Додано: Суб 06 чер, 2020 19:16

reus написав: Frant написав: У ВУЗах та академічних інститутах доценти отримують ЗП 9 000-12000 грн, професори 12 000 - 14 000 грн.

Моя дружина у свій час працювала у НДІ ,за часів незалежної України, має наукову ступінь і звання, реальний вчений, але каже, що 90% працівників НДІ дармоїди, які не потрібні державі, сидять на маленькій ставці, їх все влаштовує, на іншу роботу не хтять йти, тому, що там треба працювати. Сама звільнилася, тому, що набридло те болото, й працює в іншій сфері, успішна.



НИИ были разные. все зависело от умения руководства вертеться и сферы. я получал 400 долларов среднемесячного дохода в 1996 году на позиции младшего научного сотрудника.

