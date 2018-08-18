Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Faceless написав:Гарантий никто не дает, но и отключать мозг при выборе специальности и ВУЗа тоже не стоит. Если вообще понимаешь необходимость оного.
откуда в 16 лет мозг? я хотел на журналистику, спасибо мама смогла отговорить.
Не знаю, я в свое время терзался выбором, чтобы и направление было мне интересно, и перспективы были какие-то, а не сосать лапу полжизни, однозначно чтобы не завязано только на работу на государство и в принцпе без монополизма среди потенциальных работодателей, и чтобы потянуть финансово (в этом плане на тот момент было сложно). Понятно, что невозможно предугадать все наперед, но осознанный выбор лучше в любом случае. Потом немного сменил профиль, но остался в той же сфере.
Vlad442 написав:Вы привели методику расчета ставки. Потом к ней идут надбавки, премии
Учителям их давно сильно порезали. Даже в Киеве для учителя ЗП больше 10к - это хороший результат, а ведь это копейки, учитывая, что это психологически очень тяжелая работа, требующая профильного высшего образования - а оплачивается, как работа кассира в супермаркете, которому в наше время даже считать уметь необязательно, все кассовый аппарат делает. То, что она выше, чем минималка - еще далеко не повод для гордости.
Вы привели методику расчета ставки. Потом к ней идут надбавки, премии, потом вычитаются налоги. Если вы считали, что приведенные по ссылке деньги это на руки, то ошиблись.
Знаю-знаю... Она удваивается примерно, при куче условий, конечно: классный руководитель (если есть), зошити, стаж (если есть). А потом с нее налог минусуют. Кароч 10-ка если будет - это олигарх в школе, в возрасте. С кучей допчасов. И для этой десятки надо зад директору и заучу лизать. А то заберут лишние часы. И классное руководство.