 18:30

vitaliian написав: Faceless написав: Гарантий никто не дает, но и отключать мозг при выборе специальности и ВУЗа тоже не стоит. Если вообще понимаешь необходимость оного. Гарантий никто не дает, но и отключать мозг при выборе специальности и ВУЗа тоже не стоит. Если вообще понимаешь необходимость оного. откуда в 16 лет мозг? я хотел на журналистику, спасибо мама смогла отговорить. откуда в 16 лет мозг? я хотел на журналистику, спасибо мама смогла отговорить.

Не знаю, я в свое время терзался выбором, чтобы и направление было мне интересно, и перспективы были какие-то, а не сосать лапу полжизни, однозначно чтобы не завязано только на работу на государство и в принцпе без монополизма среди потенциальных работодателей, и чтобы потянуть финансово (в этом плане на тот момент было сложно).Понятно, что невозможно предугадать все наперед, но осознанный выбор лучше в любом случае. Потом немного сменил профиль, но остался в той же сфере.