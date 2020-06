Додано: Суб 06 чер, 2020 18:50

zРадио написав: Vlad442 написав: Держать недвижимость закрытой это одни расходы, но у недвижимости есть очень хорошая особенность. Если она расположена в правильных местах (в Киеве, в частности), ее можно сдавать в аренду и за некоторое время она полностью окупится, тогда как золото на хлеб не намажешь. Держать недвижимость закрытой это одни расходы, но у недвижимости есть очень хорошая особенность. Если она расположена в правильных местах (в Киеве, в частности), ее можно сдавать в аренду и за некоторое время она полностью окупится, тогда как золото на хлеб не намажешь.



Так что диверсификация - наше все! И только ленивый будет говорить, что украинским пересичным, кроме бетона, ничего не доступно - была бы мотивация. При желании можно вкладывать и в азиатские трастовые фонды, и в европейскую недвижимость, и в американский фондовый рынок... Истина в том, что ни золото, ни недвижимость не должны быть единственным активом в порфтеле. Первым может быть и то, и другое. Но если человек разжился на второй актив, то повторять - долгосрочно проигрышная стратегия. Складировать одно золото - такая же глупость, как и коллекционировать арендные квартиры, еще и в одном и том же городе.Разные активы выстреливают в цене в разные периоды времени. И в разные периоды времени подвержены разным рискам.Если взять донецкого лорда с 5-ю квартирами и сравнить его с донецким лордом с 3-мя квартирами + килограммом золота + депозитом 50 тыс долларов, то очевидно, какая из двух стратегий выиграла (точнее - проиграла меньше).Даже думать не хочется о том, что в Киеве такое может повториться, но 2020-й всем показал, что нужно мыслить гораздо шире. Риск может быть и экологический, и техногенный, и военный, и экономический, и эпидемиологический, и какой-либо еще...Так что диверсификация - наше все! И только ленивый будет говорить, что украинским пересичным, кроме бетона, ничего не доступно - была бы мотивация. При желании можно вкладывать и в азиатские трастовые фонды, и в европейскую недвижимость, и в американский фондовый рынок...

