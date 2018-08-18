Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
подумайте сами https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... HNW0S.html вот квартира в Ирпене 40м2 за 23500. Возьмите в пределах Киева любое зажопье, но чтобы та же квадратура и состояние и вы получите ценник на 10куе выше, доплата за бренд? Понятно что окраины с центром сравнивать некорректно, но окраины и окраинами думаю можно?
Не уверен насчет любого зажопья, но обычно разница тут определяется тем, что в Ирпене вам просто жизненно необходимо и авто, если общественный транспорт или попутки - проблемы логистики вылезают очень остро. В "зажопье" Киева вы вполне можете обходится маршрутками. Хотя, какая-то доплата "за бренд", думаю, действительно есть, но не в треть цены за равные потребительские характеристики и +/- равноценную локацию
не правда, мені родич лендлорд розказував, що здає квартиру двом продавщицям, що перебралися з Вєніка в пішу доступність до метро по причині, що після 22:00 на Вєнік хіба що таксі заїдеш.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Frant написав:У ВУЗах та академічних інститутах доценти отримують ЗП 9 000-12000 грн, професори 12 000 - 14 000 грн.
Моя дружина у свій час працювала у НДІ ,за часів незалежної України, має наукову ступінь і звання, реальний вчений, але каже, що 90% працівників НДІ дармоїди, які не потрібні державі, сидять на маленькій ставці, їх все влаштовує, на іншу роботу не хтять йти, тому, що там треба працювати. Сама звільнилася, тому, що набридло те болото, й працює в іншій сфері, успішна.
НИИ были разные. все зависело от умения руководства вертеться и сферы. я получал 400 долларов среднемесячного дохода в 1996 году на позиции младшего научного сотрудника.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Іншими словами з айтішніка податку як з козла молока. Якщо на пальцях, то плачу з зарплати всім своїм працівникам у розмірі 100 тис грн, приблизно 50 тис грн податків , це щоб розуміли хто підіймає економіку країни.
Іншими словами з айтішніка податку як з козла молока. Якщо на пальцях, то плачу з зарплати всім своїм працівникам у розмірі 100 тис грн, приблизно 50 тис грн податків , це щоб розуміли хто підіймає економіку країни.
Іншими словами з айтішніка податку як з козла молока. Якщо на пальцях, то плачу з зарплати всім своїм працівникам у розмірі 100 тис грн, приблизно 50 тис грн податків , це щоб розуміли хто підіймає економіку країни.
Пора цей цирк прикривати з айті фопами і тд...
Можно к вам устроиться ?
Я писав за сумарний розмір оплати, а не одному працівнику.
Frant написав:У ВУЗах та академічних інститутах доценти отримують ЗП 9 000-12000 грн, професори 12 000 - 14 000 грн.
Моя дружина у свій час працювала у НДІ ,за часів незалежної України, має наукову ступінь і звання, реальний вчений, але каже, що 90% працівників НДІ дармоїди, які не потрібні державі, сидять на маленькій ставці, їх все влаштовує, на іншу роботу не хтять йти, тому, що там треба працювати. Сама звільнилася, тому, що набридло те болото, й працює в іншій сфері, успішна.
НИИ были разные. все зависело от умения руководства вертеться и сферы. я получал 400 долларов среднемесячного дохода в 1996 году на позиции младшего научного сотрудника.
Черговий фейк від Реуса)))
Укро-науковці не хочуть працювати чи укро-бидло-їліта не здатна організувати науковий процес???
Для Реуса: молоді укро-науковці технічних і фундаментальних спеціальностей масово емігрують за кордон. І працюють там. Чомусь укро-інженери, математики,фізики, хіміки - за кордоном працюють, аж гай гуде. Конкурують з місцевими і з китайцями та індусами. А у реусів вони чомусь "дармоїди"(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Іншими словами з айтішніка податку як з козла молока. Якщо на пальцях, то плачу з зарплати всім своїм працівникам у розмірі 100 тис грн, приблизно 50 тис грн податків , це щоб розуміли хто підіймає економіку країни.
Пора цей цирк прикривати з айті фопами і тд...
Пора вернути ВФЯ, а ще краще Льоню, в ідеалі Йосипа Вісаріоновича... Для соціальної справедливості
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/