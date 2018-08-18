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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4234423542364237

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 82
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
11
знизяться в межах 10%
32%
26
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 19:11

  Faceless написав:
  vitaliian написав:
  Faceless написав:в чем пузырь то?
подумайте сами https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... HNW0S.html вот квартира в Ирпене 40м2 за 23500. Возьмите в пределах Киева любое зажопье, но чтобы та же квадратура и состояние и вы получите ценник на 10куе выше, доплата за бренд? Понятно что окраины с центром сравнивать некорректно, но окраины и окраинами думаю можно?

Не уверен насчет любого зажопья, но обычно разница тут определяется тем, что в Ирпене вам просто жизненно необходимо и авто, если общественный транспорт или попутки - проблемы логистики вылезают очень остро. В "зажопье" Киева вы вполне можете обходится маршрутками.
Хотя, какая-то доплата "за бренд", думаю, действительно есть, но не в треть цены за равные потребительские характеристики и +/- равноценную локацию

не правда, мені родич лендлорд розказував, що здає квартиру двом продавщицям, що перебралися з Вєніка в пішу доступність до метро по причині, що після 22:00 на Вєнік хіба що таксі заїдеш.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 19:16

  reus написав:
  Frant написав:У ВУЗах та академічних інститутах доценти отримують ЗП 9 000-12000 грн, професори 12 000 - 14 000 грн.

Моя дружина у свій час працювала у НДІ ,за часів незалежної України, має наукову ступінь і звання, реальний вчений, але каже, що 90% працівників НДІ дармоїди, які не потрібні державі, сидять на маленькій ставці, їх все влаштовує, на іншу роботу не хтять йти, тому, що там треба працювати. Сама звільнилася, тому, що набридло те болото, й працює в іншій сфері, успішна.


НИИ были разные. все зависело от умения руководства вертеться и сферы. я получал 400 долларов среднемесячного дохода в 1996 году на позиции младшего научного сотрудника.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 19:28

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Как ни крути, у нас пропорции менее гуманные.

я об этом и говорю, независимо от цен на квартиры размер ренты эконом класса будет падать, так как она в отрыве от реальности.


А я думаю, что это будет касаться не только эконома, а всех сегментов. Падение доходности депозитов неминуемо опустит и доходность аренды - фундаментальный фактор влияния здесь стоимость капитала.

Единственный вопрос - как долго доходность депозитов в гривне удастся удерживать на низком уровне с учетом высоких рисков пребывания в такой "спасительной гавани" :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 06 чер, 2020 19:31, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 19:30

  flyman написав:2кує, тобто 54000 грн, 5% ЄП 2700 грн, + 1039 ЄСВ = 3739 грн.
Плюс:
сінйораж (інфляційний податок)
ПДВ
акцизи ...


Іншими словами з айтішніка податку як з козла молока.
Якщо на пальцях, то плачу з зарплати всім своїм працівникам у розмірі 100 тис грн, приблизно 50 тис грн податків , це щоб розуміли хто підіймає економіку країни.

Пора цей цирк прикривати з айті фопами і тд...
xio13
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 19:42

  xio13 написав:
  flyman написав:2кує, тобто 54000 грн, 5% ЄП 2700 грн, + 1039 ЄСВ = 3739 грн.
Плюс:
сінйораж (інфляційний податок)
ПДВ
акцизи ...


Іншими словами з айтішніка податку як з козла молока.
Якщо на пальцях, то плачу з зарплати всім своїм працівникам у розмірі 100 тис грн, приблизно 50 тис грн податків , це щоб розуміли хто підіймає економіку країни.

Пора цей цирк прикривати з айті фопами і тд...

Можно к вам устроиться ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 19:50

  Хомякоид написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/472071/vplyv-karantynu-dohody-byudzhetu-v-travni-vpaly-na-majzhe-31-mlrd-grn-infografika

В бюджете недобор 30% за май. Дальше все будет усиливаться.
Эпидемия пошла на вторую волну. 3 дня назад был пик заболеваемости.

Готовим досочки ? :D

Дошки дорогі))) Краще ДСП)))
Востаннє редагувалось Frant в Суб 06 чер, 2020 20:01, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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