Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Гребаный стыд. При этом для меня остается загадкой, почему педуниверы из года в год в топе по абитуриентам
У нас муляж образования. Скрытая форма безработицы среди молодежи. Куда идти, чтобы получить востребованные знания? Инженером по специальности, заточенной под завод, которого нет? Получать диплом авиаконструктора? Или изучать особенности управления ракетами, которые разрабатывались во времена СССР? Локомотивостроение? Пед дает 1 Корочку, которая всегда по минимуму прокормит, если не получится удачно выйти замуж 2 Некоторые знания, которые можно применить на практике. Плюс никто не мешает после педа пойти менеджером в частный сектор. Эксель все знают.
Vlad442 написав:Держать недвижимость закрытой это одни расходы, но у недвижимости есть очень хорошая особенность. Если она расположена в правильных местах (в Киеве, в частности), ее можно сдавать в аренду и за некоторое время она полностью окупится, тогда как золото на хлеб не намажешь.
Истина в том, что ни золото, ни недвижимость не должны быть единственным активом в порфтеле. Первым может быть и то, и другое. Но если человек разжился на второй актив, то повторять - долгосрочно проигрышная стратегия. Складировать одно золото - такая же глупость, как и коллекционировать арендные квартиры, еще и в одном и том же городе.
Разные активы выстреливают в цене в разные периоды времени. И в разные периоды времени подвержены разным рискам.
Если взять донецкого лорда с 5-ю квартирами и сравнить его с донецким лордом с 3-мя квартирами + килограммом золота + депозитом 50 тыс долларов, то очевидно, какая из двух стратегий выиграла (точнее - проиграла меньше).
Даже думать не хочется о том, что в Киеве такое может повториться, но 2020-й всем показал, что нужно мыслить гораздо шире. Риск может быть и экологический, и техногенный, и военный, и экономический, и эпидемиологический, и какой-либо еще...
Так что диверсификация - наше все! И только ленивый будет говорить, что украинским пересичным, кроме бетона, ничего не доступно - была бы мотивация. При желании можно вкладывать и в азиатские трастовые фонды, и в европейскую недвижимость, и в американский фондовый рынок...
був тут такий колись кадр big69 ніби так називався, з кучкою флетів у Горлівці
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Faceless написав:Государство - крупнейший отдельный работодатель, но на рынке в целом он далеко не монополист. Так уж сдожилась ситуация, и ещё 30 лет назад было понятно, что бюджетная сфера как выбор профессии - эпик фейл, чинуш рангом от среднего и выше не рассматриваем. Позволить себе такое хобби, как быть педагогом, в нашей стране может как правило тот, кому это хобби кто-то может обеспечить финансово. Не подумайте, что я имею что-то против педагогов или бюджетников вообще, но это правда жизни. И уж кто кто, а рядовые бюджетники даже на рынок аренды никак не влияют, не то что на цены недвижимости.
Из-за этой правды в стране не остаётся ни тех у кого можно учиться, ни тех у кого можно лечиться. Поэтому зачем здесь вкладываться в бетон рассчитывая что твоих детей научат заезжие учителя, а вылечат заезжие врачи?
И о том, что надо быть лохом, чтобы идти в бюджетную сферу,говорят люди, которые из ежемесячного дохода в несколько куе платят по минимуму: в лучшем случае 1000 грн налога. А кто их будет лечить, учить из детей, защищать - то лохи.
Vlad442 написав:Куда идти, чтобы получить востребованные знания? Инженером по специальности, заточенной под завод, которого нет? Получать диплом авиаконструктора? Или изучать особенности управления ракетами, которые разрабатывались во времена СССР? Локомотивостроение?
Выбор таки куда шире чем вам кажется. Мало того, не всегда ВО в принципе нужно. Сколько я видел всяких выпускников "универов", которые в принципе все равно рассчитывали только на работу продавцом, хоть с корочкой хоть без
Vlad442 написав:Пед дает 1 Корочку, которая всегда по минимуму прокормит, если не получится удачно выйти замуж
Далеко не всегда, в общем-то. И по минимуму прокормиться можно и с любой другой корочкой или даже без нее.
Vlad442 написав:2 Некоторые знания, которые можно применить на практике.
Их еще школа дает.
Vlad442 написав:Плюс никто не мешает после педа пойти менеджером в частный сектор.
zРадио написав:И все-таки флэтлорд, не платящий налогов и заглядывающий в рот учителю, бесплатно обучающему его ребенка за налоги третьих лиц - это прекрасно
Если вы это про меня, то ошибаетесь. Я плачу налоги, пусть и используя некоторые схемы оптимизации. Считаю, что налоги для лендлордов у нас завышены (в других странах ниже). Кроме того я плачу налоги и в основной сфере деятельности. Еще плачу НДС, что тоже составляет немаленькие суммы. Кроме этого оплачиваю школу ребенку. Поэтому можете не переживать, не за бесплатно и, тем более, не за ваш счет.
shapo написав:Речь шла не о том чтобы с одной окраины в час пик ехать на другую, а с окраины в центр
С Ирпеня до метро Святошин 17 минут
Со Святошино до Хрещатика 18 минут 20 минут на ожидание итого 1 час. Сильно дольше чем с Виноградаря или Трои? Я когда жил на Венике меньше часа в час пик ни разу не помню, вечная пробка на Фрунзе, а через Оболонь дольше чисто по расстоянию.
та ладно, нема чого создавать конкурентів, Ірпінь не гумовий!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
zРадио написав:И все-таки флэтлорд, не платящий налогов и заглядывающий в рот учителю, бесплатно обучающему его ребенка за налоги третьих лиц - это прекрасно
Если вы это про меня, то ошибаетесь. Я плачу налоги, пусть и используя некоторые схемы оптимизации. Считаю, что налоги для лендлордов у нас завышены (в других странах ниже). Кроме того я плачу налоги и в основной сфере деятельности. Еще плачу НДС, что тоже составляет немаленькие суммы. Кроме этого оплачиваю школу ребенку. Поэтому можете не переживать, не за бесплатно и, тем более, не за ваш счет.
Вы о каких налогах частного лица в арендном бизнесе, простите за нескромность? Не уж то НДФЛ пассивного дохода платите? Использование ФОПа для этих целей не является налоговой оптимизацией - это фиктивное предпринимательство.
Что касается основной деятельности и налогов с расходов - это, согласитесь, другое, и к теме имеет не самое прямое отношение